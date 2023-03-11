SON SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI 2023 | Seçmen ne diyor, Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı önde? İşte Cumhurbaşkanlığı seçimi anket sonuçları!

Güncel seçim anket sonuçları Türkiye Genel Seçimlerinin yapılacağı tarihe kısa süre kala gündemdeki yerini aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimin yenilenmesine ilişkin kararı imzalamasıyla beraber seçimler için 14 Mayıs tarihi resmiyet kazandı. Öte yandan Türkiye için tarihi güne sayılı günler kalırken yapılan anketlerle seçmenin nabzı tutuldu. "Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?" sorusuna verilen yanıtlar ile Millet ittifakı ve Cumhur ittifakı oy oranları az çok şekilleniyor. Peki, Son seçim anketi sonuçları nasıl, hangi parti önde, Millet İttifakı mı, Cumhur İttifakı mı? İşte 2023 son seçim anketi sonuçları son durum ve oy oranları…