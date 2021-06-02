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Haberler Yaşam Google kullanıcıları bir daha uyardı! Bu uygulamaları telefonunuzdan silin!
Giriş Tarihi: 02.06.2021 18:39 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021 18:47

kullanıcıları bir daha uyardı! Bu uygulamaları telefonunuzdan silin!

kullanıcıları aman dikkat! bir süre önce zararlı içerikli uygulamalar konusunda uyarı yapmıştı. Teknoloji devi bu uyarısını tekrarladı. Google isimlerini açıkladığı uygulamaların telefonlardan silinmesi gerektiğini belirtti. merkezli şirket, bu uygulamaların içeriğinde değerli bilgilere ulaşmak, cihazı kitleyip fidye istemek gibi amaçlar için geliştirilmiş kötü niyetli yazılımların olduğunu belirtti. İşte telefondan silinmesi gereken o uygulamalar...

Google kullanıcıları bir daha uyardı! Bu uygulamaları telefonunuzdan silin!

Akıllı telefonlar günlük hayatımızın bir parçası oldu ve birçok işi kolaylıkla halletmemizi sağlıyorlar. Diğer yandan siber suçluların hedefinde akıllı telefon kullanıcıları da var. Hackerlar geliştirdikleri yazılımlar ve yöntemlerle insanların değerli bilgilerini ele geçirmeye çalışıyor. bir süre önce bazı uygulamaların içerğinde zararlı kodların olduğunu tespit etti ve hemen duruma müdahele etti. Teknoloji devi bununla birlikte kullanıcıların söz konusu uygulamalara karşı dikkat olması gerektiğini ve eğer bu uygulamalar telefonlarında yüklüyse silmelerini söyledi. Google geçtiğimiz günlerde bu uyarısını yineledi. İşte Google'ın uyarıları doğrultusunda mutlaka telefondan silmeniz gereken uygulamalar...

Google kullanıcıları bir daha uyardı! Bu uygulamaları telefonunuzdan silin!

Play mağazasında PDF dökümanları tarayarak metne aktarabilen uygulamaların en popülerlerinden CamScanner, zararlı yazılım barındırıyor. 2010 yılında indirmeye sunulan uygulama 100 milyon civarında kullanıcıya sahipti.

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Google kullanıcıları bir daha uyardı! Bu uygulamaları telefonunuzdan silin!

Yapılan inceleme sonunda uygulamanın bir reklam kütüphanesi üzerinden zararlı kodlar dağıttığı anlaşıldı. Bu kodlar sahte reklam tıklamalarına sebep oluyor ve kullanıcıları ücretli aboneliklere yönlendiriyor. Ayrıca uzak sunuculara bağlanarak yeni kodlar da indirebiliyor.

Google kullanıcıları bir daha uyardı! Bu uygulamaları telefonunuzdan silin!

İşte 'a göre telefonlara hiçbir şekilde yüklememeniz gereken diğer tehlikeli uygulamalar:

Google kullanıcıları bir daha uyardı! Bu uygulamaları telefonunuzdan silin!

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