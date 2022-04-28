Haberler Yaşam Genç kadına doğa gezisinde sivilce şoku! Gerçeği öğrenince dehşete düştü

Giriş Tarihi: 28.04.2022 22:02 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022 22:19

Genç kadına doğa gezisinde sivilce şoku! Gerçeği öğrenince dehşete düştü

Safari turu bazıları için en büyük keyif. Bu genç kadın da doğa gezisi planı yaptı ve kendini yeşilliklerin arasına bıraktı. Doğa turu sonrasında ise maceracı kadın hayatının şokuyla karşı karşıya kaldı. Görüntüler gerçekten de inanılır gibi değil. Evine döndüğünde kolunda sivilce benzeri bir iz çıktı. Bu izi ilk zamanlar umursamadı. Geçmediğini anlayınca doktora gitmeye karar verdi. Öğrendiği gerçekle ise şoku yaşadı. Sivilce sandığı kolundaki iz hiç de öyle basit bir şey değildi. Genç kadının kolundan çıkanlar şaşkına çevirdi.