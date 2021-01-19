HaberlerYaşamGörenler gözlerine inanamadı! Balıkçının ağına takılan bu balıkları daha önce hiç gören olmadı
Giriş Tarihi: 19.01.2021 08:53Güncelleme Tarihi: 19.11.2021 10:07
Görenler gözlerine inanamadı! Balıkçının ağına takılan bu balıkları daha önce hiç gören olmadı
Rus balıkçı Roman Fedortsov yakaladığı değişik türdeki balıkları sosyal medyadan paylaşarak büyük ilgi gördü. Ağına takılan bu balık türünü neredeyse gören hiç kimse yok. Şaşkınlık yaratan balık hemen incelemeye alındı. İşte Fedortsov'un beğeni topladığı birbirinden ilginç tuttuğu o balıklar...