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`nin tek kayak merkezi

Giriş Tarihi: 02.01.2019 17:07 Güncelleme Tarihi: 02.01.2019 17:38
Güneydoğu Anadolu Bölgesi`nin tek kayak merkezi

'nin tek kayak merkezi konumundaki Karacadağ Kayak Merkezi'nde bu yıl ziyaretçi sayısının artması hedefleniyor.


AA

Güneydoğu Anadolu Bölgesi`nin tek kayak merkezi

Karın geçen yıl fazla yağmaması nedeniyle adeta "ölü sezon" geçiren merkezde, bu yıl erken düşen ve kalınlığı da kayak için oldukça yeterli düzeyde bulunan kar, bölgedeki kayakseverlerin yüzünü güldürüyor.

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Güneydoğu Anadolu Bölgesi`nin tek kayak merkezi

Halk arasında "Güneydoğu'nun Uludağı" olarak nitelendirilen ve Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Batman ve Adıyaman gibi çevre il ve ilçelerden gelen günübirlik ziyaretçiler, kayak yapmanın keyfini yaşıyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi`nin tek kayak merkezi
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Güneydoğu Anadolu Bölgesi`nin tek kayak merkezi
Güneydoğu Anadolu Bölgesi`nin tek kayak merkezi
Güneydoğu Anadolu Bölgesi`nin tek kayak merkezi
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