Google Chrome kullananlar dikkat! İşte Chrome'un oldukça işinize yarayacak az bilinen kısayolları

HaberlerYaşamGoogle Chrome kullananlar dikkat! İşte Chrome'un oldukça işinize yarayacak az bilinen kısayolları
Giriş Tarihi: 14.04.2021 15:44Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 15:46
GoogleChrome kullananlar dikkat! İşte Chrome'un oldukça işinize yarayacak az bilinen kısayolları
Google'ın popüler web tarayıcısı Chrome yüksek kullanıcı sayısına sahip. Hem masaüstünde hem de mobil sürümde en çok tercih edilen tarayıcılardan bir tanesi. Google, Chrome'u geliştirip, kullanım deneyimini en iyi hale getirmeye çalışıyor ve tarayıcıya yeni özellikler ekliyor. Son güncellemelerle birlikte Chrome yeni yeteneklere kavuştu. Fakat Google Chrome tarayıcısının az bilinen ama oldukça işe yarar kısayolları var. Sizler için bu kısayolları listeledik.