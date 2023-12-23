Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Görenler şaştı kaldı! Milyonda bir gerçekleşen olay oldu, ABD’de çift rahimli bir kadın iki günde iki bebek doğurdu
Giriş Tarihi: 23.12.2023 17:07 Güncelleme Tarihi: 23.12.2023 17:07

Görenler şaştı kaldı! Milyonda bir gerçekleşen olay oldu, ABD’de çift rahimli bir kadın iki günde iki bebek doğurdu

ABD'de yaşayan Kelsey Hatcher nadir görülen biyolojik durumlardan biri "çift rahimli" olduğunu açıkladı. Kadın bir hamilelikle iki ayrı rahminde de kız bebek beklediğini söylemişti. Bu bebekleri iki ayrı günde doğurduğunu duyurdu. Duyanları hayrete düşüren bu olay milyonda bir görülüyor.

Görenler şaştı kaldı! Milyonda bir gerçekleşen olay oldu, ABD’de çift rahimli bir kadın iki günde iki bebek doğurdu

Duyanların aklına durgunluk veren bir olay yaşandı. Hatcher, iki ayrı bebeğini iki ayrı günde doğurdu. 20 saat doğum sancısı çeken kadın bir gün bir bebeğini doğururken diğer gün de öbür bebeğini dünyaya getirdi. Çift rahimli kadının paylaşımı sosyal medyayı salladı. işte o açıklama

Görenler şaştı kaldı! Milyonda bir gerçekleşen olay oldu, ABD’de çift rahimli bir kadın iki günde iki bebek doğurdu

Hatcher "mucize bebeklerin" dünyaya geldiğini sosyal medya hesabından duyurdu.ABD'nin Alabama eyaletinde 32 yaşındaki Kelsey, Alabama Üniversitesi Birmingham (UAB) Hastanesi'nde 20 saatlik bir doğumun ardından salı günü birinci, çarşamba günü de ikinci kızını doğurdu.Bebekler nadiren görülen ayrı doğum günleri olan "çift yumurta ikizleri" olarak tanımlanıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Görenler şaştı kaldı! Milyonda bir gerçekleşen olay oldu, ABD’de çift rahimli bir kadın iki günde iki bebek doğurdu

Hatcher sosyal medya hesabından yaşadığı mutluluğu dile getiren bir paylaşım yaptı. Paylaşımında: "Mucize bebeklerimiz doğdu! İstatistiksel olarak yeterince nadir görüldükleri için kendi doğum günlerinin de olması gerektiğine karar verdiler. Roxi Layla 19 Aralık Salı gecesi saat 7:49'da doğdu ve ona kız kardeşi Rebel Laken 20 Aralık Çarşamba sabahı saat 6:09'da katıldı. UAB'deki ekibimiz inanılmazdı ve daha iyi bir deneyim yaşayamazdık! Tüm doğum hikayesini sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyorum! Şimdi hepimiz evdeyken, birbirimize bağlanmak, iyileşmek ve tatilin tadını çıkarmak için zaman ayıracağız!" ifadelerini kullandı.

Görenler şaştı kaldı! Milyonda bir gerçekleşen olay oldu, ABD’de çift rahimli bir kadın iki günde iki bebek doğurdu

Dünyada çok nadir görülen bu olayla ilgili Hatcher'ın doktoru Profesör Richard Davis konuştu: "Bebekler büyümek ve gelişmek için ekstra alana sahipler."

Görenler şaştı kaldı! Milyonda bir gerçekleşen olay oldu, ABD’de çift rahimli bir kadın iki günde iki bebek doğurdu

Hatcher çift rahimli olduğunun 17 yaşındayken tespit edildiğini söyledi.

SON DAKİKA