Gelsin Hayat Bildiği Gibi 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV ile Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm fragmanı izle

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 27. BÖLÜM ÖZETİ

Sadi ve Songül iki odadan birini yatak odası yapmaya karar verirler. Ancak ne Songül'ün ne de Sadi'nin kendi odasını bırakmaya niyeti yoktur. Birbirinin arkasından iş çeviren ikilinin yaptıkları planlar yüzünden akşam yatacak bir yatakları kalmaz.