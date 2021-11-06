HaberlerYaşamGöbeklitepe'de 20 yıl kazı yapmıştı! Şoke eden darp iddiası ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 06.11.2021 15:39Güncelleme Tarihi: 06.11.2021 15:41
Göbeklitepe'de 20 yıl kazı yapmıştı! Şoke eden darp iddiası ortaya çıktı
Şanlıurfa'nın simgesi olan Göbeklitepe'de 20 yıl kazı yapan ve 7 yıl önce hayatını kaybeden Alman arkeolog Klaus Schmidt'in eşi Çiğdem Köksal, sahiplendiği sokak köpeğinin komşusunun köpeğini ısırması sonucu demir sopayla saldırıya uğradığını öne sürdü. Yüzünde ve vücudunda darp izleri bulunan Köksal, karakola gidip şikayetçi oldu.