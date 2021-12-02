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Haberler Yaşam Gaziantep’te Yunus Göç’ün dövdüğü Cihan bebek için açıklama! Sağlık durumu nasıl? Hayati tehlikeyi atlattı mı?
Giriş Tarihi: 02.12.2021 10:16 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 10:17

Gaziantep’te Yunus Göç’ün dövdüğü Cihan bebek için açıklama! Sağlık durumu nasıl? Hayati tehlikeyi atlattı mı?

Gaziantep'te yaşanan korkunç olay Türkiye'yi sarstı. Cani baba Yunus Göç tarafından feci şekilde dövülen 3 aylık Cihan bebek yoğun bakıma alındı. Talihsiz yavrunun sağlık durumuyla ilgili ise bugün yeni bir açıklama yapıldı.

MEHMET BONCUK
Gaziantep’te Yunus Göç’ün dövdüğü Cihan bebek için açıklama! Sağlık durumu nasıl? Hayati tehlikeyi atlattı mı?

Son dakika haberi: Gaziantep'te dün vicdanları sarsan bir olay yaşandı. Yunus Göç isimli sözde 'baba' 3 aylık bebeğini öldüresiye döverken, eşinin odaya bıraktığı gizli kameraya yakalandı.

Gaziantep’te Yunus Göç’ün dövdüğü Cihan bebek için açıklama! Sağlık durumu nasıl? Hayati tehlikeyi atlattı mı?

POLİS KISA SÜREDE YAKALADI

Tüyler ürperten görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Bunun üzerine polis düğmeye bastı.

SON DAKİKA: Gaziantep'te dehşete düşüren bebeğe işkence görüntüleri kamerada! Baba Yunus Göç bebeği öldüresiye dövdü

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Gaziantep’te Yunus Göç’ün dövdüğü Cihan bebek için açıklama! Sağlık durumu nasıl? Hayati tehlikeyi atlattı mı?

Gözaltına alınan cani baba, tutuklanarak cezaevine yollandı. Talihsiz bebek ise hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep’te Yunus Göç’ün dövdüğü Cihan bebek için açıklama! Sağlık durumu nasıl? Hayati tehlikeyi atlattı mı?

'BEYİN KANAMASINDA ARTIŞ YOK'

Doktoru, "Üniversite hastanesinde yapılan ilk müdahalede beyinde kanama tespit edilmesinin ardından yoğun bakım olarak bebek hastanemize sevk edildi.

Gaziantep’te Yunus Göç’ün dövdüğü Cihan bebek için açıklama! Sağlık durumu nasıl? Hayati tehlikeyi atlattı mı?

Beyin tomografilerinde beyin kanamasında bir artış görmediğimiz için şu an için cerrahi bir müdahale düşünmedik.

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