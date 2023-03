Haberler Yaşam Son Dakika Gelinim Mutfakta kim elendi, birinci kim oldu? 31 Mart puan durumu ile Gelinim Mutfakta çeyrek altın ve bilezikleri kim kazandı?

Giriş Tarihi: 31.03.2023 12:11 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 12:11

Son Dakika Gelinim Mutfakta kim elendi, birinci kim oldu? 31 Mart puan durumu ile Gelinim Mutfakta çeyrek altın ve bilezikleri kim kazandı?

Kanal D ekranlarının gelin-kayınvalide yarışma programı haftanın finali ile gündemde. Gelinim Mutfakta kim elendi sorusu araştırılmaya başladı. Nursel Ergin'in sunumuyla hafta içi her gün ekranlara gelen programda her Cuma bilezikler sahibini buluyor. Bugün Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altın ve bilezikleri kim aldı soruları yanıt arıyor. 31 Mart puan durumu ile kazanan ve elenen yarışmacı ortaya çıkıyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi, altınları kim aldı? İşte, cevaplar…