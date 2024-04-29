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Göztepe maçı sonrası milyonlarca kez izlenen görüntü: Kurye kavgaya motosikletiyle daldı!
Giriş Tarihi: 29.04.2024 16:09
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
16:09
Göztepe maçı sonrası milyonlarca kez izlenen görüntü: Kurye kavgaya motosikletiyle daldı!
Göztepe Gençlerbirliği maçı sonrası ortalık fena karıştı. Göztepeli taraftarların kovaladığı genç, iş yerine sığındı. Çalışanlar genç adamı vermek istemeyince, gergin anlar yaşandı. İş yeri çalışanları ile taraftarlar arasında kavga çıktı. Bir kurye ise kavgaya motosikletiyle daldı. O anlar kameraya böyle yansıdı.