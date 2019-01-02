Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tek kayak merkezi konumundaki Karacadağ Kayak Merkezi'nde bu yıl ziyaretçi sayısının artması hedefleniyor. Karın geçen yıl fazla yağmaması nedeniyle adeta 'ölü sezon' geçiren merkezde, bu yıl erken düşen ve kalınlığı da kayak için oldukça yeterli düzeyde bulunan kar, bölgedeki kayakseverlerin yüzünü güldürüyor. Halk arasında 'Güneydoğu'nun Uludağı' olarak nitelendirilen ve Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Batman ve Adıyaman gibi çevre il ve ilçelerden gelen günübirlik ziyaretçiler, kayak yapmanın keyfini yaşıyor.