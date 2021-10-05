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Haberler Yaşam Genç kıza taciz ve intiharda şok! Eda Nur Kaplan'a "Amca tacizi" kayıtlarda!
Giriş Tarihi: 05.10.2021 07:22 Güncelleme Tarihi: 05.10.2021 07:45

Genç kıza taciz ve intiharda şok! Eda Nur Kaplan'a "Amca tacizi" kayıtlarda!

Ankara'da intiharının ardından Türkiye'yi kahreden Eda Nur'un ölümünde çarpıcı bir son dakika haberi geldi. Cinsel saldırıya uğradığını iddia ederek bir binanın 15'inci katından atlayarak intihar eden Eda Nur Kaplan'ın(18), sahte kimlikle ifade verdiği tespit edilen oda arkadaşı Sıla F.'nin ifadesi ortaya çıktı. SABAH'ın ulaştığı ifadeye göre Kaplan daha önce de amcasının tacizine uğradı ancak annesi tarafından şikayetinden vazgeçmek zorunda bırakıldı. İşte detaylar

Dilhan Dumanoğlu
Genç kıza taciz ve intiharda şok! Eda Nur Kaplan’a Amca tacizi kayıtlarda!

Eda Nur Kaplan'ın tacize uğraması ve intihar etmesine ilişkin çarpıcı son dakika haberleri: Ankara'da cinsel saldırıya uğradığını iddia ederek bir binanın 15'inci katından atlayarak intihar eden Eda Nur Kaplan'ın(18), sahte kimlikle ifade verdiği tespit edilen oda arkadaşı Sıla F.'nin ifadesi ortaya çıktı.

SABAH'ın ulaştığı ifadeye göre Kaplan daha önce de amcasının tacizine uğradı ancak annesi tarafından şikayetinden vazgeçirildi.

Genç kıza taciz ve intiharda şok! Eda Nur Kaplan’a Amca tacizi kayıtlarda!

Eda Nur'un intiharına neden olan tacizle ilgili ise şikayetinden vazgeçmesi için Yusuf G. tarafından tehdit edildiği ortaya çıktı. Sıla F., Yusuf G.'nin, 'Eda Nur'u bu ülkede değil memur, garson bile yaptırmayacağım' dediğini söyledi.

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Genç kıza taciz ve intiharda şok! Eda Nur Kaplan’a Amca tacizi kayıtlarda!

Ankara'nın Çankaya ilçesinde iki kişinin cinsel saldırısına uğradığını iddia eden Eda Nur Kaplan bir sitenin 15. katından atlayarak hayatına son vermişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kaplan'a cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen zanlılardan Yusuf G., Mehmet A. ve olay gecesi otel odasında bulunan Aşkın K. yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Genç kıza taciz ve intiharda şok! Eda Nur Kaplan’a Amca tacizi kayıtlarda!

SON DAKİKA HABERLERİ
SILA'NIN İFADESİNE ULAŞILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Yusuf G. ve Mehmet A., 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Aşkın A. ise yurtdışına çıkış yasağı adli kontrol hükmüyle serbest bırakılmıştı. Kaplan'ın ablası Güler Kaplan, katıldığı bir televizyon programında, Eda Nur'un kaldığı sevgi evindeki oda arkadaşı Sıla F.'nin kendisinin kimliğini kullanarak polis merkezine ifade verdiğini öne sürmüştü. SABAH, Eda Nur Kaplan'ın intiharı üzerine sahte kimlikle ifade veren Sıla F.'nin ifadesine ulaştı. Sıla F., intihar olayın birlikte kaldığı O.K'nın evinde olduğu sırada gerçekleştiğini söyledi.

Genç kıza taciz ve intiharda şok! Eda Nur Kaplan’a Amca tacizi kayıtlarda!

"ALKOLE İLAÇ ATTIKLARINDAN ŞÜPHELENDİ"

Eda Nur Kaplan'ın olay tarihinden yaklaşık 1 hafta önce kendisini arayarak, o dönem birlikte kaldığı O.K isimli şahısla kimliğini göndermesini istediğini anlatan Sıla F., O.K'nin Eda Nur Kaplan'ın bulunduğu karakola kimliği götürdüğünü kaydetti. Sıla F., "Karakola gitmedim ancak akabinde Eda Nur'un evine gittim. Eda Nur başından geçenleri anlattı.

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