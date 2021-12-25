Günlük burç yorumları 25 Aralık 2021 Cumartesi: Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında!

Bu Dünyaya Boş Durmaya Gelmemişsiniz
Verimsiz geçen dakikalarda gerginliğinizin seviyesi de artacak. Sürekli kayda değer işler yapmak ve vaktinizi değerli kullanmak isteyeceksiniz. Bu çabanız ne kadar bazı detayları es geçmenize sebep olsa da, birçok konuda aynı anda bilgi sahibi olacaksınız. Çevrenizin ilgisini çekecek, sık sık aranacak, organizasyonların içine dahil edilmek isteneceksiniz. Yaşadığınız içsel sorunlardan yalnızca kurduğunuz plan ve programla çıkabileceğinizi fark etmeniz uzun sürmeyecek. Mavi sema hayatınızın her anında motivasyonu korumanız gerektiğinin sinyallerini verecek.
- Ailenizdeki yaşlı bireylerle daha iyi anlaştığınızı fark edeceksiniz.
- Bazı dostlarınızla beklenmedik polemiklerin sonucunda yol ayrımına düşebilirsiniz.
İlişkisi olan bir Başak burcuysanız; Sevgilinizin ailevi sorunlarını gerice bırakması ilişkinize can suyu olacak. Kalpleriniz ve zihinleriniz bir olacak.
Kalbi boş bir Başak burcuysanız; Yeni tanıştığınız birinin şüpheli davranışları yanılgılarınızı çoğaltabilir
2022'nin İlk Dört Ayında;
- Eğitiminiz için yatırımlar yapacaksınız
- Kıskançlığa özellikle de kariyer yaşantınızda yer vermeyeceksiniz
2022'nin İkinci Dört Ayında;
- Öfkenizin yeteneklerinizin önüne geçmesine izin vermeyeceksiniz
- İşinizle ilgili yatırımlar yapmak motivasyonunuzu arttıracak.
2022'in Son Dört Ayında;
- Değerlerinizden ödün vermek istemeyeceksiniz.
- Ailenizle daha fazla vakit geçireceksiniz.