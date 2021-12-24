İkinci el - sıfır araba fiyatları 24 Aralık 2021: Güncel araba otomobil fiyatları düştü mü, düşecek mi, son durum ne?

Döviz kurundaki düşüşle beraber ikinci el ve sıfır araba otomobil fiyatları üzerindeki etkileri merak konusu haline geldi. Gerek piyasaların yakından takipçileri gerekse araç alım satımı yapmayı düşünen vatandaşlar fiyatlarda güncelleme bekliyor. Bu noktada ise "Güncel ikinci el ve sıfır araba otomobil fiyatları düştü mü, düşecek mi, son durum ne?" soruları yanıt aramaya başladı. Renault, Hyundai, Fiat, Toyota, Dacia, Honda, Kia, Nissan, Opel gibi markaların güncel listesi bu noktada merak ediliyor. Peki, Güncel ikinci el ve sıfır araba otomobil fiyatları düştü mü, düşecek mi? İşte son durum ve detaylar...