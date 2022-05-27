Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 27 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu ve haftanın birincisi açıklandı mı?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta eleme ve birinci olan isim bugün belli oluyor. Haftanın finalinde izleyiciyle buluşan programda 26 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumuna göre çeyrek altını kazanan gelin 14 puan ile Damla oldu. Yeni bölümde Damla'nın kaynanası Nuray Hanıma içinde notlar olan kalp balonlar geliyor. Selma'ya ise, kendisini çok mutlu eden bir kutu geliyor. Programın 940.bölümünde en düşük puanı alan gelin elenirken, en yüksek olan alan birinci oluyor. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 27 Mayıs 2022 Gelinim Mutfakta puan durumu ve haftanın birincisi açıklandı mı?