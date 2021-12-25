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Haberler Yaşam Günlük burç yorumları 25 Aralık 2021 Cumartesi: Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında!
Giriş Tarihi: 25.12.2021 10:23 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 10:23

Günlük burç yorumları 25 Aralık 2021 Cumartesi: Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında!

Astroloji konusunda herkesin tek bildiği isim olan 25 Aralık 2021 Cumartesi günü için günlük burç yorumları yayınlandı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından "Twitburc" olarak da bilinen ve tanınan Zeynep Turan, Aralık ayı ile birlikte koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçları için yorumlarını yayımlandı. Peki; burç yorumlarınızda bugün neler var? Sağlık, aşk, iş, kariyer, aile gibi konularda neler olacak? 25 Aralık 2021 Cumartesi günü için günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları 25 Aralık 2021 Cumartesi: Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında!

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 25 Aralık 2021 Cumartesi günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 25 Aralık 2021 Cumartesi burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "2022'DE BAŞAK BURCUNU NE BEKLİYOR?" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

Günlük burç yorumları 25 Aralık 2021 Cumartesi: Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında!

2022'DE BAŞAK BURCUNU NE BEKLİYOR?

Geç Gelen Huzur

Bin bir zorluğun içinden çıkıp, "ben buradayım!" diyebilmek her burca nasip olmaz. "Ey dünya sen nelere kadirsin, ne günlerden geçtim ama bir şekilde hayata tutunabildim" sözünü yılın başından itibaren dilinize pelesenk edeceksiniz sevgili Başak burçları… Öyle ki gökyüzü 2022 yılında bütün mesaisini sizin için yapacak, tabiri caizse dünya sizin için dönecek. Neden mi? Cevabı kolay; Nisan ayında yedinci evinizde şifalı bir kavuşum gerçekleşirken siz de bütün yaşanmışlıkları şöyle bir gözden geçirecek, kendinizle gurur duyacaksınız. Yaşadıklarınız bir sonraki yaşayacaklarınıza örnek olacak. Geç de olsa rahat bir nefes alabileceksiniz.

  • Uzun zamandır tatile çıkamayan bir Başak burcuysanız bu sene aklınızdaki tatil planını hayata geçirebileceksiniz.
  • Evinizdeki düzeni değiştirmek için doğru zamanın bu sene olduğunu düşünecek yeni eşyalar için katalogları kurcalayacaksınız.

Aşka Ne Verirseniz O da Size Onu Verecek

Siz adaleti hayatın her yerinde görmekten hoşlanan, bunun için çaba sarf eden bir burçsunuz. Daha önce 1856 yılında yaşanan bir kavuşumdan bahsedeceğim… O günden bugüne bu iki gezegen bu sene 2022'nin 24 Nisan'ından 1 Mayıs'ına kadar ilişki evinizde el ele tutuşması daha önce açılmayan kapıları size açacak. Şunu belirtmeliyim ki bu kavuşum daha önce nasıl dönüm noktalarından geçtiğinizi size hatırlatacak. Verdiğiniz emeklerin karşılığını almanın hafifliğini yaşayacak, inançlarınızı tazeleyeceksiniz.

  • İnanması zor gelse de yılın birçok alanında kazanan burç olacaksınız.
  • Çevrenizdeki bazı kişilerin paralarını siz yöneteceksiniz, danışmanlık yapacaksınız.
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Günlük burç yorumları 25 Aralık 2021 Cumartesi: Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında!

Bu Dünyaya Boş Durmaya Gelmemişsiniz

Verimsiz geçen dakikalarda gerginliğinizin seviyesi de artacak. Sürekli kayda değer işler yapmak ve vaktinizi değerli kullanmak isteyeceksiniz. Bu çabanız ne kadar bazı detayları es geçmenize sebep olsa da, birçok konuda aynı anda bilgi sahibi olacaksınız. Çevrenizin ilgisini çekecek, sık sık aranacak, organizasyonların içine dahil edilmek isteneceksiniz. Yaşadığınız içsel sorunlardan yalnızca kurduğunuz plan ve programla çıkabileceğinizi fark etmeniz uzun sürmeyecek. Mavi sema hayatınızın her anında motivasyonu korumanız gerektiğinin sinyallerini verecek.

  • Ailenizdeki yaşlı bireylerle daha iyi anlaştığınızı fark edeceksiniz.
  • Bazı dostlarınızla beklenmedik polemiklerin sonucunda yol ayrımına düşebilirsiniz.

İlişkisi olan bir Başak burcuysanız; Sevgilinizin ailevi sorunlarını gerice bırakması ilişkinize can suyu olacak. Kalpleriniz ve zihinleriniz bir olacak.

Kalbi boş bir Başak burcuysanız; Yeni tanıştığınız birinin şüpheli davranışları yanılgılarınızı çoğaltabilir

2022'nin İlk Dört Ayında;

  • Eğitiminiz için yatırımlar yapacaksınız
  • Kıskançlığa özellikle de kariyer yaşantınızda yer vermeyeceksiniz

2022'nin İkinci Dört Ayında;

  • Öfkenizin yeteneklerinizin önüne geçmesine izin vermeyeceksiniz
  • İşinizle ilgili yatırımlar yapmak motivasyonunuzu arttıracak.

2022'in Son Dört Ayında;

  • Değerlerinizden ödün vermek istemeyeceksiniz.
  • Ailenizle daha fazla vakit geçireceksiniz.
Günlük burç yorumları 25 Aralık 2021 Cumartesi: Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında!

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 25 ARALIK 2021 CUMARTESİ

Koç: Çevrende olup bitenleri merak ediyorsun. Çalışan bir Koç burcuysan, kaygılarının yavaş yavaş azalmaya başladığını fark edeceksin.

Boğa: Ortak çalışmaları düzenlemen gereken bir gündesin. Kendine motivasyon kaynağı ararken, yaşam alanınla ilgili yeni düzenlemeler yapmak için yeni araştırmalara girişebilirsin.

İkizler: Motivasyon açısından olumlu etkilere sahip olsan da kararsız hallerin seni etkileyecek. Kendine yeni bir hedef belirlemek yerine, yarım bıraktığın işlerine odaklanacaksın.

Yengeç: Bugün kuruntularından uzaklaşacak ve gerçekçi olmak isteyeceksin. Gün içerisinde yapacağın alışverişlerde ipin ucunu kaçırmamaya dikkat etmek isteyebilirsin.

Günlük burç yorumları 25 Aralık 2021 Cumartesi: Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında!

Aslan: Yetiştirmen gereken işlere odaklanamaman, elini ayağını birbirine dolandırabilir. Çocukları olan bir Aslan burcuysan, onların gelişimlerini destekleyecek kursları araştırabilirsin.

Başak: Bir süredir aklında olan saç stilini değiştirmek için bugün harekete geçeceksin. Finansal olarak elinin güçlenmesi, bonkörlüğünü teşvik ederken, harcamaların dozunu kaçırman problem yaratabilir.

Terazi: İş hayatı ve evinle ilgili konular gündemini şekillendirecek. Uzun zamandır ertelediğin ya da daha sonra yaparım dediğin her ne varsa bugün halletmek isteyeceksin.

Akrep: Boş vakitlerini hobilerine ayırarak, değerlendirmek isteyeceksin. Çevrenle çeşitli iş birlikleri yaparak, yaşam standardını artırmaya yönelik hamleler içerisinde olabilirsin.

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