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Haberler Yaşam Gelin ve damat düğün günü öyle bir şey yaşadı ki: Elektrikler bir anda gidince hayalleri yıkıldı!
Giriş Tarihi: 07.01.2024 09:49 Güncelleme Tarihi: 07.01.2024 09:49

Gelin ve damat düğün günü öyle bir şey yaşadı ki: Elektrikler bir anda gidince hayalleri yıkıldı!

Şoke eden olay Zonguldak'ta yaşandı. Temmuz ayında evlenen çift, fotoğrafçı Nejat Kaskun ile anlaştı. Ancak Kansun'un çekimi kaydettiği hard disk, elektrik kesintisi nedeniyle yandı. En mutlu günleri zehir olan çift, dert yandı: 6 aydır bekliyoruz!

DHA
Gelin ve damat düğün günü öyle bir şey yaşadı ki: Elektrikler bir anda gidince hayalleri yıkıldı!

Şaşkına çeviren olay Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde yaşandı. Fotoğrafçılık yapan Nejat Kaskun 20 Temmuz akşamı düğün çekiminden gelip, görüntüleri aktardığı sırada iddiaya göre, ani bir elektrik kesintisi yaşandı. Elektrik kesintisi sonrası hard diskte arıza meydana gelince, 12 çiftin düğününün videolarına tekrar ulaşamadı. Çiftler 'en mutlu günleri'ni hatırlatacak videolara erişemezken, fotoğrafları teslim edildi.

Gelin ve damat düğün günü öyle bir şey yaşadı ki: Elektrikler bir anda gidince hayalleri yıkıldı!

Fotoğrafçı Kaskun, ardından hard diskteki verileri kurtarabilmek için İstanbul'da firmalarla görüştü. 3 firmadan ret cevabı alan Kaskun, daha sonra yurt dışı menşeili bir firmayla anlaşarak hard diski Rusya'ya gönderdi. Diskte 'okuyucu kafa arızası' ve 'plakalarında metal tozlaşması' tespit edildi. 5 aydır görüntüler için çaba harcanırken, şikayetçi olmayan çiftler için yine de güzel haber bekliyor.

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Gelin ve damat düğün günü öyle bir şey yaşadı ki: Elektrikler bir anda gidince hayalleri yıkıldı!

'EN MUTLU GÜNÜMÜZÜN VİDEOSUNU İZLEYEMEDİK'

Temmuzun 2'sinde kına, 3'ünde de düğün yapan madenci Yusuf ve eşi Yonca Akbıyık (26), ellerinde sadece yakınlarının cep telefonu ile çektiği dans videosu olduğunu söyledi. 6 aydır mağdur olduklarını belirten Yusuf Akbıyık, "Çok mağduruz, 6 aydan beri bekliyoruz. 'Yurt dışına yolladık' dediler, hala bekliyoruz. Fotoğrafçı, 'Hard disk çizildi, yandı' dedi.

Gelin ve damat düğün günü öyle bir şey yaşadı ki: Elektrikler bir anda gidince hayalleri yıkıldı!

Hard disk arızası olmuş, şu an o yüzden de bekliyoruz. Fotoğraflarımız var ama videolarımız yok. Çok kötü bir şey. Ailemiz de bekliyor, aşırı derecede mutsuzuz. En mutlu günümüz zaten ilk ve son oluyor. Mağduruz, sadece bekliyoruz. En mutlu günümüzün videosunu izleyemedik" dedi.

Gelin ve damat düğün günü öyle bir şey yaşadı ki: Elektrikler bir anda gidince hayalleri yıkıldı!

KURTARMAK İÇİN 50 BİN TL HARCADI AMA...

12 düğün çekiminin görüntülerine henüz ulaşamayan ve kurtarmak için şimdiye kadar 50 bin lira harcadığını belirten fotoğrafçı Nejat Kaskun, "Önemli bir hard disk olduğu için bunu işin ehli olan veri kurtarma merkezine götürdük. İstanbul'da 3 farklı yere götürdük ama istediğimiz yanıtı alamadık. Çünkü Türkiye'de olmayan bir teknoloji ile bunun halledilmesi gerektiği söylendi. Yurt dışı menşeli çalışan bir firmaya teslim ettik. 'Okuyucu kafa arızası' olduğunu, 'plakaların metal tozlaşması' nedeniyle verileri bize göstermediğini, ani elektrik kesintisi nedeniyle 'devresel problemi' olduğunu söylediler. Veri kurtarma süreci normalde 36 saatte halledilebilen bir işlem olmasına rağmen bu durumun donanımsal olarak uzun sürebileceği söylendi" diye konuştu.

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