HaberlerYaşamGoogle kullanıcıları bir daha uyardı! Bu uygulamaları telefonunuzdan silin!
Giriş Tarihi: 02.06.2021 18:39Güncelleme Tarihi: 02.06.2021 18:47
Google kullanıcıları bir daha uyardı! Bu uygulamaları telefonunuzdan silin!
Android kullanıcıları aman dikkat! Google bir süre önce zararlı içerikli uygulamalar konusunda uyarı yapmıştı. Teknoloji devi bu uyarısını tekrarladı. Google isimlerini açıkladığı uygulamaların telefonlardan silinmesi gerektiğini belirtti. Mountain View merkezli şirket, bu uygulamaların içeriğinde değerli bilgilere ulaşmak, cihazı kitleyip fidye istemek gibi amaçlar için geliştirilmiş kötü niyetli yazılımların olduğunu belirtti. İşte telefondan silinmesi gereken o uygulamalar...