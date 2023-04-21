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Haberler Yaşam Gaziosmanpaşa trafiğe kapalı yollar, güzergahlar: 21 Nisan 2023 İstanbul Gaziosmanpaşa’da trafiğe kapatılan yollar hangileri?
Giriş Tarihi: 21.04.2023 11:17 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023 11:18

Gaziosmanpaşa trafiğe kapalı yollar, güzergahlar: 21 Nisan 2023 İstanbul Gaziosmanpaşa’da trafiğe kapatılan yollar hangileri?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Gaziosmanpaşa Meydanı'nda, Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'ne katılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bugün yapılacak program nedeniyle Gaziosmanpaşa'da bazı yolların saat 08.00'den itibaren kapatılacağını duyurdu. Bu kapsamda ise bugün içerisinde bu yol güzergahını kullanacak olan vatandaşlar "İstanbul Gaziosmanpaşa'da trafiğe kapatılan yollar hangileri?" soruları yanıt arıyor. İşte Gaziosmanpaşa trafiğe kapalı yollar, güzergahlar ve detaylar.

Gaziosmanpaşa trafiğe kapalı yollar, güzergahlar: 21 Nisan 2023 İstanbul Gaziosmanpaşa’da trafiğe kapatılan yollar hangileri?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Gaziosmanpaşa Meydanı'nda, Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'ne katılacak. Başkan Erdoğan'ın programı dolayısıyla bayramın birinci günü bazı yollar sabah saat 08.00'den itibaren kapatıldı. Bu noktada bölgedeki yolları kullanacak olan vatandaşlar yola çıkmadan önce "İstanbul Gaziosmanpaşa'da trafiğe kapatılan yollar hangileri?" sorularını gündeme taşıdı. İşte Gaziosmanpaşa trafiğe kapalı yollar ve güzergahlar listesi.

Gaziosmanpaşa trafiğe kapalı yollar, güzergahlar: 21 Nisan 2023 İstanbul Gaziosmanpaşa’da trafiğe kapatılan yollar hangileri?

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, ilçede gerçekleştirilecek program nedeniyle yarın saat 08.00'den itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.

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Gaziosmanpaşa trafiğe kapalı yollar, güzergahlar: 21 Nisan 2023 İstanbul Gaziosmanpaşa’da trafiğe kapatılan yollar hangileri?

Program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar şöyle sıralandı:

"Ordu Caddesi (Ordu Caddesi Hamam Caddesi Kavşağı ile Gaziosmanpaşa Meydan arası),

Eyüp Caddesi (Eyüp Caddesi Madalyon Sokak Kavşağı ile Gaziosmanpaşa Meydan arası),

Gaziosmanpaşa trafiğe kapalı yollar, güzergahlar: 21 Nisan 2023 İstanbul Gaziosmanpaşa’da trafiğe kapatılan yollar hangileri?

Gaziosmanpaşa Meydan Merkez Caddesi,

Salihpaşa Caddesi,

Gaziosmanpaşa trafiğe kapalı yollar, güzergahlar: 21 Nisan 2023 İstanbul Gaziosmanpaşa’da trafiğe kapatılan yollar hangileri?

Halitpaşa Caddesi (Halitpaşa Caddesi Kehribar Sokak Kavşağı ile Gaziosmanpaşa Meydan arası),

Şehit Mustafa Yeşil Altgeçidi, Gaziosmanpaşa Meydana çıkan tüm cadde ve sokaklar."

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