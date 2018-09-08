"Gündüz sıcağın içinde gece acının içinde kavruluyoruz"

"DÜNYANIN EN İYİ BİBERLERİNE SAHİBİZ"

Pul biber üreticisi Muzaffer Köse, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin pul biber ihtiyacının önemli bir kısmının ilçeden karşılandığını ve bunun her anlamda kendilerine katkı sağladığını söyledi.