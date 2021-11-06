Göbeklitepe’de 20 yıl kazı yapmıştı! Şoke eden darp iddiası ortaya çıktı

"Dün gece Urfa'da fiziki saldırıya uğradım. Bir sene önce sokaktan sahiplendiğim köpeğim kendi küçük cins köpeğini ısırdı diye günlerdir beni taciz eden, yanlış beyanlarla köpeğimi belediye ekipleri tarafından aldırtmaya çalışan komşu kadın dün gece beni yine şikayet etti.