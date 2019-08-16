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deklanşöre "hissederek" bastı

'nın ilçesinde, 'de ilk kez olma özelliği taşıyan bir sergi açıldı. Bu sergiyi farkılı kılan şey ise, sergilenen fotoğrafları çeken kişiler... Görme engelli kişilerin çektiği fotoğraflardan oluşan sergi, vatandaşlar tarafından da büyük ilgi görüyor. Yüzde yüz görme engelli bireylerin tamamen işitsel yetileriyle 6. hislerini kullanarak çalışmalar yaptıklarını belirten proje koordinatörü, bu sergide yer alan eserler ile engellerin sadece beyinde ve yürekte olduğunu somut olarak kanıtladıklarını söyledi.

AA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 16.08.2019 21:24 Güncelleme Tarihi: 16.08.2019 21:26
Görme engelliler deklanşöre hissederek bastı

Proje Koordinatörü Özlem Şen, Oasis Sümbül Sokak Sergi Alanı'nda açılışı yapılan "6. His Gördüklerinizin de Ötesinde" adlı sergide, doğuştan görme engelli Tayfun Cura, Efe Beray Altın ve 47 yıl önce görme yetisini kaybeden kaptan ve müzisyen 'un çektiği fotoğraflardan oluşan sergiyi açtıklarını söyledi.

Görme engelliler deklanşöre hissederek bastı

Böyle bir projenin 'de ilk kez düzenlendiğini savunan Şen, "Bir ışık belirdi ve bundan sonra da engelli bireylerin evlerine hapsedilmesi değil, hayatın içinde aktif olarak çalışması adına bir başlangıç olduğunu düşünüyorum." dedi.

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Görme engelliler deklanşöre hissederek bastı

Yüzde yüz görme engelli bireylerin tamamen işitsel yetileriyle 6. hislerini kullanarak çalışmalar yaptıklarını belirten Şen, engellerin sadece beyinde ve yürekte olduğunu somut olarak kanıtladıklarını anlattı.

Görme engelliler deklanşöre hissederek bastı

sanatçısı Ömür Erdoğan da sosyal medya üzerinden başvuru aldıklarını, bu projeyi hayata geçirdiklerini bildirdi.

Görme engelliler deklanşöre hissederek bastı

Projeye katılan 'un tanınmış kaptanlarından görme engelli da ilçede emeğiyle geçinenlerin fotoğraflarını düşük enstantane hızıyla çektiklerini ifade etti.

Görme engelliler deklanşöre hissederek bastı

Orçun, çektikleri kişiler arasında balıkçı, saat tamircisi ve terzinin olduğunu aktardı.

Görme engelliler deklanşöre hissederek bastı

Engellilere toplumsal sorumluluk projesi amacıyla düzenlenen sergi, 25 Ağustos'a kadar gezilebilecek.

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