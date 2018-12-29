Gelmiş geçmiş en zenginler açıklandı! İşte dünyanın paraya para demeyenleri

20. Heshen – 132 Milyar Dolar



1750 doğumlu Heshen, Qing Hanedanlığı'nın yöneticisi ve imparatorun gözdesiydi. 1799'da öldüğünde, memurun bugünkü parayla 132 milyar dolar kişisel servet biriktirdiği tespit edildi. Bailian Jiao (Beyaz Lotus Topluluğu), Orta ve Batı Çin'de 1796'da isyan ettiğinde, Heshen isyancıları bastırmakla görevlendirildi. Birkaç arkadaşıyla birlikte, kampanyayı uzattı ve savaş çabası için harcadığı parayı kendi cebine aktardı. Sonuç olarak, birlikler halkı yağmaladı ve hanedanlığın otoritesi ciddi şekilde baltalandı.



Qianlong imparatorunun 1799'da ölümü ile Heshen iktidardan uzaklaştırıldı, yetenekli generaller atandı ve 1804'te beş yıl süren savaşın ardından isyan sona erdi. Qainlong'un halefi olan Jiaqing imparatoru (1796-1820 arasında hüküm sürdü), Heshen'i tutukladı ve intihar etmeye zorladı. Heshen'in düşmanları tarafından biraz abartılmış olan resmi kayıtlar, mülkünden el konan zenginliklerin 60.000.000 ons gümüş, 75 rehinelik, 70.000 kürk ve 4.288 adet altın hizmetini içerdiğini iddia etti.