Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? 30 Nisan 2021 Cuma Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve elenen ismi açıklandı!

Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta'da haftanın finali geldi çattı. Bugün ekrana gelen yeni bölümde gelinler en yüksek puanı alıp beş altın bileziğin sahibi olmak içim kapıştı. İzleyiciler puan durumu tablosunu merak ederken Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi, Gelinim Mutfakta 30 Nisan birincisi ve elenen ismi açıklandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Hafta boyunca en güzel yemekleri yapmak için mutfakta tüm hünerlerini sergileyen gelinlerden sadece biri gün birincisi oluyor. Buna göre; Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? Gelinim Mutfakta 30 Nisan haftanın birincisi ve elenen ismi açıklandı mı?