Gölcük depreminde yakınlarını kaybedenler SABAH’a konuştu: Devlet, bugünkü gibi çabuk olsaydı biz o acıları yaşamayacaktık

Gölcük Depremi'nde kızını, eşini ve sağ kolunu kaybeden Beyhan Softaoğlu:

"Son depremde devlet felaket bölgelerine çabuk geldi. Aksaklıklar elbet olacak 10 koca il. Cumhurbaşkanı'na bakıyorum sürekli bölgede. Bize kim geldi bilmiyorum. O zaman ne AFAD var ne AKUT, ne arama -kurtarma ekipleri. Şimdi izliyorum. Saatler sonra enkazdan canlı kurtarıyorlar. Eğer sağlıkçılar o dönemde de daha enkazın içinde damar yolu açsaydı, oksijen verseydi, belki kolumu kaybetmeyecektim, kızımı kaybetmeyecektim.