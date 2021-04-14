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Giriş Tarihi: 14.04.2021 15:44 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 15:46

kullananlar dikkat! İşte Chrome'un oldukça işinize yarayacak az bilinen kısayolları

'ın popüler web tarayıcısı yüksek kullanıcı sayısına sahip. Hem masaüstünde hem de mobil sürümde en çok tercih edilen tarayıcılardan bir tanesi. Google, Chrome'u geliştirip, kullanım deneyimini en iyi hale getirmeye çalışıyor ve tarayıcıya yeni özellikler ekliyor. Son güncellemelerle birlikte Chrome yeni yeteneklere kavuştu. Fakat tarayıcısının az bilinen ama oldukça işe yarar kısayolları var. Sizler için bu kısayolları listeledik.

Google Chrome kullananlar dikkat! İşte Chrome'un oldukça işinize yarayacak az bilinen kısayolları

klavye kısayolları nedir? Chrome kısayolları ne işe yarıyor? Web tarayıcısı olarak Chrome'u kullanıyorsanız, listelediğimiz klavye kısayolları çok işinize yarayacak. Lafı daha fazla uzatmadan hangi kısayolun ne işe yaradığına bakalım.

Google Chrome kullananlar dikkat! İşte Chrome'un oldukça işinize yarayacak az bilinen kısayolları

İşte klavye kısayolları

CTRL + N - Yeni pencere aç

CTRL + SHIFT + N - Gizli modda yeni bir pencere aç

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Google Chrome kullananlar dikkat! İşte Chrome'un oldukça işinize yarayacak az bilinen kısayolları

CTRL + T - Yeni sekme aç

CTRL + SHIFT + T - Son kapatılan sekmeyi yeniden aç

Google Chrome kullananlar dikkat! İşte Chrome'un oldukça işinize yarayacak az bilinen kısayolları

CTRL + TAB - Sonraki açık sekmeye git

CTRL + SHIFT + TAB - Önceki açık sekmeye git

Google Chrome kullananlar dikkat! İşte Chrome'un oldukça işinize yarayacak az bilinen kısayolları

CTRL + 1'den 8'e kadar - Belirli bir sekmeye git

CTRL + 9 - Son sekmeye git

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