Gelinim Mutfakta kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu ve kim elendi? 17 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta çeyrek altının sahibi ve elenen isim...

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Emel Özkızıltaş'ın sunuculuğunda gerçekleşen Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın finali geldi çattı. Programın izleyenleri şimdi "Gelinim Mutfakta kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu ve kim elendi?" sorularına yanıt arıyor. Yarışma programında gelinler, kayınvalidelerden en yüksek puanlı alıp çeyrek altını almaya hak kazanmak için canını dişine takıyor. Peki, 17 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu ve kim elendi? İşte detaylar...