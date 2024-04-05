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Google gizli sekme ile 136 milyon kişinin bilgilerini kaydetmiş: Peki sildim deyince silinecek mi?
Giriş Tarihi: 05.04.2024 11:58
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024
11:58
Google gizli sekme ile 136 milyon kişinin bilgilerini kaydetmiş: Peki sildim deyince silinecek mi?
Amerika Birleşik Devletleri'nde 2020 yılında açılan dava, Google'ın gizli sekme tuzağını gözler önüne serdi. Buna göre arama motoru devinin gizli mod ile 136 milyondan fazla kişinin kişisel bilgilerini topladığı belirlendi. SABAH Gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, bugünkü köşesinde son dönemde sosyal medya devlerine verilen cezaya değindi. "Peki, Google Crome'un 136 milyondan fazla kişiden topladığı milyarlarca kaydı sileceğine inanıyor musunuz? "Sildim" dediğinde silmiş mi olacak? Bu bilgileri başka bir kaynağa aktarması zor olmasa gerek!" dedi. İşte Mevlüt Tezel'in bugünkü yazısı…