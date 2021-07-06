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Haberler Yaşam Gören şaşıp kalıyor! Yapımı tam iki yıl sürdü Öyle bir fiyat biçti ki!
Giriş Tarihi: 06.07.2021 13:37 Güncelleme Tarihi: 06.07.2021 13:39

Gören şaşıp kalıyor! Yapımı tam iki yıl sürdü Öyle bir fiyat biçti ki!

Muğla'nın Menteşe ilçesinde demircilik yapan Ahmet İftar (42), hurdaya ayrılan araç ve motosiklet parçalarından 2 yıl süren çalışma sonucu 150 kilogram ağırlığında at yaptı. İftar'ın 3 bin parça atık kullanarak yaptığı ve fiyatı 50 bin lira olarak belirlenen 'Zorbey' isimli at, iş yerine gelen müşterilerin ilgisini çekiyor.

Gören şaşıp kalıyor! Yapımı tam iki yıl sürdü Öyle bir fiyat biçti ki!

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, 11 yaşındayken çırak olarak başladığı demircilik mesleğini 30 yıldır sürdüren Ahmet İftar (42), bisiklet, otomobil ve motosikletten çıkan atık malzemeleri yeniden şekillendiriyor.

Gören şaşıp kalıyor! Yapımı tam iki yıl sürdü Öyle bir fiyat biçti ki!

İftar, Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinin bir odasında atıklardan yaptığı cip, çiçek, saat, tabanca, sehpa, otomobil, motosiklet, kılıç, akrep, sandalye gibi birçok eseri sergiliyor.

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Gören şaşıp kalıyor! Yapımı tam iki yıl sürdü Öyle bir fiyat biçti ki!

Hayvanlara karşı ilgisi olan İftar, 3 bin parça atık malzeme kullanarak, 2 yıl süren çalışmanın ardından at yaptı. 2 metre uzunluğunda ve 150 kilogram ağırlığındaki atın yapımında 3 bin parça hurda malzemesi kullanıldı.

Gören şaşıp kalıyor! Yapımı tam iki yıl sürdü Öyle bir fiyat biçti ki!

'Zorbey' adı verilen ve 50 bin lira fiyat biçilen at, iş yerine gelen müşterilerin dikkatini çekiyor. Amacının ileride sergi açmak olduğunu belirten İftar,

Gören şaşıp kalıyor! Yapımı tam iki yıl sürdü Öyle bir fiyat biçti ki!

"Bu atıklar işe yaramaz ve çevreyi kirletir. Ben de çevreyi kirletmesin, sanata dönüşsün düşüncesiyle çeşitli figürler yapmaya başladım. Yaptıklarım aynı zamanda atık demirin geri dönüşümüdür.

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