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Gelinini öldürüp testereyle parçalara ayırmıştı! Cani kayınpeder için flaş karar
Giriş Tarihi: 14.03.2023 11:39
Güncelleme Tarihi: 14.03.2023
11:41
Gelinini öldürüp testereyle parçalara ayırmıştı! Cani kayınpeder için flaş karar
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 11 Ekim 2021 günü deheşete düşüren bir olay yaşandı. Fehmi Adsız, Kırgızistan uyruklu gelini 2 çocuk annesi Ayat Adsız'ı (30), bıçaklayarak öldürdükten sonra kolları ve bacaklarını testere ile parçalayıp, çöp poşetleri içinde otomobilin bagajına koymuştu. Bu sırada tekrar eve dönen caniyi eşi yakaladı. Eşine durumu anlatması üzerine Fehmi Adsız polis tarafından gözaltına alındı. Adsız için bugün karar verildi.