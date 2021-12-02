Gaziantep’te Yunus Göç’ün dövdüğü Cihan bebek için açıklama! Sağlık durumu nasıl? Hayati tehlikeyi atlattı mı?

Son dakika haberi: Gaziantep'te dün vicdanları sarsan bir olay yaşandı. Yunus Göç isimli sözde 'baba' 3 aylık bebeğini öldüresiye döverken, eşinin odaya bıraktığı gizli kameraya yakalandı. POLİS KISA SÜREDE YAKALADI Tüyler ürperten görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Bunun üzerine polis düğmeye bastı. SON DAKİKA: Gaziantep'te dehşete düşüren bebeğe işkence görüntüleri kamerada! Baba Yunus Göç bebeği öldüresiye dövdü Gözaltına alınan cani baba, tutuklanarak cezaevine yollandı. Talihsiz bebek ise hastaneye kaldırıldı. 'BEYİN KANAMASINDA ARTIŞ YOK' Doktoru, 'Üniversite hastanesinde yapılan ilk müdahalede beyinde kanama tespit edilmesinin ardından yoğun bakım olarak bebek hastanemize sevk edildi. Beyin tomografilerinde beyin kanamasında bir artış görmediğimiz için şu an için cerrahi bir müdahale düşünmedik. Sürece medikal tedavi ile devam ediyoruz. Beyin kanaması geçirdiği için bebeğin hayati tehlikesi de devam etmekte' açıklamasını yapmıştı. 'NEFESİM KESİLDİ' DEMİŞTİ Cani eşini şikayet eden anne Semra Göç ise yaşadıkları korkunç olayla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: Sonra birkaç gün boyunca çocuğun ağlama, çığlık sesini duydum. Beni mutfağa çay ve yemek yapmaya gönderiyordu. O sırada da çocuğu dövüyordu. O dövdüğü esnada kapı deliğinden bakmak istedim. Anahtarı çıkarıp delikten baktım. Çocuğun suratına avcunun içiyle vuruyordu. Birden çok kötü oldum, geri çekildim. Nefes alamadım. Nefesim kesildi. Birden içeri daldım. Dövdüğünü anladığımı belli ettirmedim. Çünkü belli ettirsem çocuğa ve bana farklı şeyler yapabilirdi.' SAĞLIK DURUMU NASIL? Günlerdir hastanede yaşam savaşı veren minik yavruyla ilgili ise son dakika açıklaması yapıldı. DOKTORU KONUŞTU 3 aylık yavrunun tedavisiyle ilgilenen Dr. İsmail Demir şu açıklamaları yaptı: Cani babanın dövdüğü bebeğin son durumu ne? Doktoru açıkladı | Video DOKTORDAN AÇIKLAMA Demir, 'Yapılan tetkik ve çekilen kontrol tomografilerinde kanamasında bir artış saptamadığımız için cerrahi bir müdahaleye şu aşamada gerek duymadım. Şu an bilinci açık durumda hatta yavaş yavaş beslenmeye de başlandı ama yoğun bakımdaki tedavisi bir süre daha devam edecek. Şu an gözlem altında.' dedi. Bundan dolayı yoğun bakımdan çıkarabileceğimiz düzeyde değil. Bu nedenle ilaç tedavisine devam ediyoruz ama haliyle annesinin de geçirdiği travmadan dolayı psikolojik olarak bozukluğu var, bununla alakalı zaten Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ilgileniyor. Hayati tehlikeyi tam olarak atlattı diyemeyiz daha erken. Hastaneye gelişinin 36'ncı saati.' diye konuştu.