Günlük burç yorumları 28 Aralık 2021 Salı: Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında!

Aslan: İletişiminde tam olarak ne istediğini ifade etmekte zorlanabilir ve çelişkiler yaşayabilirsin. Evli bir Aslan burcuysan, eşinle maddi konularda önlemler olmak isteyeceksiniz.
Başak: Gün içerisinde karşına çıkacak aksaklıklar, işlerinin yavaşlamasına neden olabilir. Uzun süredir yalnız olan bir Başak burcuysan, unuttuğun duyguları yeniden hissetmeni sağlayacak birisi karşına çıkabilir.
Terazi: Eğer kendi işinin sahibi olan bir Terazi burcuysan, önemli iş birlikleri karşına gelebilir. Proje odaklı konularda yoğun bir trafik oluşabilir.
Akrep: Yakın çevrenden birinin sana bazı konularda gerçekleri gizlediğini veya çarpıttığını öğrenmek, hayal kırıklığı yaşamana neden olabilir. Ticari ilişkilerin varsa, pratiklik ve deneyime özen gösteren kişilerle aynı yolda yürümeye karar verebilirsin.
Yay: Kendini daha çok göstereceğin çözümler üretmen, fark edilmeni ve birçok fırsatın önüne gelmesini sağlayabilir. Aileni son günlerde ihmal ettiğine dair düşünceler, telafi çabalarını doğuracak.
Oğlak: Kendine ait özel detayları herkesle paylaşmamaya özen gösteriyorsun. Çocukluğuna ait göreceğin bir fotoğraf seni geçmişe götürürken, duygusal anlar da yaşatabilir.
Kova: Arzu ettiklerini hayata geçirmeye dair planların artıyor. Ailenin hem maddi hem de manevi olarak desteğini hissetmek, elinin güçlenmesini sağlayabilir.
Balık: İddialı tavrını çevrene yansıtmayı başarıyorsun. Bulunduğun mevkiinde güç kazanacağın gelişmelerle karşılaşabilirsin. İddialısın.