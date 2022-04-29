Haberler Yaşam Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 29 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu ve haftanın birincisi açıklanıyor

Giriş Tarihi: 29.04.2022 11:30 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022 11:30

Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 29 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu ve haftanın birincisi açıklanıyor

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim merak ediliyor. Nursel Ergin'in sunduğu programda en yüksek puanı kazanan gelin birinci olurken en düşük puanı alan gelin elenerek yarışmaya veda ediyor. Bazı gelinler istediği puanı alamazken, en iyi puanı alan bir gelin adayı ise çeyrek altın alarak, günü birinci olarak tamamlıyor. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 29 Nisan 2022 Gelinim Mutfakta puan durumu ve haftanın birincisi açıklandı mı? İşte bilgiler…