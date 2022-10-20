Gelsin Hayat Bildiği Gibi oyuncu kadrosuna flaş isim! Kurtlar Vadisi’nin efsane oyuncusu yeniden ekranlarda

Show TV ekranlarının yeni dizilerinden Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölümü ile ekranlarda! Başrollerinde Ertan Saban ve Devrim Özkan gibi isimlerin yer aldığı dizinin oyuncu kadrosuna flaş bir isim katıldı. Her Perşembe günü ekranlara gelen Gelsin Hayat Bildiği Gibi oyuncuları arasına yeni isimler katılmaya devam ediyor. 14. Bölüm öncesinde kadroya katılan usta oyuncu son olarak "Ramo" dizisinde yer almasıyla birlikte Kurtlar Vadisi dizisindeki rolü ile efsane karakterler arasına girmiş durumda. İşte, o isim!