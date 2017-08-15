Geçmişten bugüne fotoğraflarla AK Parti

Tarih 14 Ağustos 2001'i gösteriyordu. Recep Tayyip Erdoğan'ın Adalet ve Kalkınma Partisi adıyla kurduğu ve kısa adı AK Parti olarak açıklanmıştı. Bu tarihin üzerinden ise tam 16 yıl geçti. Peki bu süreçte neler yaşandı? İşte kuruluşundan bugüne AK Parti... Yeni kurulan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yöneticileri Anıtkabir'i ziyaret etti. * 17 Ağustos 2001 Ziyarette AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kurucular Kurulu üyeleri hazır bulundu. Erdoğan, Anıtkabir Özel Defterini imzaladı. * 17 Ağustos 2001 Adalet ve Kalkınma Partisi ilk grup toplantısını TBMM'de yaptı. Toplantıda AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan kürsüye çıkarak partililere hitap etti. * 17 Ağustos 2001 AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, basın konseyini kabul etti. * 5 Eylül 2001 AK Parti Genel Merkezi düzenlenen törenle açıldı. Törene AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan katılarak balkondan partilileri selamladı. * 1 Kasım 2001 Törene AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan katılarak balkondan partilileri selamladı. * 1 Kasım 2001