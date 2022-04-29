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Haberler Yaşam Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 29 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu ve haftanın birincisi açıklanıyor
Giriş Tarihi: 29.04.2022 11:30 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022 11:30

Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 29 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu ve haftanın birincisi açıklanıyor

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim merak ediliyor. Nursel Ergin'in sunduğu programda en yüksek puanı kazanan gelin birinci olurken en düşük puanı alan gelin elenerek yarışmaya veda ediyor. Bazı gelinler istediği puanı alamazken, en iyi puanı alan bir gelin adayı ise çeyrek altın alarak, günü birinci olarak tamamlıyor. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 29 Nisan 2022 Gelinim Mutfakta puan durumu ve haftanın birincisi açıklandı mı? İşte bilgiler…

Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 29 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu ve haftanın birincisi açıklanıyor

Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi bugün belli oluyor. Yayınlanan son bölümde Gelinim Mutfakta'da çeyrek altını kazanan gelin adayı Miyase oldu. Haftanın finalinde en düşük puanı alan gelin elenerek yarışmaya veda ediyor. Nursel Ergin, gelinlerin yaptığı yemeklerden yedi ve damak tadına uygun olarak 1'den 5'e kadar puanlıyor. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 29 Nisan 2022 Gelinim Mutfakta puan durumu ve haftanın birincisi açıklandı mı?

Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 29 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu ve haftanın birincisi açıklanıyor

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ, KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen isim henüz belli olmadı. Gelinim Mutfakta puan durumunda sıralama şöyle:

EN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 28 Nisan 2022'de yayınlanan 919. Bölümde Senanur Yılmaz-Songül Yılmaz, Miyase Türkel-Sevilay Başar, Bahar Kula-Melek Kula ve Damla Saçıkara-Nuray Gülap çiftleri "Tavuklu Maraş Tava" için yarıştılar!

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Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 29 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu ve haftanın birincisi açıklanıyor

Miyase 22 puan

Damla 15 puan

Bahar 12 puan

Senanur 12 puan

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