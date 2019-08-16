Görme engelliler deklanşöre hissederek bastı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Türkiye'de ilk kez olma özelliği taşıyan bir sergi açıldı. Bu sergiyi farkılı kılan şey ise, sergilenen fotoğrafları çeken kişiler... Görme engelli kişilerin çektiği fotoğraflardan oluşan sergi, vatandaşlar tarafından da büyük ilgi görüyor. Yüzde yüz görme engelli bireylerin tamamen işitsel yetileriyle 6. hislerini kullanarak çalışmalar yaptıklarını belirten proje koordinatörü, bu sergide yer alan eserler ile engellerin sadece beyinde ve yürekte olduğunu somut olarak kanıtladıklarını söyledi.