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Haberler Yaşam Gaziantep Valisi Davut Gül'den son dakika kar tatili açıklaması geldi! 18 Ocak Salı Gaziantep'te yarın okullar tatil mi edildi?
Giriş Tarihi: 17.01.2022 22:50 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 22:51

Gaziantep Valisi Davut Gül'den son dakika kar tatili açıklaması geldi! 18 Ocak Salı Gaziantep'te yarın okullar tatil mi edildi?

Gaziantep'te kar yağışı akşam saatleri itibariyle etkisini arttırırken, Gaziantep'te yarın okullar tatil mi sorusu öğrenciler ve velileri tarafından araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere 17 Ocak Pazartesi (bugün) Gaziantep'te okullar kar yağışı nedeniyle tatil edilmişti. 18 Ocak kar tatiline ilişkin son dakika açıklaması ise Gaziantep Valisi Davut Gül'den geldi. Peki, 18 Ocak Salı Gaziantep'te yarın okullar tatil mi edildi? Yarın Gaziantep'te okullar tatil mi? İşte detaylar;

Gaziantep Valisi Davut Gül’den son dakika kar tatili açıklaması geldi! 18 Ocak Salı Gaziantep’te yarın okullar tatil mi edildi?

Gaziantep'te okullar tatil mi edildi? 18 Ocak Salı Gaziantep'te okullar tatil mi soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Kentte artan kar yağışı olumsuz etkilerini sürdürmeye devam ederken, konuya ilişkin merakla beklenen açıklama Gaziantep Valisi Davut Gül'den geldi. Gül, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla 18 Ocak Salı Gaziantep'te yarın okullar tatil mi sorusuna yanıt verdi. Peki, Gaziantep'te yarın okullar tatil mi edildi? Yarın Gaziantep'te okullar tatil mi? İşte o açıklama;

Gaziantep Valisi Davut Gül’den son dakika kar tatili açıklaması geldi! 18 Ocak Salı Gaziantep’te yarın okullar tatil mi edildi?

GAZİANTEP'DE YARIN OKULLAR TATİL EDİLDİ!
Gaziantep'te yarın itibariyle okullar ve rehabilitasyon merkezleri 1 günlük tatil ilan edildi. İşte Gaziantep Valisi Davut Gül'ün o açıklaması;

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Gaziantep Valisi Davut Gül’den son dakika kar tatili açıklaması geldi! 18 Ocak Salı Gaziantep’te yarın okullar tatil mi edildi?

İşte diğer tatil olan iller;

Artvin

Artvin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle kar tatili kararı alındığı belirtildi. Açıklamada, "Merkez ve Ardanuç, Borçka, Murgul, Şavşat ilçelerimizde 18.01.2022 Salı günü (1 gün) eğitim öğretime ara verilmiştir. Arhavi, Hopa, Kemalpaşa ve Yusufeli ilçelerimizde taşıma yoluyla okullarımıza gelen öğrencilerimiz de bu tarihte izinli sayılacaktır. Ayrıca bu süre zarfında engelli ve hamile kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır" denildi.

Bolu

Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada; Alınan meteorolojik bilgilere göre olumsuz hava koşullarının devam edeceği anlaşıldığından 18 Ocak 2022 Salı günü:

İlimiz genelinde resmi ve özel; okul öncesi, ilk, orta, lise ve Halk Eğitim Merkezleri kurumlarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün daha ara verilmesine,

Aynı gün engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.

Gaziantep Valisi Davut Gül’den son dakika kar tatili açıklaması geldi! 18 Ocak Salı Gaziantep’te yarın okullar tatil mi edildi?

Trabzon

Trabzon'da il genelinde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle 5 ilçede eğitime bir gün daha ara verildi.
Trabzon Valiliği tarafından yapılan açıklamada "18 Ocak 2022 Salı günü Akçaabat, Düzköy, Maçka, Şalpazarı ve Tonya ilçelerimizdeki tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına; Ortahisar, Araklı, Arsin, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Dernekpazarı, Köprübaşı, Sürmene, Vakfıkebir ve Yomra ilçelerimizde ise sadece taşımalı eğitime 1 gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.

Rize

Rize'de yoğun kar yağışı nedeniyle bugün eğitim ve öğretime ara verilmişti. Kar yağışı bazı ilçelerde etkisini azaltırken Fındıklı, Ardeşen, Çamlıhemşin, Hemşin, Çayeli, Güneysu, İkizdere ilçesinde sürünce Rize Valiliği tarafından bu ilçelerde eğitim ve öğretime ara verildiği duyuruldu. Rize Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Fındıklı, Ardeşen, Çamlıhemşin, Hemşin, Çayeli, Güneysu, İkizdere ilçelerimiz için eğitim-öğretime verilen aranın 1 gün (18.01.2022) süreyle uzatılmasına ayrıca hamile ve engelli kamu personelinin idari izinli sayılmasına, merkeze bağlı taşımalı eğitim ve merkeze bağlı köy okullarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle (18.01.2022) ara verilmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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