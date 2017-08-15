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Geçmişten bugüne fotoğraflarla AK Parti

Giriş Tarihi: 15.08.2017 09:37 Güncelleme Tarihi: 03.11.2019 10:17
Geçmişten bugüne fotoğraflarla AK Parti

Tarih 14 Ağustos 2001'i gösteriyordu. Recep Tayyip Erdoğan'ın Adalet ve Kalkınma Partisi adıyla kurduğu ve kısa adı AK Parti olarak açıklanmıştı. Bu tarihin üzerinden ise tam 16 yıl geçti. Peki bu süreçte neler yaşandı? İşte kuruluşundan bugüne AK Parti...

Geçmişten bugüne fotoğraflarla AK Parti

Yeni kurulan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yöneticileri Anıtkabir'i ziyaret etti.

* 17 Ağustos 2001

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Geçmişten bugüne fotoğraflarla AK Parti

Ziyarette AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kurucular Kurulu üyeleri hazır bulundu. Erdoğan, Anıtkabir Özel Defterini imzaladı.

​* 17 Ağustos 2001

Geçmişten bugüne fotoğraflarla AK Parti

Adalet ve Kalkınma Partisi ilk grup toplantısını TBMM'de yaptı. Toplantıda AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan kürsüye çıkarak partililere hitap etti.

​* 17 Ağustos 2001

Geçmişten bugüne fotoğraflarla AK Parti

AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, basın konseyini kabul etti.

* 5 Eylül 2001

Geçmişten bugüne fotoğraflarla AK Parti

AK Parti Genel Merkezi düzenlenen törenle açıldı. Törene AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan katılarak balkondan partilileri selamladı.

* 1 Kasım 2001

Geçmişten bugüne fotoğraflarla AK Parti

Törene AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan katılarak balkondan partilileri selamladı.

* 1 Kasım 2001

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