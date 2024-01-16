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Haberler Yaşam Gümüşhane'nin köyünde bulundu! Tam 200 milyon yıllık: Çıplak gözle bile görülebiliyor
Giriş Tarihi: 16.01.2024 20:35 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024 20:35

Gümüşhane'nin köyünde bulundu! Tam 200 milyon yıllık: Çıplak gözle bile görülebiliyor

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Gökdere Köyü'nde tarihi bir keşif bulundu. Trabzon Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü, olaya ilişkin yayınladığı raporda çarpıcı bilgiler ortaya koydu. Raporda bulunan keşfin 200 milyon yaşında olduğu, çıplak gözle bile görülebildiği belirtildi.

Gümüşhane’nin köyünde bulundu! Tam 200 milyon yıllık: Çıplak gözle bile görülebiliyor

Gümüşhane'nin Gökdere köyünde taş ocağı açılması da gündeme gelen bölgede köylülerin başvurusu üzerine Trabzon Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü uzmanları inceleme yaptı. Hazırlanan ön raporda milyonlarca yıl öncesine ait yaşamış deniz canlılarının fosillerinin bulunduğu belirtildi. Bölge sit alanı ilan edilecek.

Gümüşhane’nin köyünde bulundu! Tam 200 milyon yıllık: Çıplak gözle bile görülebiliyor

KÖYLÜLER MEMNUN

Gökdere köylülerinden Abdurrahim Bulut şunları söyledi:

"Yaklaşık bir yıl önce, buradaki fosillerin incelenmesi için Valilik ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuruda bulunduk. Bizi Trabzon Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğüne yönlendirdiler. İlgili kuruma da dilekçelerimizi verdik. 19 Ekim 2023 tarihinde, sağ olsunlar, incelemeye geldiler. Bölgedeki fosil kalıntılarının fotoğraflarını çekip numuneler aldılar ve ardından bu konuda bir rapor hazırladılar. Bölgenin koruma altına alınması ve Devletimizin bizi dikkate alıp gelip buraları incelemesi ve bu raporu hazırlaması, bizleri çok mutlu etti."

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Gümüşhane’nin köyünde bulundu! Tam 200 milyon yıllık: Çıplak gözle bile görülebiliyor

Köylülerden Musa Şahin ise "Bölgede bu şekilde fosil yataklarının devamı da var, o bölgelerin tescillenmesi için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bölgemiz, bu bakımdan doğal bir laboratuvar; çevre illerden üniversite öğrencileri ve akademisyenler, buralarda araştırmalar yapıyor. Bölgede bugüne kadar onlarca akademik ve uluslararası makale yazıldı." Diye konuştu.

Gümüşhane’nin köyünde bulundu! Tam 200 milyon yıllık: Çıplak gözle bile görülebiliyor

"ÇIPLAK GÖZLE BİLE GÖRÜLEBİLİYOR"

Trabzon Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğünün hazırladığı raporda şu ifadeler yer alıyor:

"Arazide çıplak gözle Brachiapod, Echinid, Crinoid ve Ammonit fosilleri gözlenmiş, fotoğraflanmış ve el numunesi alınmıştır. İnceleme alanında bilimsel öneme ve belge niteliğine sahip kaybolması durumunda bulunduğu yerin jeolojik geçmişini açıklamanın mümkün olmayacağı istif, kayaç, fosil topluluğu ve uyumsuz kayaç dokanağı gözlenmiş olup; nadir olarak doğada bulunan bu oluşumların gelecek nesillere aktarılması ve jeolojik miras olarak korunması önemlidir.

Gümüşhane’nin köyünde bulundu! Tam 200 milyon yıllık: Çıplak gözle bile görülebiliyor

Çalışma alanında yapılan gözlemsel incelemeler neticesinde; alanın jeolojik istiflenme açısından nadir özellik taşıdığı; Gümüşhane graniti ve üzerine gelen fosilli volkano tortul istiflerin arazide bulunduğu, birçok akademik çalışmaya konu olduğu, çevre illerdeki üniversite öğrencileri için açık eğitim alanı olarak nadir özellik taşıdığı, bilimsel çalışmalara konu olacak özelliğe sahip olduğu ve jeolojik miras olarak korunması gerektiği kanaatine varılmıştır."

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