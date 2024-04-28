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GÖNÜL DAĞI 137. bölüm fragmanı yayında | TRT 1 ile Gönül Dağı fragmanı ile gelecek hafta neler olacak?
Giriş Tarihi: 28.04.2024 01:45
Güncelleme Tarihi: 28.04.2024
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GÖNÜL DAĞI 137. bölüm fragmanı yayında | TRT 1 ile Gönül Dağı fragmanı ile gelecek hafta neler olacak?
Gönül Dağı dizisi son olarak 137.bölümüyle ekranlara geldi. Gönül Dağı 128.bölüm fragmanı için araştırmalar başladı. Başrollerinde Berk Atan, Melis Sevinç, Ferdi Sancar, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk gibi oyuncuların yer aldığı dizide son olarak Selma kaza yaptı ve Elif'in hamileliği tehlikede. Peki, Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, TRT 1 ile Gönül Dağı 138. Bölüm fragmanı izle linki ve yeni bölümden detaylar...