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'te korkunç kaza! 2 ölü, 5 yaralı...

Giriş Tarihi: 15.10.2018 11:21
Gaziantep'te korkunç kaza! 2 ölü, 5 yaralı...

Leyla Aydın (31) idaresindeki 33 CDK 07 plakalı otomobil, Nizip-Birecik karayolu Dutlu Mahallesi yakınlarında Mehmet Karadeniz'in (62) kullandığı 27 F 5984 plakalı otomobille çarpıştı.

Gaziantep'te korkunç kaza! 2 ölü, 5 yaralı...

Çarpışmanın etkisiyle fıstık bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü Mehmet Karadeniz (62) ve yanında bulunan Fehile Sinacı (39) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan aynı araçtaki Meliha (61) ve Emine Karadeniz (28) ile Adem (7), Emine Ezgi (2) ve Hamza Sinacı (9) 112 Acil Servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Gaziantep'te korkunç kaza! 2 ölü, 5 yaralı...

Olay yerine gelen ölenlerin yakınları fenalık geçirdi.

Diğer aracın sürücüsü Leyla Aydın, jandarmaekiplerince gözaltına alındı.

Gaziantep'te korkunç kaza! 2 ölü, 5 yaralı...
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Gaziantep'te korkunç kaza! 2 ölü, 5 yaralı...
Gaziantep'te korkunç kaza! 2 ölü, 5 yaralı...
Gaziantep'te korkunç kaza! 2 ölü, 5 yaralı...
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