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Haberler Yaşam Görenler gözlerine inanamadı! Balıkçının ağına takılan bu balıkları daha önce hiç gören olmadı
Giriş Tarihi: 19.01.2021 08:53 Güncelleme Tarihi: 19.11.2021 10:07

Görenler gözlerine inanamadı! Balıkçının ağına takılan bu balıkları daha önce hiç gören olmadı

Rus balıkçı Roman Fedortsov yakaladığı değişik türdeki balıkları sosyal medyadan paylaşarak büyük ilgi gördü. Ağına takılan bu balık türünü neredeyse gören hiç kimse yok. Şaşkınlık yaratan balık hemen incelemeye alındı. İşte Fedortsov'un beğeni topladığı birbirinden ilginç tuttuğu o balıklar...

Görenler gözlerine inanamadı! Balıkçının ağına takılan bu balıkları daha önce hiç gören olmadı

Rusya'da yaşayan ve sosyal medyada büyük ilgiyle takip edilen balıkçı Roman Fedortsov, yakaladığı değişik deniz canlılarının fotoğraflarını çekmeye başladı.

Görenler gözlerine inanamadı! Balıkçının ağına takılan bu balıkları daha önce hiç gören olmadı

Çektiği birbirinden ilginç canlı türlerini paylaşan balıkçı ilgiyle takip ediliyor.

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Görenler gözlerine inanamadı! Balıkçının ağına takılan bu balıkları daha önce hiç gören olmadı

İşte çoğu kişinin hiç görmediği o deniz canlıları...

Görenler gözlerine inanamadı! Balıkçının ağına takılan bu balıkları daha önce hiç gören olmadı
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Görenler gözlerine inanamadı! Balıkçının ağına takılan bu balıkları daha önce hiç gören olmadı
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