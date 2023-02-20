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Gölcük depreminde yakınlarını kaybedenler SABAH'a konuştu: Devlet, bugünkü gibi çabuk olsaydı biz o acıları yaşamayacaktık
Giriş Tarihi: 20.02.2023 10:24
Güncelleme Tarihi: 20.02.2023
10:34
Gölcük depreminde yakınlarını kaybedenler SABAH'a konuştu: Devlet, bugünkü gibi çabuk olsaydı biz o acıları yaşamayacaktık
Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinin vurduğu illerdeki organize çalışmalara, mucize kurtuluş hikayelerine tanıklık eden Gölcük depremzedeleri: Bu depremde devletimiz iyi toparlandı. 1999'da kepçeyle rastgele arama yapılıyordu...