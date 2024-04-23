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Genç kadına sosyal medyada iğrenç mesaj: Senin dudaklarını yerim sana...
Giriş Tarihi: 23.04.2024 12:03
Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
12:03
Genç kadına sosyal medyada iğrenç mesaj: Senin dudaklarını yerim sana...
Ankara'da 35 yaşındaki Y.I., sosyal medyadan kendisine gönderilen taciz içerikli mesajlarla kabusu yaşadı. "Senin dudaklarını yerim" "Sana yarın her şeyi anlatacağım" mesajları ile korku dolu günler yaşayan Y.I., soluğu savcılıkta aldı. Yapılan incelemede taciz mesajlarını gönderen kişinin kimliği herkesi şoka uğrattı.