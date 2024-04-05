Google gizli sekme ile 136 milyon kişinin bilgilerini kaydetmiş: Peki sildim deyince silinecek mi?

Milyarlarca insanın özel hayatına dahil tercihlerini, yaptıklarını vs. takip ediyorlar. Her şeyi izliyorlar ve bu devasa bilgi verileriyle dünyayı yönlendiriyorlar.

ABD ve yakın müttefikleri İsrail, İngiltere'nin dünyaya sahip oldukları internet ve teknoloji şirketler ile yön verdiklerini söylemek komplo teorisi olmaz.