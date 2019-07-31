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boynundaki kavanozla yaşayan kedi sonunda kurtarıldı

Giriş Tarihi: 31.07.2019 23:23 Güncelleme Tarihi: 31.07.2019 23:25
Günlerdir boynundaki kavanozla yaşayan kedi sonunda kurtarıldı

Hatay'da boynuna kavanoz parçası takılan ancak ürktüğü için bir türlü yakalanamayan kedi sonunda bulundu ve boynundaki cam parçasından itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Günlerdir boynundaki kavanozla yaşayan kedi sonunda kurtarıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 10 gündür mahalle sakinlerini ve itfaiye görevlilerini peşinden koşturan kedi, kendisini besleyen birinin mahalleye gelmesiyle yakalanarak kurtarıldı.

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Günlerdir boynundaki kavanozla yaşayan kedi sonunda kurtarıldı

Kediyi uzun zamandır besleyen ancak KPSS için şehir dışında olan Hatice Yetiş tarafından yakalandı. Mama vermek için çağırdığı kediyi önce seven ve sakinleştiren Hatice Yetiş üzerine sepet kapatarak kediyi yakaladı ve durumu itfaiyeye bildirdi.

Günlerdir boynundaki kavanozla yaşayan kedi sonunda kurtarıldı

Olayın yaşandığı Şahin Tepesi mevkiine gelen itfaiye görevlileri giydikleri özel eldiven ile kediyi tuttular ve boynundaki cam kavanoz parçasını çekiçle kırdılar.

Günlerdir boynundaki kavanozla yaşayan kedi sonunda kurtarıldı

Boynunda herhangi bir yaralanma olmayan kedi daha sonra mahalle sakinlerinin alkışları arasında ait olduğu yere doğaya salındı. Boynundaki cam parçasından kurtulan kedi hızla uzaklaşarak yavrularının yanına gitti.

Günlerdir boynundaki kavanozla yaşayan kedi sonunda kurtarıldı

Fare ismini verdikleri kediyi ve daha birçok kediyi beslediğini belirten Hatice Yetiş kediyi nasıl yakaladığını basın mensuplarına anlattı. Sınav için şehir dışında olduğunu kedinin bu halde olduğunu öğrendiğinde üzüldüğünü ama gelemediğini belirten Yetiş, "Burada olsaydım daha önce yakalanabilirdi.

Günlerdir boynundaki kavanozla yaşayan kedi sonunda kurtarıldı

Ben mahalledeki kedileri elimden geldiği kadar besliyorum ama burada çok fazla kedi var. Hayvanlar açlıktan bu hallere düşüyorlar. Yemek kokusu aldığı kavanoza kafasını sokunca sıkışmış ve bir şekilde kavanozu kırmış bu çok acı bir durum" dedi.

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