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Haberler Yaşam Gaziantep’te babası tarafından dövülen 3 aylık Cihan bebek hayati tehlikeyi atlattı mı? Cihan bebeğin sağlık durumu nasıl? İşte son durumu
Giriş Tarihi: 02.12.2021 11:09 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 11:58

Gaziantep’te babası tarafından dövülen 3 aylık Cihan bebek hayati tehlikeyi atlattı mı? Cihan bebeğin sağlık durumu nasıl? İşte son durumu

Gaziantep'te 3 aylık bebek sağlık durumu gündemdeki yerini aldı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerle infial yaratan korkunç olayda cani baba Yunus Göç, minik bebeği öldüresiye darp etmişti. Milyonlar Cihan bebeğin sağlık durumuna ilişkin detayları "Gaziantep'te babası tarafından dövülen 3 aylık Cihan bebeğin sağlık durumu nasıl, öldü mü?" soruları yanıt aramaya başladı. Yapılan son açıklamada talihsiz yavrunun yoğun bakıma alındığı kaydedildi. Peki, Gaziantep'te babası tarafından dövülen 3 aylık bebeğin sağlık durumu nasıl, öldü mü? İşte son durumu...

Gaziantep’te babası tarafından dövülen 3 aylık Cihan bebeğin sağlık durumu nasıl? Cihan bebek hayati tehlikeyi atlattı mı? İşte son durumu

Gaziantep'te 3 aylık bebek vicdanları sızlatan bir video ile gündeme gelmişti. Sosyal medya infial yaratan görüntülerin ardından Gaziantep'te babası tarafından dövülen 3 aylık Cihan bebeğin sağlık durumu binlerce kişi tarafından merak konusu haline geldi. Sözde baba Yunus Göç, tutuklandı. Peki, Gaziantep'te babası tarafından dövülen 3 aylık bebeğin sağlık durumu nasıl, öldü mü? İşte son dakika gelişmeleri...

Gaziantep’te babası tarafından dövülen 3 aylık Cihan bebeğin sağlık durumu nasıl? Cihan bebek hayati tehlikeyi atlattı mı? İşte son durumu

Gaziantep'te dün vicdanları sarsan bir olay yaşandı. Yunus Göç isimli sözde 'baba' 3 aylık bebeğini öldüresiye döverken, eşinin odaya bıraktığı gizli kameraya yakalandı.

POLİS KISA SÜREDE YAKALADI

Tüyler ürperten görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Bunun üzerine polis düğmeye bastı.

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Gaziantep’te babası tarafından dövülen 3 aylık Cihan bebeğin sağlık durumu nasıl? Cihan bebek hayati tehlikeyi atlattı mı? İşte son durumu

Gözaltına alınan cani baba, tutuklanarak cezaevine yollandı. Talihsiz bebek ise hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep’te babası tarafından dövülen 3 aylık Cihan bebeğin sağlık durumu nasıl? Cihan bebek hayati tehlikeyi atlattı mı? İşte son durumu

'BEYİN KANAMASINDA ARTIŞ YOK'

Doktoru, "Üniversite hastanesinde yapılan ilk müdahalede beyinde kanama tespit edilmesinin ardından yoğun bakım olarak bebek hastanemize sevk edildi.

Gaziantep’te babası tarafından dövülen 3 aylık Cihan bebeğin sağlık durumu nasıl? Cihan bebek hayati tehlikeyi atlattı mı? İşte son durumu

Beyin tomografilerinde beyin kanamasında bir artış görmediğimiz için şu an için cerrahi bir müdahale düşünmedik.

SON DAKİKA