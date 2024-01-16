Gümüşhane’nin köyünde bulundu! Tam 200 milyon yıllık: Çıplak gözle bile görülebiliyor

KÖYLÜLER MEMNUN

Gökdere köylülerinden Abdurrahim Bulut şunları söyledi:

"Yaklaşık bir yıl önce, buradaki fosillerin incelenmesi için Valilik ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuruda bulunduk. Bizi Trabzon Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğüne yönlendirdiler. İlgili kuruma da dilekçelerimizi verdik. 19 Ekim 2023 tarihinde, sağ olsunlar, incelemeye geldiler. Bölgedeki fosil kalıntılarının fotoğraflarını çekip numuneler aldılar ve ardından bu konuda bir rapor hazırladılar. Bölgenin koruma altına alınması ve Devletimizin bizi dikkate alıp gelip buraları incelemesi ve bu raporu hazırlaması, bizleri çok mutlu etti."