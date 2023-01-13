Gizem Hatipoğlu kimdir, mesleği ne? Masterchef Ünlüler konuğu Gizem Hatipoğlu kaç yaşında, nereli, kaç çocuğu var?

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı Masterchef Ünlüler bölümü ile bu akşam ekranlara geliyor. Yeni bölümde yarışacak isimlerden biri de Gizem Hatipoğlu oldu. Var mısın Yok musun' isimli programa katılarak adını duyuran isim, daha sonra Survivor yarışmasında boy gösterdi. 2011 yılından bu yana Hakan Hatipoğlu ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Peki, Gizem Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, kaç çocuğu var? İşte Gizem Hatipoğlu hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenler.