Haberler
Yaşam
Gelen telefonla hayata sarıldı: 10 yıl sonra kana kana su içti!
Giriş Tarihi: 19.02.2024 10:36
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
10:36
Gelen telefonla hayata sarıldı: 10 yıl sonra kana kana su içti!
Antalya'da emekli polis Hayati Yeniçeri 10 yıl önce böbrek yetmezliğine yakalandı. İyileşmesi için böbrek nakli olması şarttı. Bir yandan diyaliz tedavisi bir yandan da böbrek bekleme listesine alınan Hayati Yeniçeri, 'Kana kana su içmeyi Allah nasip edecek mi' dediğinin ertesi günü gelen telefonla yeniden hayata sarıldı. Böbrek nakli olan ve 10 yılın ardından ilk kez su içebilen Yeniçeri, "Suya kavuştum ya gerisi hikaye" diyerek mutluluğunu anlattı.