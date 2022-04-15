Haberler Yaşam Güneş fırtınası 2022 nedir? Dünyayı tehdit eden Güneş fırtınası ne zaman olacak, saat kaçta?

Giriş Tarihi: 15.04.2022 07:22 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 07:22

Güneş fırtınası 2022 nedir? Dünyayı tehdit eden Güneş fırtınası ne zaman olacak, saat kaçta?

NASA, dünyayı etkileyecek olan bir Güneş Fırtınası'nın yaşanacağını bildirmişti. İncelenen verilerle beraber yaşanacak bu fırtınadan telefon ve uyduların etkileneceği bildirildi. Bu fırtınaya beraber dünyanın çok miktarda plazmanın etkisiyle karşılaşacağı bildirilirken bu noktada "Güneş fırtınası 2022 nedir, ne zaman olacak, saat kaçta?" soruları yanıt aramaya başladı. Son olarak 11 Nisan'daki patlamanın dünyayı diğer patlamalardan daha çok etkileyeceği düşünülüyor. Peki, Güneş fırtınası 2022 nedir, ne zaman olacak, saat kaçta? İşte tüm detaylar...