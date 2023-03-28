Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Gülbin Tosun'un yüzünü kızartacak gerçek ortaya çıktı: İşte oy dilendiği CHP ve AK Parti'nin oranları
Giriş Tarihi: 28.03.2023 11:44 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 11:44

Gülbin Tosun'un yüzünü kızartacak gerçek ortaya çıktı: İşte oy dilendiği CHP ve AK Parti'nin oranları

Cumhur İttifakı'na iftira atarak CHP'nin PKK destekli koalisyonuna oy dilendiği konuşmasının yankıları süren FOX spikeri Gülbin Tosun'dan yeni bir paylaşım daha geldi. Ancak Tosun'un oy dilendiği partilerin kadınlarla ilgili gerçekleri kısa sürede ortaya çıktı. Daha bizzat kendileri ayarladıkları parti listelerinde bile kadını görmeyen CHP ve İYİ Parti'nin aksine AK Parti'nin oranı bakın kaç çıktı. Ayrıca "Çalışmanızı, okumanızı istemiyorlar" diyerek tahkir ettiği AK Parti iktidarlarında iş hayatı ve yükseköğrenimdeki kadın oranındaki artış da Gülbin Tosun'un şovunu çürüttü

M. FATİH GEDİMAN
Gülbin Tosun’un yüzünü kızartacak gerçek ortaya çıktı: İşte oy dilendiği CHP ve AK Parti’nin oranları

FOX Ana Haber'in yedek spikeri Gülbin Tosun'un canlı yayında Cumhur İttifakı'na iftira atarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy dilenmesi gündem olmuştu. Kadınlar için önemli bir seçim olduğu iddiasıyla yaptığı konuşmada Tosun "Cumhur İttifakı zihniyeti sizden okumanızı, çalışmanızı istemiyor. Evinizde oturmanızı istiyor" demiş ve karşısında duran PKK destekli koalisyon masasının bunun aksine kadına değer verdiğini ima etmişti.

Gülbin Tosun’un yüzünü kızartacak gerçek ortaya çıktı: İşte oy dilendiği CHP ve AK Parti’nin oranları

"DİLİN KEMİĞİ YOK" DEDİRTİRCESİNE İFTİRA ATTI

Tosun skandal ifadeleri kullandığı konuşmasında tam olarak şunları söyledi: "Son katılımlarla aşırı sağ hale gelen Cumhur İttifakı zihniyeti sizden okumanızı istemiyor, çalışmanızı istemiyor. Bizzat Cumhurbaşkanı kadının görevinin çocuk doğurmak olduğu anlayışını Mehmet Ali Çelebi'yle eşinin üzerinden yaptığı uyarıyla ortaya koymuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Gülbin Tosun’un yüzünü kızartacak gerçek ortaya çıktı: İşte oy dilendiği CHP ve AK Parti’nin oranları

Okuma, dolayısıyla çalışma, çocuk yap, evde otur, ayrılabilirsen nafaka da alma, öyle çaresiz kal ki şiddet bile karşı laf edeme… Kadına reva görülen Türkiye'nin ikinci yüzyılında bu mu oldu şimdi? Hani kadının adı bile AK Parti'den önce yoktu?"

Gülbin Tosun’un yüzünü kızartacak gerçek ortaya çıktı: İşte oy dilendiği CHP ve AK Parti’nin oranları

GERÇEKLERİ ÇARPITTIĞI RAKAMLARLA ORTAYA ÇIKTI

Gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Gülbin Tosun'un ne yalan ve iftiralarla saldırdığı Cumhur İttifakı'nda ne de oy istediği CHP'de durum anlattığı gibi değil. İşte AK Parti, CHP ve İYİ Parti'nin müdahale edilebilir ilk alan olan milletvekili listelerinde kadınlara ayırdığı yer ve değer gerçeği...

Gülbin Tosun’un yüzünü kızartacak gerçek ortaya çıktı: İşte oy dilendiği CHP ve AK Parti’nin oranları

OY İSTEDİĞİ CHP VE İYİ PARTİ DAHA İLK ADIMDAN KADINI UNUTMUŞ!
İŞTE KADIN VEKİL SAYI VE ORANLARI

AK PARTİ: 27. dönemde TBMM'de yer alan milletvekilleri listeleri incelendiğinde en fazla kadın milletvekilini bünyesinde barındıran siyasi partinin AK Parti olduğu gözlemleniyor. AK Parti'de 54 kadın milletvekili bulunuyor. Bu oran yüzde 18,56'ya tekabül ediyor.

SON DAKİKA