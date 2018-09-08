"Gündüz sıcağın içinde gece acının içinde kavruluyoruz"

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tarlalardan toplanarak işleme tesislerine getirilen kırmızı biberler pul bibere dönüşürken, güneşin kavurucu sıcağında kurutuluyor. Türkiye'nin kırmızı pul biber üretiminin önemli kısmının yapıldığı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tarlalardan toplanarak işleme tesislerine getirilen kırmızı biberler, güneşin kavurucu sıcaklığı ve kadınların ellerinden geçtikten sonra yemeklere lezzet veren pul bibere dönüşüyor. Türk mutfağının vazgeçilmez baharatlarının başında gelen, fırın ve tencere yemeklerinin çoğunluğunda kullanılan pul biber, sıcak havada uzun ve zahmetli sürecin ardından tezgahlardaki yerini alıyor. İlçede 10 bin dönüm alanda dikimi yapılan biberlerin hasadına geçen hafta başlandı. İşçiler tarafından sabahın erken saatlerinde tarlalardan toplanan kırmızı biberler, kamyonetlerle ilçe merkezinde bulunan biber işleme tesislerine getiriliyor. Burada saplarından ayrılan ve makineden geçirilen biberler, güneşlenmesi için büyük alanlara seriliyor. Yaklaşık 3 gün kavurucu sıcaklıkta bekletilen biberler, son kez makineden geçirildikten sonra pul bibere dönüşüyor. 'DÜNYANIN EN İYİ BİBERLERİNE SAHİBİZ' Pul biber üreticisi Muzaffer Köse, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin pul biber ihtiyacının önemli bir kısmının ilçeden karşılandığını ve bunun her anlamda kendilerine katkı sağladığını söyledi. Pul biber üretimi döneminde yaklaşık 7 bin mevsimlik işçinin ilçeye gelerek çalıştığını belirten Köse, bu sayının gittikçe yükseldiğini ve ilçenin pul biber merkezi konumuna doğru yol aldığını ifade etti.