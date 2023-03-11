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Haberler Yaşam SON SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI 2023 | Seçmen ne diyor, Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı önde? İşte Cumhurbaşkanlığı seçimi anket sonuçları!
Giriş Tarihi: 11.03.2023 15:27 Güncelleme Tarihi: 11.03.2023 15:29

SON SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI 2023 | Seçmen ne diyor, Cumhur İttifakıMillet İttifakı mı önde? İşte Cumhurbaşkanlığı seçimi anket sonuçları!

Güncel seçim anket sonuçları Türkiye Genel Seçimlerinin yapılacağı tarihe kısa süre kala gündemdeki yerini aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimin yenilenmesine ilişkin kararı imzalamasıyla beraber seçimler için 14 Mayıs tarihi resmiyet kazandı. Öte yandan Türkiye için tarihi güne sayılı günler kalırken yapılan anketlerle seçmenin nabzı tutuldu. "Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?" sorusuna verilen yanıtlar ile Millet ittifakı ve Cumhur ittifakı oy oranları az çok şekilleniyor. Peki, Son seçim anketi sonuçları nasıl, hangi parti önde, Millet İttifakı mı, Cumhur İttifakı mı? İşte 2023 son seçim anketi sonuçları son durum ve oy oranları…

SON SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI 2023 | Seçmen ne diyor, Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı önde? İşte Cumhurbaşkanlığı seçimi anket sonuçları!

Türkiye 14 Mayıs'ta seçime gidiyor. 2023 Seçimlerine sayılı günler kalırken son seçim anket sonuçları araştırılıyor. Yapılan anketlerle Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları sorgulanıyor. 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecinde yaşadığı kararsızlık büyük bir güvensizlik oluşturdu. Bu noktada seçmenin tercihi her geçen gün Cumhur İttifakı lehine artış gösteriyor. Peki, seçmen ne diyor, son seçim anket sonuçları nasıl, hangi parti önde? İşte Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ile güncel seçim anket sonuçları son durum.

SON SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI 2023 | Seçmen ne diyor, Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı önde? İşte Cumhurbaşkanlığı seçimi anket sonuçları!

SON SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI

2023 genel seçimleri için geri sayım sürerken "Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?" sorusu yöneltilen seçmenin tercihi her geçen gün Cumhur İttifakı lehine artış gösteriyor.

Aylardır sürüncemeye giden 6'lı masa adayı ise sonunda açıklandı. Uzlaşma sağlanan isim Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün Anayasa'nın 116'ncı maddesinde "Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır" hükmünde yer alan yetkisini kullanarak seçim kararını imzaladı.

Böylece seçim tarihi resmi olarak netleşti. 14 Mayıs'ta sandığa giden seçmen, hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili seçecek.

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SON SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI 2023 | Seçmen ne diyor, Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı önde? İşte Cumhurbaşkanlığı seçimi anket sonuçları!

İşte Mahmut Övür'ün "Masadaki kirli pazarlıklar" başlıklı yazısından seçim anketi bölümü

Aslında Altılı Masa yaşadığı siyasi krizi aşsa da aşmasa da sahadaki durumları öyle söylendiği gibi parlak değil. Bu gerçek, deprem döneminde de değişmedi. Her seçim öncesi olduğu gibi sokaktan habersiz bir siyaset sınıfı, "yalan medya" manşetlerinin de desteğiyle hep aynı şeyi söyledi: "Bu seçimde iktidarız..." Sonra da seçmenlerine hayal kırıklığı yaşattılar.

Şimdi de "Geliyor gelmekte olan" demeleri farklı bir sonuç doğurmayacak. Önümde Optimar Araştırma'nın "Yüzyılın Felaketi" diye nitelenen depremin yaşandığı 19-23 Şubat tarihleri arasında 26 ilde 2 bin kişiyle yüz yüze yaptığı bir anket var.

O ankette, "Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna verilen cevaplar şöyle:

AK Parti: Yüzde 40, CHP: Yüzde 25.7, İP: yüzde 10.1, HDP: Yüzde 9.6, MHP yüzde 7.1, Memleket Partisi: Yüzde 1.7, Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1.2. Saadet Partisi: Yüzde 1.2.

Diğer partilerin oranları 1'in altında...

Cumhurbaşkanı adayları arasında da durum farklı değil:

SON SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI 2023 | Seçmen ne diyor, Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı önde? İşte Cumhurbaşkanlığı seçimi anket sonuçları!

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 43.2, Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 13.5, Mansur Yavaş: Yüzde 11.8, Ekrem İmamoğlu: Yüzde 7.4.

Akşener'in kavga çıkardığı İmamoğlu, Demirtaş'ın bile gerisinde kalıyor. Gördüğünüz gibi HDP destek verse de bu sonuç değişmiyor.

Bu tablodan Başkan Erdoğan'ın dediği, "Oturdular, konuştular, dağıldılar" gibi bir sonuç çıkması şaşırtıcı değil.

Bir taraftan da A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası programına katılan Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş son seçim anketlerinin sonucunu paylaşmış ve son anketteki AK Parti ve MHP'nin oylarını canlı yayında açıklamıştı.

"Vatandaş bunalıp zora girdiği dönemde bir arayışa girdi. Rusya-Ukrayna savaşında ekonomi ve enflasyon konusunda atılacak adımlar merak ediliyordu.

O dönemde millet muhalefete baktı. Millet İttifakı o dönemde yüzde 45'lere kadar gelmişti. Millet aslında bir takdir vermişti Millet İttifakı'na. Masa kavgaya devam ederken çok fazla şey yaşandı."

SON SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI 2023 | Seçmen ne diyor, Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı önde? İşte Cumhurbaşkanlığı seçimi anket sonuçları!

CUMHUR İTTİFAKINDA CİDDİ TOPARLANMA VE YÜKSELİŞ

"Döviz disiplin altına alındı, asgari ücret, memur ve emekli maaş zamları, sosyal konut projeleri, EYT, Togg'un resmi olarak banttan inmesi gibi adımlar atıldı.Cumhur İttifakı bunların her birinden 1-2 puan oy arttırdı.Şu an ("Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye sorulduğunda) AK Parti yüzde 40'larda, MHP yüzde 8,5 civarında." ifadelerini kullandı.

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