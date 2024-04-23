Genç kadına sosyal medyada iğrenç mesaj: Senin dudaklarını yerim sana...

Evli olan Y.I.'nın şikayeti üzerine Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne yazı yazılarak, sosyal medya platformunun Türkiye Temsilciliği ile irtibata geçilmesi ve 'gulsun4399' adlı hesabı kullanan kişinin tespit edilmesi istendi.