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Gelmiş geçmiş açıklandı! İşte dünyanın paraya demeyenleri

Onlar dünyanın en zenginleri... İşte geçmişten günümüze dünyada paraya demeyen insanlar..

Giriş Tarihi: 29.12.2018 18:32 Güncelleme Tarihi: 29.12.2018 18:38
Gelmiş geçmiş en zenginler açıklandı! İşte dünyanın paraya para demeyenleri

Money Magazine gelmiş geçmiş en zenginleri açıkladı. İşte o liste...

Gelmiş geçmiş en zenginler açıklandı! İşte dünyanın paraya para demeyenleri

20. Heshen – 132 Milyar Dolar

1750 doğumlu Heshen, Qing Hanedanlığı'nın yöneticisi ve imparatorun gözdesiydi. 1799'da öldüğünde, memurun bugünkü parayla 132 milyar dolar kişisel servet biriktirdiği tespit edildi. Bailian Jiao (Beyaz Lotus Topluluğu), Orta ve Batı Çin'de 1796'da isyan ettiğinde, Heshen isyancıları bastırmakla görevlendirildi. Birkaç arkadaşıyla birlikte, kampanyayı uzattı ve savaş çabası için harcadığı parayı kendi cebine aktardı. Sonuç olarak, birlikler halkı yağmaladı ve hanedanlığın otoritesi ciddi şekilde baltalandı.

Qianlong imparatorunun 1799'da ölümü ile Heshen iktidardan uzaklaştırıldı, yetenekli generaller atandı ve 1804'te beş yıl süren savaşın ardından isyan sona erdi. Qainlong'un halefi olan Jiaqing imparatoru (1796-1820 arasında hüküm sürdü), Heshen'i tutukladı ve intihar etmeye zorladı. Heshen'in düşmanları tarafından biraz abartılmış olan resmi kayıtlar, mülkünden el konan zenginliklerin 60.000.000 ons gümüş, 75 rehinelik, 70.000 kürk ve 4.288 adet altın hizmetini içerdiğini iddia etti.

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Gelmiş geçmiş en zenginler açıklandı! İşte dünyanın paraya para demeyenleri

19. Bill Gates - 144 Milyar Dolar

William Henry "Bill" Gates III ya da daha çok bilinen adıyla Bill Gates, Amerikalı yazar, yazılımcı, girişimci, yatırımcı ve iş adamı. Evli ve üç çocuk babasıdır. Gates, Microsoft şirketinin kurucularındandır ve şirketin başkanlığını ve baş yazılım mimarlığını yapmaktadır.

Gelmiş geçmiş en zenginler açıklandı! İşte dünyanın paraya para demeyenleri

18. William de Warenne - 146 Milyar Dolar

İngiliz askeri lideri ve bir soylu olan William de Warenne, Hasting savaşındaki hizmetleri dolayısıyla geniş topraklarla ödüllendirildi. 1088 yılında öldüğünde 146.13 milyar dolarlık servete sahipti.

Gelmiş geçmiş en zenginler açıklandı! İşte dünyanın paraya para demeyenleri

17. John Jacob Astor - 168 Milyar Dolar

Kariyerine Kanada'dan New York'a getirip sattığı kürklerle başlayan John Jacob Astor, Manhattan adasında satın aldığı arazilerle zenginliğini arttırdı. 1763'te doğan Astor 1848 yılında hayata gözlerini yumdu.

Gelmiş geçmiş en zenginler açıklandı! İşte dünyanın paraya para demeyenleri

16. Alan Rufus- 195 Milyar Dolar

Norman Dükü Fatih William birlikte Hastings muharebesinde savaşan Alan Rufus'a dük tarafından verilen 250 bin dekarlık arazi, servetinin temelini oluşturdu. 1040'ta doğdu ve 1093'te vefat etti.

Gelmiş geçmiş en zenginler açıklandı! İşte dünyanın paraya para demeyenleri

15. Henry Ford - 200+ Milyar Dolar

Ford Motor Şirketi'nin kurucusu Henry Ford, ayn zamanda kitlesel üretimde çığır açan yürüyen bant tekniğinin de muciti. Amerikan orta sınıfının satın alabileceği otomobiller üreten Ford, 1863'te doğdu, 1947'de öldü

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