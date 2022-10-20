Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Gelsin Hayat Bildiği Gibi oyuncu kadrosuna flaş isim! Kurtlar Vadisi’nin efsane oyuncusu yeniden ekranlarda
Giriş Tarihi: 20.10.2022 16:24 Güncelleme Tarihi: 20.10.2022 16:26

Gelsin Hayat Bildiği Gibi oyuncu kadrosuna flaş isim! Kurtlar Vadisi’nin efsane oyuncusu yeniden ekranlarda

Show TV ekranlarının yeni dizilerinden Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölümü ile ekranlarda! Başrollerinde Ertan Saban ve Devrim Özkan gibi isimlerin yer aldığı dizinin oyuncu kadrosuna flaş bir isim katıldı. Her Perşembe günü ekranlara gelen Gelsin Hayat Bildiği Gibi oyuncuları arasına yeni isimler katılmaya devam ediyor. 14. Bölüm öncesinde kadroya katılan usta oyuncu son olarak "Ramo" dizisinde yer almasıyla birlikte Kurtlar Vadisi dizisindeki rolü ile efsane karakterler arasına girmiş durumda. İşte, o isim!

Gelsin Hayat Bildiği Gibi oyuncu kadrosuna flaş isim! Kurtlar Vadisi’nin efsane oyuncusu yeniden ekranlarda

Gelsin Hayat Bildiği Gibi (GHBG) dizisi şimdiden bir hayran kitlesine ulaşmış durumda. 14 bölümdür ekranlarda olan diziye yeni isimler katılmaya devam ediyor. Son transfer diziye "Büyük Patron" karakterinde dahil olacak. Flaş isim daha önce Kurtlar Vadisi'ndeki efsane rolü ile akıllara kazınmıştı. İşte, Gelsin Hayat Bildiği Gibi oyuncu kadrosundaki bomba isim!

Gelsin Hayat Bildiği Gibi oyuncu kadrosuna flaş isim! Kurtlar Vadisi’nin efsane oyuncusu yeniden ekranlarda

Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölümleri ile ekranlarda yer almaya devam ediyor. Sadi ve Songül'ün aşkı dizinin takipçileri tarafından izlenmeye devam ediyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Gelsin Hayat Bildiği Gibi oyuncu kadrosuna flaş isim! Kurtlar Vadisi’nin efsane oyuncusu yeniden ekranlarda

Haftanın her Perşembe günü Show TV ekranlarında yayınlanan dizinin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Devrim Özkan, Özge Özberk, Nilsu Berfin Aktaş, Burak Demir gibi isimler yer alıyor.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi oyuncu kadrosuna flaş isim! Kurtlar Vadisi’nin efsane oyuncusu yeniden ekranlarda

Sevilen diziden yeni bir oyuncu haberi geldi. Diziye dahil edilen oyuncuları sosyal medya hesaplarından paylaşan Gelsin Hayat Bildiği Gibi "Büyük patronun etkileri nasıl olacak? Hoş geldin" notu ile yeni oyuncuyu duyurdu.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi oyuncu kadrosuna flaş isim! Kurtlar Vadisi’nin efsane oyuncusu yeniden ekranlarda

Daha önce Ramo'da "Yıldırım" karakterine hayat veren ve efsane dizi Kurtlar Vadisi'nde "Kılıç" rolünü canlandıran Atilla Olgaç Gelsin Hayat Bildiği Gibi oyuncu kadrosuna dahil oldu.

SON DAKİKA