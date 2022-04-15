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Haberler Yaşam Güneş fırtınası 2022 nedir? Dünyayı tehdit eden Güneş fırtınası ne zaman olacak, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 15.04.2022 07:22 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 07:22

Güneş fırtınası 2022 nedir? Dünyayı tehdit eden Güneş fırtınası ne zaman olacak, saat kaçta?

NASA, dünyayı etkileyecek olan bir Güneş Fırtınası'nın yaşanacağını bildirmişti. İncelenen verilerle beraber yaşanacak bu fırtınadan telefon ve uyduların etkileneceği bildirildi. Bu fırtınaya beraber dünyanın çok miktarda plazmanın etkisiyle karşılaşacağı bildirilirken bu noktada "Güneş fırtınası 2022 nedir, ne zaman olacak, saat kaçta?" soruları yanıt aramaya başladı. Son olarak 11 Nisan'daki patlamanın dünyayı diğer patlamalardan daha çok etkileyeceği düşünülüyor. Peki, Güneş fırtınası 2022 nedir, ne zaman olacak, saat kaçta? İşte tüm detaylar...

Güneş fırtınası 2022 nedir? Dünyayı tehdit eden Güneş fırtınası ne zaman olacak, saat kaçta?

Geçtiğimiz gün gelen son dakika haberiyle dünyayı etkileyecek bir Güneş fırtınasının yaşancağı bildirilmişti. İncelenen veriler sonucunda patlama nedeniyle uydu ve telefonların etkileneceği duyurulurken binlerce kişi Güneş fırtınası 2022 nedir, ne zaman olacak, saat kaçta? Sorularına yanıt aramaya başladı. Uzmanlar, patlama nedeniyle uydu sistemleri ev elektrik şebekelerinin etkileneceğini, kesinti ve dalgalanmaların yaşanacağını söyledi. Peki, Güneş fırtınası 2022 nedir, ne zaman olacak, saat kaçta? İşte merak edilen o detaylar...

Güneş fırtınası 2022 nedir? Dünyayı tehdit eden Güneş fırtınası ne zaman olacak, saat kaçta?

GÜNEŞ FIRTINASI 2022 NEDİR?

Dünya'ya gelen zararlı ışınlar her ne kadar manyetosferde korunuyor olsa da bazı durumlarda bu koruma yeterli olmuyor. Güney yüzeyinde meydana gelen patlamalar Dünya'yı sıklıkla etkiliyor. Bugün ise bu patlamalarla ilgili kritik bir uyarı geldi. 11 Nisan'da güneş lekeleri adı verilen bir patlama yaşandı.

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Güneş fırtınası 2022 nedir? Dünyayı tehdit eden Güneş fırtınası ne zaman olacak, saat kaçta?

Bu patlama Dünya'yı daha derinden etkileyecek gibi görünüyor. Bugün itibarıyla Dünya'da etkilerinin görülmesi beklenen bu patlamanın çeşitli etkileri olacak.

Uzmanlar, patlama nedeniyle uydu sistemleri ev elektrik şebekelerinin etkileneceğini, kesinti ve dalgalanmaların yaşanacağını söyledi.

Güneş fırtınası 2022 nedir? Dünyayı tehdit eden Güneş fırtınası ne zaman olacak, saat kaçta?

Alınan bilgilere göre söz konusu patlama, Dünya'ya doğru bir külte akımına neden oldu. Dünya'yı etkileyecek parçacıkların adı ise CME.

CME'ler, Dünya'yı çevreleyen manyetik bir alana çarpması ile birlikte Kuzey ve Güney Kutuplarından yayılarak atmosferdeki gazla etkileşime giriyor.

Bu durum aslında Kuzey ve Güney ışıkları olarak bildiğimiz büyüleyici görüntülere de sebep oluyor.

Güneş fırtınası 2022 nedir? Dünyayı tehdit eden Güneş fırtınası ne zaman olacak, saat kaçta?

GÜNEŞ FIRTINASI NE ZAMAN?

Ayrıca 40 derece enleminde bulunan noktalarda kısa ölçekli kutup ışığı görülebilir. Türkiye 36 42 kuzey enlemlerinde bulunuyor. Ancak Güneş Fırtınası'nın Türkiye'ye ulaştığı saatlerde 15 Nisan 2022'nin sabah saatleri yaşanıyor olacak. Bu nedenle kutup ışıkları olarak bilinen fenomenin görülmesi çok düşük bir ihtimal. Güneş fırtınası ABD'de ise havanın karanlık olduğu saatlere denk geliyor. Bu nedenle New York çevresinde kutup ışığının görülebileceği ifade edildi.

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