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SILA'NIN İFADESİNE ULAŞILDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Yusuf G. ve Mehmet A., 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Aşkın A. ise yurtdışına çıkış yasağı adli kontrol hükmüyle serbest bırakılmıştı. Kaplan'ın ablası Güler Kaplan, katıldığı bir televizyon programında, Eda Nur'un kaldığı sevgi evindeki oda arkadaşı Sıla F.'nin kendisinin kimliğini kullanarak polis merkezine ifade verdiğini öne sürmüştü. SABAH, Eda Nur Kaplan'ın intiharı üzerine sahte kimlikle ifade veren Sıla F.'nin ifadesine ulaştı. Sıla F., intihar olayın birlikte kaldığı O.K'nın evinde olduğu sırada gerçekleştiğini söyledi.