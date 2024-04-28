GÖNÜL DAĞI 137. bölüm fragmanı yayında | TRT 1 ile Gönül Dağı fragmanı ile gelecek hafta neler olacak?

Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Taner ve Selma'nın ilişkisi yine zorlu sınavlardan mı geçecek, Selma iyi olacak mı, Elif bebeğini mi kaybedecek? İşte, TRT 1 ile Gönül Dağı 138. Bölüm fragmanı izle ekranı ve yeni bölüme dair detaylar…