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Haberler Yaşam Gizem Hatipoğlu kimdir, mesleği ne? Masterchef Ünlüler konuğu Gizem Hatipoğlu kaç yaşında, nereli, kaç çocuğu var?
Giriş Tarihi: 13.01.2023 15:28 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 15:28

Gizem Hatipoğlu kimdir, mesleği ne? Masterchef Ünlüler konuğu Gizem Hatipoğlu kaç yaşında, nereli, kaç çocuğu var?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, bu akşam ünlüler özel bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Sevilen yarışma programında kırmızı ve mavi takım yarışmacıları bu sefer birbirinden ünlü isimler olacak. Bu isimlerden arasında Gizem Hatipoğlu da yer alıyor. Bu noktada yarışmanın sıkı takipçileri "Gizem Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim?" sorularına yanıt arıyor. Ünlü oyuncu ve sunucu Hakan Hatipoğlu'nun eşi Gizem Akın, adını 'Var mısın Yok musun' isimli programa katılarak duyurdu. İşte Gizem Hatipoğlu hakkında ayrıntılı bilgiler.

Gizem Hatipoğlu kimdir, mesleği ne? Masterchef Ünlüler konuğu Gizem Hatipoğlu kaç yaşında, nereli, kaç çocuğu var?

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı Masterchef Ünlüler bölümü ile bu akşam ekranlara geliyor. Yeni bölümde yarışacak isimlerden biri de Gizem Hatipoğlu oldu. Var mısın Yok musun' isimli programa katılarak adını duyuran isim, daha sonra Survivor yarışmasında boy gösterdi. 2011 yılından bu yana Hakan Hatipoğlu ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Peki, Gizem Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, kaç çocuğu var? İşte Gizem Hatipoğlu hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenler.

Gizem Hatipoğlu kimdir, mesleği ne? Masterchef Ünlüler konuğu Gizem Hatipoğlu kaç yaşında, nereli, kaç çocuğu var?

GİZEM HATİPOĞLU KİMDİR?

1988 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Gizem Hatipoğlu, lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünde tamamladı.

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Gizem Hatipoğlu kimdir, mesleği ne? Masterchef Ünlüler konuğu Gizem Hatipoğlu kaç yaşında, nereli, kaç çocuğu var?

Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği ''Var Mısın Yok Musun'' adlı yarışma programına katılarak adını duyuran Gizem Hatipoğlu, bu yarışmadan 130 bin TL'lik ödül ile ayrıldı.

Hatipoğlu, bu yarışmadan sonra yine yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor adlı yarışmaya katıldı

Gizem Hatipoğlu kimdir, mesleği ne? Masterchef Ünlüler konuğu Gizem Hatipoğlu kaç yaşında, nereli, kaç çocuğu var?

Daha sonra 2011 yılında Star TV'de yayınlanan Star Life adlı magazin programında sunuculuk yapan Hatipoğlu, 2016 yılında Kanal D'de yayınlanan Ev Gezmesi isimli programı sundu.

1.66 cm boyunda olan Gizem Hatipoğlu, 54 kg ağırlığındadır.

Gizem Hatipoğlu kimdir, mesleği ne? Masterchef Ünlüler konuğu Gizem Hatipoğlu kaç yaşında, nereli, kaç çocuğu var?

HAKAN HATİPOĞLU İLE EVLİ

Gizem Hatipoğlu, 25 Temmuz 2011 yılında Hakan Hatipoğlu ile dünyaevine girdi. Çiftin Lila adında bir kızı vardır.

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