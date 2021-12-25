Günlük burç yorumları 25 Aralık 2021 Cumartesi: Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında!

2022'DE BAŞAK BURCUNU NE BEKLİYOR?

Geç Gelen Huzur

Bin bir zorluğun içinden çıkıp, "ben buradayım!" diyebilmek her burca nasip olmaz. "Ey dünya sen nelere kadirsin, ne günlerden geçtim ama bir şekilde hayata tutunabildim" sözünü yılın başından itibaren dilinize pelesenk edeceksiniz sevgili Başak burçları… Öyle ki gökyüzü 2022 yılında bütün mesaisini sizin için yapacak, tabiri caizse dünya sizin için dönecek. Neden mi? Cevabı kolay; Nisan ayında yedinci evinizde şifalı bir kavuşum gerçekleşirken siz de bütün yaşanmışlıkları şöyle bir gözden geçirecek, kendinizle gurur duyacaksınız. Yaşadıklarınız bir sonraki yaşayacaklarınıza örnek olacak. Geç de olsa rahat bir nefes alabileceksiniz.

Uzun zamandır tatile çıkamayan bir Başak burcuysanız bu sene aklınızdaki tatil planını hayata geçirebileceksiniz.

Evinizdeki düzeni değiştirmek için doğru zamanın bu sene olduğunu düşünecek yeni eşyalar için katalogları kurcalayacaksınız.

Aşka Ne Verirseniz O da Size Onu Verecek

Siz adaleti hayatın her yerinde görmekten hoşlanan, bunun için çaba sarf eden bir burçsunuz. Daha önce 1856 yılında yaşanan bir kavuşumdan bahsedeceğim… O günden bugüne bu iki gezegen bu sene 2022'nin 24 Nisan'ından 1 Mayıs'ına kadar ilişki evinizde el ele tutuşması daha önce açılmayan kapıları size açacak. Şunu belirtmeliyim ki bu kavuşum daha önce nasıl dönüm noktalarından geçtiğinizi size hatırlatacak. Verdiğiniz emeklerin karşılığını almanın hafifliğini yaşayacak, inançlarınızı tazeleyeceksiniz.