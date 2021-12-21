Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam En uzun gece 21 Aralık Kış Gündönümü nedir? Google Doodle kış gündönümü sürprizi!
Giriş Tarihi: 21.12.2021 06:41 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 14:23

En uzun gece 21 Aralık Kış Gündönümü nedir? Google Doodle kış gündönümü sürprizi!

Dünyaca ünlü arama motoru Google Kuzey Yarımküre için en uzun gece anlamına gelen 21 Aralık Kış Gündönümünü Doodle yaptı. Google 21 Aralık Kış gündönümüne özel tasarım hazırlandı ve vatandaşlara sunuldu. Arama motorunu açanlar ise bu tasarım ile karşılaşıyorlar. Peki; En uzun gece 21 Aralık Kış Gündönümü nedir, en uzun gecede ne olur? İşte Google Doodle kış gündönümü sürprizi 21 Aralık 2021

Google Doodle kış gündönümü sürprizi! En uzun gece 21 Aralık Kış Gündönümü nedir?

Ünlü arama motoru Google, Doodle tasarlamaları ile de biliniyor. 21 Aralık kış gündönümüne özel doodle tasarımı yapınca vatandaşlar araştırmalarına da başladı. Kış Gündönümü'nde (yaklaşık 21 Aralık) ise, güneş ışıkları Oğlak Dönencesi'ne dik gelir. Kuzey yarıkürede günler uzamaya, güney yarıkürede kısalmaya başlar. Arama motorunu açanlar, kış gündönümüne özel doodle ile karşılaşıyorlar ve konu ile ilgili içeriklere kolayca ulaşabiliyorlar. Peki 21 Aralık Kış Gündönümü nedir, en uzun gecede ne olur?

Google Doodle kış gündönümü sürprizi! En uzun gece 21 Aralık Kış Gündönümü nedir?

GOOGLE DOODLE KIŞ GÜNDÖNÜMÜ SÜRPRİZİ!

Özel günlerde kullanıcılarını şaşırtan Google Kış Gündönümüne özel tasarım hazırladı. Anasayfasında Kış sezonuna özel doodle görseli kullanan Google 21 Aralık tarihine özel renkleri ekranına taşıdı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Google Doodle kış gündönümü sürprizi! En uzun gece 21 Aralık Kış Gündönümü nedir?

21 ARALIK EN UZUN GECEDE NE OLUR, SAAT KAÇTA BAŞLAR?

21 Aralık tarihte hem Kuzey Yarımküre'de bulunan ülkelerde en uzun gece yaşanacak. Bu tarihten itibaren Kuzey Yarımküre'de gündüzler uzamaya (kış gündönümü) Güney Yarımküre'de kısalmaya (Yaz gündönümü) başlar.

Güneş ışınları Güney Yarımküre'ye gelebileceği en dik, Kuzey Yarımküre'ye en eğik açılarla gelir. Güney Yarımküre'de yaz, Kuzey Yarımküre'de kış mevsiminin başlangıcıdır.

Üzerinden Oğlak Dönencesi'nin geçtiği karaların iç kısımları, Dünya'nın en sıcak yerleridir. Güney Yarımküre'de en uzun gündüz, Kuzey Yarımküre'de ise en uzun gece yaşanır

Güneş ışınlarının atmosferde katettiği yolun en kısa olduğu yer Oğlak Dönencesi'dir.

Öğlen saat 12.00'de Oğlak Dönencesi'nde yataya dik duran cisimlerin gölgesi oluşmaz.

Aydınlanma çizgisinin sınırları Kutup dairelerinden geçer. Güney Kutup Kuşağı aydınlanma çemberi içinde iken, Kuzey Kutup Kuşağı karanlık çember içindedir.

Google Doodle kış gündönümü sürprizi! En uzun gece 21 Aralık Kış Gündönümü nedir?

KIŞ GÜNDÖNÜMÜ NEDİR?

Kuzey Kutup Dairesi'nde sadece bu gün 24 saat süreyle gece, Güney Kutup Dairesi'nde ise 24 saat süreyle gündüz yaşanır.

Gündüz süresinin uzunluğu güneye gidildikçe artar. Bu nedenle 21 Aralık'ta ülkemizde en uzun gündüz Hatay'da yaşanır. En uzun gece ise Sinop'ta yaşanıyor.

Gündönümü veya gün dönümü, yılda iki kez tekrarlanan ve güneşin dünyaya en uzak mesafede olduğu ana verilen addır. Gündüzlerin ve gecelerin kısalmaya veya uzamaya başladığı andır. Yaz gündönümünde, güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne dik gelir. Kuzey yarı kürede günler kısalmaya, güney yarı kürede uzamaya başlar.

SON DAKİKA