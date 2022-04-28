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Haberler Yaşam Genç kadına doğa gezisinde sivilce şoku! Gerçeği öğrenince dehşete düştü
Giriş Tarihi: 28.04.2022 22:02 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022 22:19

Genç kadına doğa gezisinde sivilce şoku! Gerçeği öğrenince dehşete düştü

Safari turu bazıları için en büyük keyif. Bu genç kadın da doğa gezisi planı yaptı ve kendini yeşilliklerin arasına bıraktı. Doğa turu sonrasında ise maceracı kadın hayatının şokuyla karşı karşıya kaldı. Görüntüler gerçekten de inanılır gibi değil. Evine döndüğünde kolunda sivilce benzeri bir iz çıktı. Bu izi ilk zamanlar umursamadı. Geçmediğini anlayınca doktora gitmeye karar verdi. Öğrendiği gerçekle ise şoku yaşadı. Sivilce sandığı kolundaki iz hiç de öyle basit bir şey değildi. Genç kadının kolundan çıkanlar şaşkına çevirdi.

Genç kadına doğa gezisinde sivilce şoku! Gerçeği öğrenince dehşete düştü

Hayal ettiği safari turu ona hayatının korkusunu yaşattı. Yaşadıklarına inanamadı. Bu görüntüler sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Kim böyle bir sonucu beklerdi ki?

Genç kadına doğa gezisinde sivilce şoku! Gerçeği öğrenince dehşete düştü

Doğa turu sonrası kolunda çıkan izleri sivilce sanan kadın umursamayarak yaşamına devam etti. Ancak daha sonra karşılaştıkları karşısında büyük şok yaşadı. O görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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Genç kadına doğa gezisinde sivilce şoku! Gerçeği öğrenince dehşete düştü

Genç kadın çıktığı gezide yaşadıklarıyla şoke oldu.

Genç kadına doğa gezisinde sivilce şoku! Gerçeği öğrenince dehşete düştü

Kolunda yarayla karşılaşan kadın bu yarayı tedavi ettirdi.

Genç kadına doğa gezisinde sivilce şoku! Gerçeği öğrenince dehşete düştü

Tedavi neticesinde içinden çıkanlar şoke etti.

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