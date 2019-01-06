Gönüllüler, Istranca Ormanları'nda mağaraları keşfediyor

Daha önce de ihbar üzerine yaptıkları çalışmada 6- 7 yeni mağaranın haritasını yaptıklarını anlatan Eğilmez, "Mağaraların haritasını yaptık, çalıştık, tespitini yaptık veri tabanına işledik. Bunların tescil süreçleri farklı başka özelliklere bakıyorlar, kültür varlığı olarak değerlendiriliyor. Tabi içinde yarasa olanlar var. Arkeolojik özelikleri olanlar var. Özelikle bu, Karlık Mağarası işte rüzgar türbinlerinin hemen altında, yarasalara rüzgar türbinlerinden gelen bir tehdit var. Yine arkeolojik özelikleri olan Koyun Baba Mağarası bir çalışma oldu, orada da maden ocağı genişletmesi vardı zaten, arkeolojik olarak önemli bir mağaraydı. Onun dışında Kazan Dere Mağarası, Dubnisa Mağarası var. Yani çok sayıda mağara var. Sürekli bir ihbar var ama bazıları gidilebilecek yerde, bazıları özel çabayla gidilen yerlerde. Tespitlerimiz bu şekilde devam edecek. Biz girdiğimiz mağaraların haritasını çıkarıp, kayıt altına alınması için ilgili yerlere bildiriyoruz" diye konuştu.

