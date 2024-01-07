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Gelin ve damat düğün günü öyle bir şey yaşadı ki: Elektrikler bir anda gidince hayalleri yıkıldı!
Giriş Tarihi: 07.01.2024 09:49
Güncelleme Tarihi: 07.01.2024
09:49
Gelin ve damat düğün günü öyle bir şey yaşadı ki: Elektrikler bir anda gidince hayalleri yıkıldı!
Şoke eden olay Zonguldak'ta yaşandı. Temmuz ayında evlenen çift, fotoğrafçı Nejat Kaskun ile anlaştı. Ancak Kansun'un çekimi kaydettiği hard disk, elektrik kesintisi nedeniyle yandı. En mutlu günleri zehir olan çift, dert yandı: 6 aydır bekliyoruz!