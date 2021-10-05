Eda Nur Kaplan'ın tacize uğraması ve intihar etmesine ilişkin çarpıcı son dakika haberleri: Ankara'da cinsel saldırıya uğradığını iddia ederek bir binanın 15'inci katından atlayarak intihar eden Eda Nur Kaplan'ın(18), sahte kimlikle ifade verdiği tespit edilen oda arkadaşı Sıla F.'nin ifadesi ortaya çıktı.

SABAH'ın ulaştığı ifadeye göre Kaplan daha önce de amcasının tacizine uğradı ancak annesi tarafından şikayetinden vazgeçirildi.