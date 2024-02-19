Gelen telefonla hayata sarıldı: 10 yıl sonra kana kana su içti!

"BAŞINA GELMEYEN BİLMİYOR"

Organ bağışı çağrısında da bulunan Yeniçeri, "Bu hastalık başına gelmeyen bilmiyor. Kadavra nakli sırasına yazıldıktan sonra 'e-devlet'ten girip organ bağışı başvurusu yaptım. İsteyen, hangi organı verecekse tek tek seçebiliyor. Genel seçebiliyor, sadece böbrek, sadece kalp, sadece karaciğerinizi de bağışlayabiliyorsunuz. Bir düğmeyle bağışçı oluyorsunuz. Bir yere gitmeye gerek yok. Hiç kimseye ihtiyaç yok. Ben de hastalıklı halimle 'e-devlet' üzerinden yaptım" dedi.