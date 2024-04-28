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Haberler Yaşam GÖNÜL DAĞI 137. bölüm fragmanı yayında | TRT 1 ile Gönül Dağı fragmanı ile gelecek hafta neler olacak?
Giriş Tarihi: 28.04.2024 01:45 Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 01:46

GÖNÜL DAĞI 137. bölüm fragmanı yayında | TRT 1 ile Gönül Dağı fragmanı ile gelecek hafta neler olacak?

Gönül Dağı dizisi son olarak 137.bölümüyle ekranlara geldi. Gönül Dağı 128.bölüm fragmanı için araştırmalar başladı. Başrollerinde Berk Atan, Melis Sevinç, Ferdi Sancar, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk gibi oyuncuların yer aldığı dizide son olarak Selma kaza yaptı ve Elif'in hamileliği tehlikede. Peki, Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, TRT 1 ile Gönül Dağı 138. Bölüm fragmanı izle linki ve yeni bölümden detaylar...

GÖNÜL DAĞI 137. bölüm fragmanı yayında | TRT 1 ile Gönül Dağı fragmanı ile gelecek hafta neler olacak?

Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Taner ve Selma'nın ilişkisi yine zorlu sınavlardan mı geçecek, Selma iyi olacak mı, Elif bebeğini mi kaybedecek? İşte, TRT 1 ile Gönül Dağı 138. Bölüm fragmanı izle ekranı ve yeni bölüme dair detaylar…

GÖNÜL DAĞI 137. bölüm fragmanı yayında | TRT 1 ile Gönül Dağı fragmanı ile gelecek hafta neler olacak?

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gönül Dağı dizisi yeni bölüm fragmanı yayında. Diziye dair fragmanlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.youtube.com/watch?v=RFRtCMxztoI

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GÖNÜL DAĞI 137. bölüm fragmanı yayında | TRT 1 ile Gönül Dağı fragmanı ile gelecek hafta neler olacak?

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM TEK PARÇA İZLE

Gönül Dağı dizisi son bölümünü aşağıdaki linkten tek parça izleyebilirsiniz:

https://www.youtube.com/watch?v=d8bdHob5e_A

GÖNÜL DAĞI 137. bölüm fragmanı yayında | TRT 1 ile Gönül Dağı fragmanı ile gelecek hafta neler olacak?

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM ÖZET

Taner, gördüğü rüyaların etkisiyle Selma'yı kaybetme duygusu yaşamaya devam eder. Amcaoğullarıyla deprem aleti için tam gaz çalışmaya devam eder. Selma Taner'in korkusu için endişelenir. Selma, Taner'i nereye gitmeye ikna edecektir?

GÖNÜL DAĞI 137. bölüm fragmanı yayında | TRT 1 ile Gönül Dağı fragmanı ile gelecek hafta neler olacak?

Jandarma Mevsim'i eski nişanlısıyla ilgili uyarır. Mevsim ne yapacağını bilemezken Selma bu süreçte ona destek verir. Selma ve Mevsim'in başına neler gelecektir?

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