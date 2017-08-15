Geçmişten bugüne fotoğraflarla AK Parti

Tarih 14 Ağustos 2001'i gösteriyordu. Recep Tayyip Erdoğan'ın Adalet ve Kalkınma Partisi adıyla kurduğu ve kısa adı AK Parti olarak açıklanmıştı. Bu tarihin üzerinden ise tam 16 yıl geçti. Peki bu süreçte neler yaşandı? İşte kuruluşundan bugüne AK Parti...