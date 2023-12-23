Görenler şaştı kaldı! Milyonda bir gerçekleşen olay oldu, ABD’de çift rahimli bir kadın iki günde iki bebek doğurdu

Hatcher sosyal medya hesabından yaşadığı mutluluğu dile getiren bir paylaşım yaptı. Paylaşımında: "Mucize bebeklerimiz doğdu! İstatistiksel olarak yeterince nadir görüldükleri için kendi doğum günlerinin de olması gerektiğine karar verdiler. Roxi Layla 19 Aralık Salı gecesi saat 7:49'da doğdu ve ona kız kardeşi Rebel Laken 20 Aralık Çarşamba sabahı saat 6:09'da katıldı. UAB'deki ekibimiz inanılmazdı ve daha iyi bir deneyim yaşayamazdık! Tüm doğum hikayesini sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyorum! Şimdi hepimiz evdeyken, birbirimize bağlanmak, iyileşmek ve tatilin tadını çıkarmak için zaman ayıracağız!" ifadelerini kullandı.