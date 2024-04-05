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Giriş Tarihi: 05.04.2024 11:58 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 11:58

Google gizli sekme ile 136 milyon kişinin bilgilerini kaydetmiş: Peki sildim deyince silinecek mi?

Amerika Birleşik Devletleri'nde 2020 yılında açılan dava, Google'ın gizli sekme tuzağını gözler önüne serdi. Buna göre arama motoru devinin gizli mod ile 136 milyondan fazla kişinin kişisel bilgilerini topladığı belirlendi. SABAH Gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, bugünkü köşesinde son dönemde sosyal medya devlerine verilen cezaya değindi. "Peki, Google Crome'un 136 milyondan fazla kişiden topladığı milyarlarca kaydı sileceğine inanıyor musunuz? "Sildim" dediğinde silmiş mi olacak? Bu bilgileri başka bir kaynağa aktarması zor olmasa gerek!" dedi. İşte Mevlüt Tezel'in bugünkü yazısı…

MEVLÜT TEZEL
Google gizli sekme ile 136 milyon kişinin bilgilerini kaydetmiş: Peki sildim deyince silinecek mi?

ABD'de 2020 yılında açılan dava, Google'ın kullanıcıların internet faaliyetlerini 'Gizli' moddayken bile izlediğini iddia ediyordu.

Google, ABD Bölge Yargıcı Yvonne Gonzalez Rogers'ın geçtiğimiz ağustos ayında davanın düşürülmesi talebini reddederek olası bir duruşmanın önünü açmasına kadar davaya karşı şiddetle mücadele etti.

Google gizli sekme ile 136 milyon kişinin bilgilerini kaydetmiş: Peki sildim deyince silinecek mi?

Davada uzlaşma kararı çıktı. 136 milyondan fazla kişiden toplanan bilgilerin tasfiyesine karar verildi. Şirket, Chrome web tarayıcısını kullanan kişilerin kişisel bilgilerini içeren milyarlarca kaydı silmeyi kabul etti.

Uzlaşma anlaşması ayrıca Google'ın kişisel veri toplamasını sınırlandırmaya yönelik başka kontroller de getiriyor.

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Google gizli sekme ile 136 milyon kişinin bilgilerini kaydetmiş: Peki sildim deyince silinecek mi?

Farkında mısınız son birkaç yıldır ABD merkezli dev internet şirketlerine açılan davalarda gizli veri toplama, haksız rekabete yol açma, tekel oluşturma gibi suçlardan ağır cezalar veriliyor.

Bu davalar genelde ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinde açılıyor.

Google gizli sekme ile 136 milyon kişinin bilgilerini kaydetmiş: Peki sildim deyince silinecek mi?

'SİLDİM' DEYİNCE...

Google, Meta gibi dev şirketler suçüstü yakalandıkları için mahkemelerle uzlaşarak büyük para cezalarını bile ödemeyi kabul ediyorlar.

Şirketlerin uzlaşmaya gitmesi aslında ortaya çıkan skandal boyutundaki suçlar buzdağının görünen kısmı olduğunu gösteriyor.

Google gizli sekme ile 136 milyon kişinin bilgilerini kaydetmiş: Peki sildim deyince silinecek mi?

Milyarlarca insanın özel hayatına dahil tercihlerini, yaptıklarını vs. takip ediyorlar. Her şeyi izliyorlar ve bu devasa bilgi verileriyle dünyayı yönlendiriyorlar.

ABD ve yakın müttefikleri İsrail, İngiltere'nin dünyaya sahip oldukları internet ve teknoloji şirketler ile yön verdiklerini söylemek komplo teorisi olmaz.

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