Gelin ve damat düğün günü öyle bir şey yaşadı ki: Elektrikler bir anda gidince hayalleri yıkıldı!

KURTARMAK İÇİN 50 BİN TL HARCADI AMA...

12 düğün çekiminin görüntülerine henüz ulaşamayan ve kurtarmak için şimdiye kadar 50 bin lira harcadığını belirten fotoğrafçı Nejat Kaskun, "Önemli bir hard disk olduğu için bunu işin ehli olan veri kurtarma merkezine götürdük. İstanbul'da 3 farklı yere götürdük ama istediğimiz yanıtı alamadık. Çünkü Türkiye'de olmayan bir teknoloji ile bunun halledilmesi gerektiği söylendi. Yurt dışı menşeli çalışan bir firmaya teslim ettik. 'Okuyucu kafa arızası' olduğunu, 'plakaların metal tozlaşması' nedeniyle verileri bize göstermediğini, ani elektrik kesintisi nedeniyle 'devresel problemi' olduğunu söylediler. Veri kurtarma süreci normalde 36 saatte halledilebilen bir işlem olmasına rağmen bu durumun donanımsal olarak uzun sürebileceği söylendi" diye konuştu.