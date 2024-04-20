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Gaziosmanpaşa'daki toprak kaymasında yeni görüntüler ortaya çıktı! İstanbul Valisi’nden flaş açıklama
Giriş Tarihi: 20.04.2024 11:42
Güncelleme Tarihi: 20.04.2024
11:46
Gaziosmanpaşa'daki toprak kaymasında yeni görüntüler ortaya çıktı! İstanbul Valisi’nden flaş açıklama
Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi'nde gerçekleşen toprak kaymasının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, toprak kaymasının meydana geldiği sırada bir kişinin olay yerine yakın bir noktadan geçtiği de görüldü.