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Haberler Yaşam Göztepe maçı sonrası milyonlarca kez izlenen görüntü: Kurye kavgaya motosikletiyle daldı!
Giriş Tarihi: 29.04.2024 16:09 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 16:09

Göztepe maçı sonrası milyonlarca kez izlenen görüntü: Kurye kavgaya motosikletiyle daldı!

Göztepe Gençlerbirliği maçı sonrası ortalık fena karıştı. Göztepeli taraftarların kovaladığı genç, iş yerine sığındı. Çalışanlar genç adamı vermek istemeyince, gergin anlar yaşandı. İş yeri çalışanları ile taraftarlar arasında kavga çıktı. Bir kurye ise kavgaya motosikletiyle daldı. O anlar kameraya böyle yansıdı.

İHA
Göztepe maçı sonrası milyonlarca kez izlenen görüntü: Kurye kavgaya motosikletiyle daldı!

1 Lig'in 32. haftasında Göztepe evinde Gençlerbirliği konuk etti. Gençlerbirliği'ni 2-0 yenmeyi başaran Göztepe, Süper Lig'e yükseldi. Maç sonrası ise birçok noktada taraftarlar kavga etti.

Göztepe maçı sonrası milyonlarca kez izlenen görüntü: Kurye kavgaya motosikletiyle daldı!

Kalabalık Göztepe taraftarından kaçar bir genç ise Mithatpaşa Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde gizlendi.

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Göztepe maçı sonrası milyonlarca kez izlenen görüntü: Kurye kavgaya motosikletiyle daldı!

İş yeri çalışanları ise dükkana sığınan genci dövmek isteyen taraftarlara engel olmayı denedi. Ancak ortam biranda gerildi. Çalışanlar ile taraftarlar birbirine girdi. Dehşet dolu anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Göztepe taraftarları ile iş yeri çalışanları arasında kavga çıktı! 6 gözaltı | Video

Göztepe maçı sonrası milyonlarca kez izlenen görüntü: Kurye kavgaya motosikletiyle daldı!

Görüntülerde; iş yeri çalışanları ile taraftarlar arasında sözlü tartışmanın ardından kavga çıktığı ve taraftarlar ile iş yeri çalışanlarının birbirlerine sandalye fırlattıkları, bu esnada kavganın arasına motosikletiyle dalıp bir kişiye çarpan iş yeri sahibinin ise kaskıyla çarptığı kişiye vurduğu anlar ile o esnada iş yerini önündeki masada bulunan müşterilerden küçük bir kızla yanındaki kadının kavganın ortasında kaldığı görülüyor.

Göztepe maçı sonrası milyonlarca kez izlenen görüntü: Kurye kavgaya motosikletiyle daldı!

Yine aynı caddede, taraftarların kendi aralarında yaptıkları bir başka kavga ve kavga esnasında kabalalık bir grubun yere düşürdükleri şahsa tekmeler attığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenmişti.

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