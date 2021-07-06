HaberlerYaşamGören şaşıp kalıyor! Yapımı tam iki yıl sürdü Öyle bir fiyat biçti ki!
Giriş Tarihi: 06.07.2021 13:37Güncelleme Tarihi: 06.07.2021 13:39
Gören şaşıp kalıyor! Yapımı tam iki yıl sürdü Öyle bir fiyat biçti ki!
Muğla'nın Menteşe ilçesinde demircilik yapan Ahmet İftar (42), hurdaya ayrılan araç ve motosiklet parçalarından 2 yıl süren çalışma sonucu 150 kilogram ağırlığında at yaptı. İftar'ın 3 bin parça atık kullanarak yaptığı ve fiyatı 50 bin lira olarak belirlenen 'Zorbey' isimli at, iş yerine gelen müşterilerin ilgisini çekiyor.