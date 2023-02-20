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Giriş Tarihi: 20.02.2023 10:24 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 10:34

Gölcük depreminde yakınlarını kaybedenler SABAH'a konuştu: Devlet, bugünkü gibi çabuk olsaydı biz o acıları yaşamayacaktık

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinin vurduğu illerdeki organize çalışmalara, mucize kurtuluş hikayelerine tanıklık eden Gölcük depremzedeleri: Bu depremde devletimiz iyi toparlandı. 1999'da kepçeyle rastgele arama yapılıyordu...

GÜL KİREKLO
Gölcük depreminde yakınlarını kaybedenler SABAH’a konuştu: Devlet, bugünkü gibi çabuk olsaydı biz o acıları yaşamayacaktık

17 Ağustos 1999 Gölcük depreminin üzerinden 24 yıl geçti. Büyük Marmara depremi olarak bilinen felaket 03.02'de hayatları kararttı. 6 Şubat'ta K.Maraş merkezli 11 ili vuran 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası devlet-millet dayanışmasıyla 10 bine yakın can enkaz altından kurtarıldı. Gölcük depreminde enkazlara günlerce gidilemediği için yakınlarını kaybedenler SABAH'a konuştu.

Gölcük depreminde yakınlarını kaybedenler SABAH’a konuştu: Devlet, bugünkü gibi çabuk olsaydı biz o acıları yaşamayacaktık

Gölcük Depremi'nde kızını, eşini ve sağ kolunu kaybeden Beyhan Softaoğlu:

"Son depremde devlet felaket bölgelerine çabuk geldi. Aksaklıklar elbet olacak 10 koca il. Cumhurbaşkanı'na bakıyorum sürekli bölgede. Bize kim geldi bilmiyorum. O zaman ne AFAD var ne AKUT, ne arama -kurtarma ekipleri. Şimdi izliyorum. Saatler sonra enkazdan canlı kurtarıyorlar. Eğer sağlıkçılar o dönemde de daha enkazın içinde damar yolu açsaydı, oksijen verseydi, belki kolumu kaybetmeyecektim, kızımı kaybetmeyecektim.

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Gölcük depreminde yakınlarını kaybedenler SABAH’a konuştu: Devlet, bugünkü gibi çabuk olsaydı biz o acıları yaşamayacaktık

3 gün kaldık göçük altında. 17 yaşında gencecik bir kızdı yavrum. Bir kolum kopmuştu, tek kolumla son kez okşayabildim başını. 'Merak etme anne, kurtulacağız' dedi ve bayıldım. Hastanede aylar sonra öğrendim yavrumun ve eşimin öldüğünü. 3 gün sonra devlet gelmiş buralara. Beni komşular kurtarmış.

Gölcük depreminde yakınlarını kaybedenler SABAH’a konuştu: Devlet, bugünkü gibi çabuk olsaydı biz o acıları yaşamayacaktık

BİZİM ZAMANIMIZDA HİÇBİR ŞEY YOKTU

Gölcük Depremi'nde astsubay oğlu Serkan'ı kaybeden ve kendisi de 16 saat sonra enkazdan çıkabilen Emine Cebeci:

14 kez ameliyat edildim. Sonra oğlunun öldüğü haberini aldım ama cenazesine ulaşamadım. 4 koca yıl kimsesizler mezarlığında oğlumun cenazesini aradım. Sonunda bir mezarda umutlandım. Gölcük'ten İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kadar mezardan çıkarılan kemiklerle aynı araçla yolculuk ettim. Testler yapıldı. Ceset, oğlum Serkan'a aitti. Oğlumu yıllar sonra kendi ellerimle mezara gömdüm. Şimde DNA testi yapılmadan bebekler, ailelerine bile teslim edilmiyor.

Gölcük depreminde yakınlarını kaybedenler SABAH’a konuştu: Devlet, bugünkü gibi çabuk olsaydı biz o acıları yaşamayacaktık

Evet son depremde eksiklikler oldu ama 10 büyük il, hava soğuk. Bizim zamanımızda ne arama -kurtarma ekibi ne sağlıkçılar vardı. Enkazdan çıkana su veriyorlardı. Şimdi bakıyorum her enkazın başında arama kurtarma ekibinin yanında sağlıkçılar var. Damar yolu daha enkazın içinde açılıyor.

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