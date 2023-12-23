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Görenler şaştı kaldı! Milyonda bir gerçekleşen olay oldu, ABD’de çift rahimli bir kadın iki günde iki bebek doğurdu
Giriş Tarihi: 23.12.2023 17:07
Güncelleme Tarihi: 23.12.2023
17:07
Görenler şaştı kaldı! Milyonda bir gerçekleşen olay oldu, ABD’de çift rahimli bir kadın iki günde iki bebek doğurdu
ABD'de yaşayan Kelsey Hatcher nadir görülen biyolojik durumlardan biri "çift rahimli" olduğunu açıkladı. Kadın bir hamilelikle iki ayrı rahminde de kız bebek beklediğini söylemişti. Bu bebekleri iki ayrı günde doğurduğunu duyurdu. Duyanları hayrete düşüren bu olay milyonda bir görülüyor.