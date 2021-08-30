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Haberler Yaşam Göbeklitepe’deki gizemli monolit adres değiştirdi! Monoliti görenler şaşkınlığını gizleyemedi!
Giriş Tarihi: 30.08.2021 13:26 Güncelleme Tarihi: 30.08.2021 13:43

Göbeklitepe’deki gizemli monolit adres değiştirdi! Monoliti görenler şaşkınlığını gizleyemedi!

Milli Uzay Programı'nın lansmanı öncesinde Göbeklitepe'ye yakın noktada dikili halde bulunan ve üzerinde Göktürkçe 'Gökyüzüne bak, Ay'ı gör' ifadesinin yer aldığı metal monolit, adres değiştirdi. Monoliti, görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Göbeklitepe’deki gizemli monolit adres değiştirdi! Monoliti görenler şaşkınlığını gizleyemedi!

5 Şubat'ta Şanlıurfa'ya 20 kilometre uzaklıkta Göbeklitepe Ören Yeri yakınlarında yer alan bir tarlada bulunan metal blok, merak konusu oldu.

Göbeklitepe’deki gizemli monolit adres değiştirdi! Monoliti görenler şaşkınlığını gizleyemedi!

Yaklaşık 3 metre yüksekliğinde, 1 metre genişliğinde ve üzerinde Göktürk alfabesiyle 'Gökyüzüne bak, Ay'ı gör' ifadesinin yazılı olduğu metal blok, ilk başta kim ya da kimler tarafından ve hangi amaçla dikildiği anlaşılamadı.

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Göbeklitepe’deki gizemli monolit adres değiştirdi! Monoliti görenler şaşkınlığını gizleyemedi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Şubat'ta Milli Uzay Programı'nın açıklanmasıyla metal bloğun sırrı da ortaya çıktı.

Göbeklitepe’deki gizemli monolit adres değiştirdi! Monoliti görenler şaşkınlığını gizleyemedi!

Erdoğan, programın tanıtıldığı toplantıda metal bloğun üzerindeki cümleye atıfta bulunarak "Türkiye'nin uzaydaki 10 yıllık vizyon, strateji, hedef ve projelerinin yer aldığı Milli Uzay Programı'mızı bu günlerde meşhur olan sloganıyla tüm dünyaya ilan ediyorum" diyerek 'Gökyüzüne bak, Ay'ı gör' ifadesini kullandı.

Göbeklitepe’deki gizemli monolit adres değiştirdi! Monoliti görenler şaşkınlığını gizleyemedi!

Erdoğan'ın sözleri üzerine gizemi çözülemeyen monolitin görüntüsü arkadaki dev ekrana yansıtıldı. Metal blokun, Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nın tanıtımının parçası olduğu anlaşılmasının ardından monolit, bu kez Diyarbakır'da ortaya çıktı.

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