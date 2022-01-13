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Haberler Yaşam Giresun ve Ordu’da yarın okullar tatil mi? Giresun ve Ordu’da 14 Ocak 2022 Cuma okullar kar tatil olacak mı?
Giriş Tarihi: 13.01.2022 14:15 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022 14:17

Giresun ve Ordu’da yarın okullar tatil mi? Giresun ve Ordu’da 14 Ocak 2022 Cuma okullar kar tatil olacak mı?

Birçok ilimizde görülen kar yağışı nedeniyle öğrenci ve veliler Giresun ve Konya'da yarın okullar tatil mi? Sorusu cevap aramaya devam ediyor. Valilikler tarafından yapılacak olan kar tatili açıklaması beklenirken sizler için hazırladığımız haberimizin devamından gelen tüm son dakika gelişmelerini takip edebilirsiniz. Peki, Giresun ve Ordu'da yarın okullar tatil mi? Giresun ve Ordu'da 14 Ocak Cuma okullar kar tatil olacak mı? İşte detaylar…

Giresun ve Ordu’da yarın okullar tatil mi? Giresun ve Ordu’da 14 Ocak 2022 Cuma okullar kar tatil olacak mı?

Ülkemizin birço kesiniminde bugün de etkisini göstermeye devam eden kar yağışı nedeniyle vatandaşlar Giresun ve Ordu'da yarın okullar tatil mi? Sorusunun cevabını araştırmaya devam ediyor. Oluşabilecek olumsuzluklara karşı valilikler tedbir amaçlı eğitimlere bir günlük ara verebiliyor. Bu nedenle gözler kar tatili açıklaması için yetkililere çevrilmiş durumda. Peki, Giresun ve Ordu'da yarın okullar tatil mi? Giresun ve Ordu'da 14 Ocak 2022 Cuma günü okullar kar tatil olacak mı? İşte son dakika açıklamalarını takip edebileceğiniz haberimiz…

Giresun ve Ordu’da yarın okullar tatil mi? Giresun ve Ordu’da 14 Ocak 2022 Cuma okullar kar tatil olacak mı?

Henüz yarın için valilikler tarafından kar tatili açıklaması mevcut değil. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz. İşte 13 Ocak bugün kar tatili olan iller;

BAYBURT

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde yoğun Kar Yağışı kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık ulaşım ve benzeri olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiğinden ilimiz il ve ilçelerin tamamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri 13 Ocak 2022 perşembe günü 1 gün süreyle tatil edilmiştir.

Ayrıca engelli ve hamile kamu personelleri de belirtilen günde idari izinli sayılacaktır." denildi.

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Giresun ve Ordu’da yarın okullar tatil mi? Giresun ve Ordu’da 14 Ocak 2022 Cuma okullar kar tatil olacak mı?

AĞRI

Ağrı'nın Eleşkirt ve Tutak ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Eleşkirt Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Aşırı kar yağışı nedeniyle Eleşkirt ilçesinde köy okulları ve taşımalı eğitim gören okullarda eğitime bir gün ara verilmiştir" denildi.

Giresun ve Ordu’da yarın okullar tatil mi? Giresun ve Ordu’da 14 Ocak 2022 Cuma okullar kar tatil olacak mı?

ORDU

Ordu'nun yüksek kesimli ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 3 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle Korgan, Mesudiye ve Akkuş ilçelerinde eğitime bugün (13 Ocak) bir gün ara verildiği belirtildi. Yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Akkuş, Korgan ve Mesudiye ilçelerimizde eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir. Engeli olan ve hamile kamu görevlileri de aynı gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

GİRESUN

Giresun'da da kar yağışı nedeniyle Çamoluk ilçesinde eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

Giresun ve Ordu’da yarın okullar tatil mi? Giresun ve Ordu’da 14 Ocak 2022 Cuma okullar kar tatil olacak mı?

KONYA

Konya'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 6 ilçede yüz yüze eğitime, bugün ara verildi. Hamile ve engelli kamu çalışanı da idari izinle sayıldı.

Kentte salı günü akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı, bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı kent merkezlerinde 30 santime, yüksek kesimlerde ise 1 metreye ulaştı. Bozkır, Derebucak, Derbent, Güneysınır, Seydişehir ve Yunak ilçelerinin tamamında Meram, Karatay ve Akören ilçelerinin de eskiden köy ve belde statüsünde bulunan mahallelerindeki bazı okullarda yüz yüze eğitime bugün ara verildi. Hamile ve engelli kamu çalışanı da idari izinli sayıldı.

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