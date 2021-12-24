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Giriş Tarihi: 24.12.2021 15:56 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 15:57

İkinci el - sıfır araba fiyatları 24 Aralık 2021: Güncel araba otomobil fiyatları düştü mü, düşecek mi, son durum ne?

Döviz kurundaki düşüşle beraber ikinci el ve sıfır araba otomobil fiyatları üzerindeki etkileri merak konusu haline geldi. Gerek piyasaların yakından takipçileri gerekse araç alım satımı yapmayı düşünen vatandaşlar fiyatlarda güncelleme bekliyor. Bu noktada ise "Güncel ikinci el ve sıfır araba otomobil fiyatları düştü mü, düşecek mi, son durum ne?" soruları yanıt aramaya başladı. Renault, Hyundai, Fiat, Toyota, Dacia, Honda, Kia, Nissan, Opel gibi markaların güncel listesi bu noktada merak ediliyor. Peki, Güncel ikinci el ve sıfır araba otomobil fiyatları düştü mü, düşecek mi? İşte son durum ve detaylar...

Güncel araba fiyatları 24 Aralık 2021: İkinci el ve sıfır araba otomobil fiyatları düştü mü, düşecek mi, son durum ne?

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrası zinciri kırılan döviz kurunda aşağı hareket devam ediyor. Vatandaşlar bu düşüşle beraber piyasalarda indirim beklerken şimdi gözler araba fiyatlarına çevrildi. Araç alım satımı yapacak olan vatandaşlar bu noktada "Güncel ikinci el ve sıfır araba otomobil fiyatları düştü mü, düşecek mi, son durum ne?" sorularına yanıt aramaya başladı. Renault, Hyundai, Fiat, Toyota, Dacia, Honda, Kia, Nissan, Opel gibi markalar güncel listesini duyurdu. Peki, ikinci el ve sıfır araba otomobil fiyatları düştü mü? İşte detaylar...

Güncel araba fiyatları 24 Aralık 2021: İkinci el ve sıfır araba otomobil fiyatları düştü mü, düşecek mi, son durum ne?

ARABA FİYATLARI DÜŞER Mİ?

Sektör temsilcileri 2. el araba fiyatlarının talep nedeniyle artmaya devam edeceğini belirtiyor. Özellilkle 2022 Mart döneminde araba fiyatlarında ciddi bir artış beklenirken, yeni yılla birlikte sıfır otomobil fiyatlarına yapılacak olası zamların ikinci el araba fiyatlarını da etkileyeceği düşünülüyor.

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Güncel araba fiyatları 24 Aralık 2021: İkinci el ve sıfır araba otomobil fiyatları düştü mü, düşecek mi, son durum ne?

Otomobil Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin, Türkiye otomotiv pazarında tedarik noktasında model bazında sıkıntı olduğunu ve vatandaşın her istediği modeli veya rengi bulamadığını belirterek, "Dolayısıyla stoktaki araç, eğer müşterinin ihtiyacını görüyorsa onu almaya çalışıyor. Karşılanmayı bekleyen taleplerin süresi de modele göre değişiyor. 2 ay, 3 ay ve bazen 1 ay ertelenebiliyor bu talepler. Özellikle C segment araçlarda bulunurluk sıkıntısı daha fazla." dedi.

Güncel araba fiyatları 24 Aralık 2021: İkinci el ve sıfır araba otomobil fiyatları düştü mü, düşecek mi, son durum ne?
Türkiye otomotiv pazarında tedarik anlamında model bazında sıkıntı olduğunu ve vatandaşın her istediği modeli veya rengi bulamadığını belirten Mersin, "Dolayısıyla stoktaki araç eğer müşterinin ihtiyacını görüyorsa onu almaya çalışıyor. Karşılanmayı bekleyen taleplerin süresi de modele göre değişiyor. 2 ay, 3 ay ve bazen 1 ay ertelenebiliyor bu talepler. Özellikle C segment araçlarda bulunurluk sıkıntısı daha fazla. Ondaki ÖTV matrahı ve dilimi daha düşük olduğu için, daha aşağı indiği için orada sıkışma var." ifadelerini kullandı.
Güncel araba fiyatları 24 Aralık 2021: İkinci el ve sıfır araba otomobil fiyatları düştü mü, düşecek mi, son durum ne?

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARINI YÜKSELTİYORLAR!

İkinci el araba fiyatlarının yükselmesinde 2. el otomobil ilanlarının yer aldığı e-ticaret sitelerindeki fiyatların da etkili olduğu düşünülüyor. Otomobiller için belirlenen fiyatlar birbiriyle yarışırken, bu durumun özellikle yeni yılda fiyatları iyice yukarı çekmesi bekleniyor.

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