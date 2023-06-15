Haberler Yaşam “Gezgin” isimli yelkenliyle yurt dışına kaçacaklardı! Hepsi yakalandı: Tekne kaptanıyla ilgili dikkat çeken detay…

Giriş Tarihi: 15.06.2023 09:51 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 09:51

“Gezgin” isimli yelkenliyle yurt dışına kaçacaklardı! Hepsi yakalandı: Tekne kaptanıyla ilgili dikkat çeken detay…

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aranan 6 kişi, "Gezgin" isimli yelkenli tekneyle Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı. Gözaltına alınan tekne kaptanı T.Ş ile ilgili bir detay ise dikkat çekti.