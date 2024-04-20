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Haberler Yaşam Gaziosmanpaşa'daki toprak kaymasında yeni görüntüler ortaya çıktı! İstanbul Valisi’nden flaş açıklama
Giriş Tarihi: 20.04.2024 11:42 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 11:46

Gaziosmanpaşa'daki toprak kaymasında yeni görüntüler ortaya çıktı! İstanbul Valisi’nden flaş açıklama

Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi'nde gerçekleşen toprak kaymasının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, toprak kaymasının meydana geldiği sırada bir kişinin olay yerine yakın bir noktadan geçtiği de görüldü.

Gaziosmanpaşa’daki toprak kaymasında yeni görüntüler ortaya çıktı! İstanbul Valisi’nden flaş açıklama

Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi'nde yaşanan toprak kayması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Gaziosmanpaşa’daki toprak kaymasında yeni görüntüler ortaya çıktı! İstanbul Valisi’nden flaş açıklama

Yıldıztabya Mahallesi Bahadır Sokak'ta dün yaşanan toprak kaymasının ardından çevrede alınan güvenlik önlemleri sürüyor.

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Gaziosmanpaşa’daki toprak kaymasında yeni görüntüler ortaya çıktı! İstanbul Valisi’nden flaş açıklama

TOPRAK KAYMASI CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan Bahadır Sokak'ta yaşanan toprak kayması, vatandaşların cep telefonu kamerasınca iki farklı açıdan kaydedildi.

Gaziosmanpaşa'da toprak kayması böyle görüntülendi | Video

Gaziosmanpaşa’daki toprak kaymasında yeni görüntüler ortaya çıktı! İstanbul Valisi’nden flaş açıklama

Toprak kaymasının yaşandığı bölgede bulunan oto sanayi esnafı tarafından çekilen görüntülerde, eğimli arazideki toprağın aşağıya doğru hareket etmesi yer aldı.

Gaziosmanpaşa’daki toprak kaymasında yeni görüntüler ortaya çıktı! İstanbul Valisi’nden flaş açıklama

Görüntülerde, toprak kaymasının meydana geldiği sırada bir kişinin olay yerine yakın bir noktadan geçtiği de görüldü.

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