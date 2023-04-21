Haberler Yaşam Gaziosmanpaşa trafiğe kapalı yollar, güzergahlar: 21 Nisan 2023 İstanbul Gaziosmanpaşa’da trafiğe kapatılan yollar hangileri?

Giriş Tarihi: 21.04.2023 11:17 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023 11:18

Gaziosmanpaşa trafiğe kapalı yollar, güzergahlar: 21 Nisan 2023 İstanbul Gaziosmanpaşa’da trafiğe kapatılan yollar hangileri?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Gaziosmanpaşa Meydanı'nda, Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'ne katılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bugün yapılacak program nedeniyle Gaziosmanpaşa'da bazı yolların saat 08.00'den itibaren kapatılacağını duyurdu. Bu kapsamda ise bugün içerisinde bu yol güzergahını kullanacak olan vatandaşlar "İstanbul Gaziosmanpaşa'da trafiğe kapatılan yollar hangileri?" soruları yanıt arıyor. İşte Gaziosmanpaşa trafiğe kapalı yollar, güzergahlar ve detaylar.