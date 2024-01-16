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Gümüşhane'nin köyünde bulundu! Tam 200 milyon yıllık: Çıplak gözle bile görülebiliyor
Giriş Tarihi: 16.01.2024 20:35
Güncelleme Tarihi: 16.01.2024
20:35
Gümüşhane'nin köyünde bulundu! Tam 200 milyon yıllık: Çıplak gözle bile görülebiliyor
Gümüşhane'nin merkeze bağlı Gökdere Köyü'nde tarihi bir keşif bulundu. Trabzon Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü, olaya ilişkin yayınladığı raporda çarpıcı bilgiler ortaya koydu. Raporda bulunan keşfin 200 milyon yaşında olduğu, çıplak gözle bile görülebildiği belirtildi.