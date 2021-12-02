Gaziantep’te babası tarafından dövülen 3 aylık Cihan bebek hayati tehlikeyi atlattı mı? Cihan bebeğin sağlık durumu nasıl? İşte son durumu

Gaziantep'te 3 aylık bebek sağlık durumu gündemdeki yerini aldı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerle infial yaratan korkunç olayda cani baba Yunus Göç, minik bebeği öldüresiye darp etmişti. Milyonlar Cihan bebeğin sağlık durumuna ilişkin detayları "Gaziantep'te babası tarafından dövülen 3 aylık Cihan bebeğin sağlık durumu nasıl, öldü mü?" soruları yanıt aramaya başladı. Yapılan son açıklamada talihsiz yavrunun yoğun bakıma alındığı kaydedildi. Peki, Gaziantep'te babası tarafından dövülen 3 aylık bebeğin sağlık durumu nasıl, öldü mü? İşte son durumu...