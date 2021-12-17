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Haberler Yaşam Gelinim Mutfakta kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu ve kim elendi? 17 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta çeyrek altının sahibi ve elenen isim...
Giriş Tarihi: 17.12.2021 16:20 Güncelleme Tarihi: 17.12.2021 16:21

Gelinim Mutfakta kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu ve kim elendi? 17 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta çeyrek altının sahibi ve elenen isim...

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Emel Özkızıltaş'ın sunuculuğunda gerçekleşen Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın finali geldi çattı. Programın izleyenleri şimdi "Gelinim Mutfakta kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu ve kim elendi?" sorularına yanıt arıyor. Yarışma programında gelinler, kayınvalidelerden en yüksek puanlı alıp çeyrek altını almaya hak kazanmak için canını dişine takıyor. Peki, 17 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu ve kim elendi? İşte detaylar...

Gelinim Mutfakta kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu ve kim elendi? 17 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta çeyrek altının sahibi ve elenen isim...

Emel Özkızıltaş'ın sunuculuğunda devam eden Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın birincisi elenen ismi ve çeyrek altını kazanan isim merak ediliyor. Kaynana ve gelinlerle bol kahkaha ve entrikayla geçen program Cuma günleri "Gelinim Mutfakta kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu ve kim elendi?" sorularıyla gündeme geliyor. İşte 17 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta yarışmasının birincisi ve elenen ismi...

Gelinim Mutfakta kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu ve kim elendi? 17 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta çeyrek altının sahibi ve elenen isim...

17 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 17 Aralık 2021'de yayınlanan 825. Bölümünde yarışmacılar Yeşim, Yaren Aslıhan, Miyase ve Damla "Elmalı Güveç" için yarıştılar! Birinci olan ve çeyrek altını kazanan isim DAMLA oldu.

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Gelinim Mutfakta kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu ve kim elendi? 17 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta çeyrek altının sahibi ve elenen isim...

Damla: 80

Yeşim: 76

Miyase: 72

Aslıhan: 62

Gelinim Mutfakta kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu ve kim elendi? 17 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta çeyrek altının sahibi ve elenen isim...

GELİNİM MUTFAKTA BU HAFTA KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta'nın 17 Aralık 2021'de yayınlanan son bölümünde elenen yarışmacı Aslıhan oldu.

Gelinim Mutfakta kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu ve kim elendi? 17 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta çeyrek altının sahibi ve elenen isim...
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