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Giriş Tarihi: 23.04.2024 12:03 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 12:03

Genç kadına sosyal medyada iğrenç mesaj: Senin dudaklarını yerim sana...

Ankara'da 35 yaşındaki Y.I., sosyal medyadan kendisine gönderilen taciz içerikli mesajlarla kabusu yaşadı. "Senin dudaklarını yerim" "Sana yarın her şeyi anlatacağım" mesajları ile korku dolu günler yaşayan Y.I., soluğu savcılıkta aldı. Yapılan incelemede taciz mesajlarını gönderen kişinin kimliği herkesi şoka uğrattı.

DHA
Genç kadına sosyal medyada iğrenç mesaj: Senin dudaklarını yerim sana...

Ankara'nın Sincan ilçesinde asansör firmasında çalışan Y.I.'ya, sosyal medya platformunda 'gulsun4399' kullanıcı adıyla açılan hesap üzerinden, cinsel içerikli taciz mesajları gönderildi.

Genç kadına sosyal medyada iğrenç mesaj: Senin dudaklarını yerim sana...

Evli olan Y.I.'nın şikayeti üzerine Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne yazı yazılarak, sosyal medya platformunun Türkiye Temsilciliği ile irtibata geçilmesi ve 'gulsun4399' adlı hesabı kullanan kişinin tespit edilmesi istendi.

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Genç kadına sosyal medyada iğrenç mesaj: Senin dudaklarını yerim sana...

Savcılık, sisteme kayıt olunurken kullanılan IP adresi, mail adresi, telefon numarası, suç tarihi ve saatine ilişkin IP bilgilerinin tespit edilmesini talep etti. Polisin yaptığı çalışma sonucunda hesabı kullanan kişinin Y.I. ile aynı iş yerinde çalışan O.S.U. olduğu saptandı.

Genç kadına sosyal medyada iğrenç mesaj: Senin dudaklarını yerim sana...

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından O.S.U. hakkında iddianame düzenlendi. Ankara 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede O.S.U. hakkında, 'Elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz' suçundan 3 yıla kadar hapis talep edildi.

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