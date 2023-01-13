Gizem Hatipoğlu kimdir, mesleği ne? Masterchef Ünlüler konuğu Gizem Hatipoğlu kaç yaşında, nereli, kaç çocuğu var?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, bu akşam ünlüler özel bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Sevilen yarışma programında kırmızı ve mavi takım yarışmacıları bu sefer birbirinden ünlü isimler olacak. Bu isimlerden arasında Gizem Hatipoğlu da yer alıyor. Bu noktada yarışmanın sıkı takipçileri "Gizem Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim?" sorularına yanıt arıyor. Ünlü oyuncu ve sunucu Hakan Hatipoğlu'nun eşi Gizem Akın, adını 'Var mısın Yok musun' isimli programa katılarak duyurdu. İşte Gizem Hatipoğlu hakkında ayrıntılı bilgiler.