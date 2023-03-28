Haberler Yaşam Gülbin Tosun'un yüzünü kızartacak gerçek ortaya çıktı: İşte oy dilendiği CHP ve AK Parti'nin oranları

Giriş Tarihi: 28.03.2023 11:44 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 11:44

Gülbin Tosun'un yüzünü kızartacak gerçek ortaya çıktı: İşte oy dilendiği CHP ve AK Parti'nin oranları

Cumhur İttifakı'na iftira atarak CHP'nin PKK destekli koalisyonuna oy dilendiği konuşmasının yankıları süren FOX spikeri Gülbin Tosun'dan yeni bir paylaşım daha geldi. Ancak Tosun'un oy dilendiği partilerin kadınlarla ilgili gerçekleri kısa sürede ortaya çıktı. Daha bizzat kendileri ayarladıkları parti listelerinde bile kadını görmeyen CHP ve İYİ Parti'nin aksine AK Parti'nin oranı bakın kaç çıktı. Ayrıca "Çalışmanızı, okumanızı istemiyorlar" diyerek tahkir ettiği AK Parti iktidarlarında iş hayatı ve yükseköğrenimdeki kadın oranındaki artış da Gülbin Tosun'un şovunu çürüttü