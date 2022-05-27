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Haberler Yaşam Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 27 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu ve haftanın birincisi açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 27.05.2022 14:32 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 14:32

Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 27 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu ve haftanın birincisi açıklandı mı?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta eleme ve birinci olan isim bugün belli oluyor. Haftanın finalinde izleyiciyle buluşan programda 26 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumuna göre çeyrek altını kazanan gelin 14 puan ile Damla oldu. Yeni bölümde Damla'nın kaynanası Nuray Hanıma içinde notlar olan kalp balonlar geliyor. Selma'ya ise, kendisini çok mutlu eden bir kutu geliyor. Programın 940.bölümünde en düşük puanı alan gelin elenirken, en yüksek olan alan birinci oluyor. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 27 Mayıs 2022 Gelinim Mutfakta puan durumu ve haftanın birincisi açıklandı mı?

Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 27 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu ve haftanın birincisi açıklandı mı?

Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. Haftanın finalinde gün birincisi olan isim beş altın bileziğinde sahibi oluyor. Her hafta bir kişi birinci olurken puan durumu düşük olan gelin elenerek yarışmaya veda ediyor. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 27 Mayıs 2022 Gelinim Mutfakta puan durumu ve haftanın birincisi açıklandı mı?

Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 27 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu ve haftanın birincisi açıklandı mı?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ, KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta haftanın son gününde elenen ve birinci olan isim açıklanıyor. Henüz puan durumu açıklanınca birinci ve elenen isim belli olacak.

PUAN DURUMU

Damla

Aslıhan

Senanur

Selma

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Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 27 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu ve haftanın birincisi açıklandı mı?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Nursel Ergin, 940. Bölümde en beğendiği yemeğe 5 puan verdi!

Nursel Ergin, gelinlerin yaptığı yemeklerden yedi ve damak tadına uygun olarak 1'den 5'e kadar puanladı. En yüksek ve en düşük puanı kime verdi?

Gelinler yarışıyor, kayınvalideler puanlıyor! Hangi yemek, hangi gelinin? Kimse bilmiyor! Bu yarışmada kendini elemekte var, birinci yapmakta! Eğlenceyi ve muhteşem yemek tariflerini kaçırma!

Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 27 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu ve haftanın birincisi açıklandı mı?
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