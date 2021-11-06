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Haberler Yaşam Göbeklitepe'de 20 yıl kazı yapmıştı! Şoke eden darp iddiası ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 06.11.2021 15:39 Güncelleme Tarihi: 06.11.2021 15:41

Göbeklitepe'de 20 yıl kazı yapmıştı! Şoke eden darp iddiası ortaya çıktı

Şanlıurfa'nın simgesi olan Göbeklitepe'de 20 yıl kazı yapan ve 7 yıl önce hayatını kaybeden Alman arkeolog Klaus Schmidt'in eşi Çiğdem Köksal, sahiplendiği sokak köpeğinin komşusunun köpeğini ısırması sonucu demir sopayla saldırıya uğradığını öne sürdü. Yüzünde ve vücudunda darp izleri bulunan Köksal, karakola gidip şikayetçi oldu.

DHA
Göbeklitepe’de 20 yıl kazı yapmıştı! Şoke eden darp iddiası ortaya çıktı

2014 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Alman arkeolog Klaus Schmidt'in eşi Çiğdem Köksal, iddiaya göre sahiplendiği köpek komşusunun köpeğini ısırınca saldırıya uğradı.

Göbeklitepe’de 20 yıl kazı yapmıştı! Şoke eden darp iddiası ortaya çıktı

Komşusunun demir sopayla saldırdığını belirten, aldığı darbelerle yüzünde morluk oluşan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Çiğdem Köksal, yaşananları şöyle anlattı:

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Göbeklitepe’de 20 yıl kazı yapmıştı! Şoke eden darp iddiası ortaya çıktı

"Dün gece Urfa'da fiziki saldırıya uğradım. Bir sene önce sokaktan sahiplendiğim köpeğim kendi küçük cins köpeğini ısırdı diye günlerdir beni taciz eden, yanlış beyanlarla köpeğimi belediye ekipleri tarafından aldırtmaya çalışan komşu kadın dün gece beni yine şikayet etti.

Göbeklitepe’de 20 yıl kazı yapmıştı! Şoke eden darp iddiası ortaya çıktı

Karakolda uzun süren ifade verme sürecinden sonra sabaha karşı evime döndüğümde, sokakta tekrar karşılaştım. 1,5 metre uzunluğunda demir bir sopayı pusu kurmuş gibi birdenbire ortaya çıkarıp beni yerde hareketsiz hale getirdi.

Göbeklitepe’de 20 yıl kazı yapmıştı! Şoke eden darp iddiası ortaya çıktı

Başımı defalarca kaldırım taşlarına vurdu. İki defa bayılır gibi oldum, kendime geldiğimde sesim çıktığı kadar çığlık attım.

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