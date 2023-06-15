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Haberler Yaşam “Gezgin” isimli yelkenliyle yurt dışına kaçacaklardı! Hepsi yakalandı: Tekne kaptanıyla ilgili dikkat çeken detay…
Giriş Tarihi: 15.06.2023 09:51 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 09:51

“Gezgin” isimli yelkenliyle yurt dışına kaçacaklardı! Hepsi yakalandı: Tekne kaptanıyla ilgili dikkat çeken detay…

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aranan 6 kişi, "Gezgin" isimli yelkenli tekneyle Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı. Gözaltına alınan tekne kaptanı T.Ş ile ilgili bir detay ise dikkat çekti.

AA
“Gezgin” isimli yelkenliyle yurt dışına kaçacaklardı! Hepsi yakalandı: Tekne kaptanıyla ilgili dikkat çeken detay…

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında, Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ) soruşturması kapsamında aranan 6 kişi, yelkenli tekne ile yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğünce takip edilen Polonya bayraklı "Gezgin" isimli yelkenli tekneye, Seferihisar Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına bağlı ekiplerce Urla açıklarında operasyon düzenlendi.

“Gezgin” isimli yelkenliyle yurt dışına kaçacaklardı! Hepsi yakalandı: Tekne kaptanıyla ilgili dikkat çeken detay…

8 KİŞİ YAKALANDI

Teknede yakalanan 8 kişi, jandarma ekiplerine teslim edildi. Yapılan incelemede, 5 eski asker ile 1 eski öğretmenin FETÖ soruşturması kapsamında arandığı belirlendi. 6 şüpheli işlemlerinin ardından soruşturmaların yürütüldüğü kentlere gönderildi.

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“Gezgin” isimli yelkenliyle yurt dışına kaçacaklardı! Hepsi yakalandı: Tekne kaptanıyla ilgili dikkat çeken detay…

Tekne kaptanı T.Ş. ile yardımcı personeli E.C.Ç, ifade işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. İfadesinde hakkındaki suçlamaları reddeden şüphelilerden T.Ş. tutuklandı, E.C.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

“Gezgin” isimli yelkenliyle yurt dışına kaçacaklardı! Hepsi yakalandı: Tekne kaptanıyla ilgili dikkat çeken detay…

TEKNE KAPTANI İLE İLGİLİ O DETAY DİKKAT ÇEKTİ

Tekne kaptanı T.Ş'nin, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride aranan ve hakkında kırmızı bülten kararı da bulunan eski Kahramanmaraş Garnizon Komutanı Uzay Ş'nin kardeşi olduğu öğrenildi.

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