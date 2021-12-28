Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Günlük burç yorumları 28 Aralık 2021 Salı: Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında!
Giriş Tarihi: 28.12.2021 08:59 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 08:59

Günlük burç yorumları 28 Aralık 2021 Salı: Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında!

Astroloji konusunda herkesin tek bildiği isim olan 28 Aralık 2021 Salı günü için günlük burç yorumları yayınlandı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından "Twitburc" olarak da bilinen ve tanınan Zeynep Turan, Aralık ayı ile birlikte koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçları için yorumlarını yayımlandı. Peki; burç yorumlarınızda bugün neler var? Sağlık, aşk, iş, kariyer, aile gibi konularda neler olacak? 28 Aralık 2021 Salı günü için günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları 28 Aralık 2021 Salı: Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında!

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 28 Aralık 2021 Salı günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 28 Aralık 2021 Salı burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "2022'DE YAY BURCUNU NE BEKLİYOR?" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

Günlük burç yorumları 28 Aralık 2021 Salı: Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında!

2022'DE YAY BURCUNU NE BEKLİYOR?

Gökyüzü Hızınıza Hız Katacak

Hızlı akan bir gökyüzü ile 2022'ye merhaba demek de zaten size yakışırdı. Öyle ki yılın ilk günlerinde hem burcunuzda bir tutulma gerçekleşecek hem de mücadele gezegeni Mars'ın desteği ile daha cesur kararlar verdiğinizi fark edeceksiniz. Yeni yılın ilk aylarında aklınızda uzun zamandır yer eden ancak bir türlü adım atamadığınız alanlarda bulacaksınız kendinizi… Performansınıza ve başarma hırsınıza siz bile şaşıracaksınız. Bu yıl benim yılım olacak diyenlerdensiniz.

  • Yurtdışı planları olan ve bunu uzun zamandır gerçekleştirmek isteyen bir Yay burcuysanız bu hayalinize 2022'de ulaşacaksınız.
  • Evli ve çocuklu bir Yay burcuysanız yuvanız için elinizi her zamankinden daha sık bir şekilde taşın altına koyacaksınız. Aile boyu planlar yıla yayılacak

Kırgınlıklara Güle Güle!

Kurallarınızla dikkat çektiğiniz bir yıla girmişken sizinle ilk defa tanışan kişilere her gün yeni deneyimler katacaksınız. Sizinle birlikteyken size karşı nasıl davranmaları gerektiği ile alakalı kullanım kılavuzu taşıyacaklar adeta. Planlarınızın büyüklüğü yılın her anında hissedilirken vizyoner tavrınızı evinizden işinize kadar her alanda yansıtacak. Geçmişe takılı kalıp üzgünlüklerle boğuşmaktansa önünüze bakmayı artık huy haline getireceksiniz. Ancak gök kubbe geçmişten bahsetmekten hoşlanan yanınızdan kolay kolay vazgeçmeyeceğinizin altını çiziyor.

  • Yakın bir arkadaşınızın uzun süreli ilişkisini sonlandırması sizi ne kadar üzse de ona hayata geri dönebilmesi için epey yardımcı olacaksınız.
  • Kendi işini kurmak isteyen bir Yay burcuysanız üçüncü kişilerin düşüncelerinden sıyrılacak planlarınıza hız kazandırabileceksiniz.
  • Mars'ın Haziran ayında karşıt burcunuza geçmesi geleceğinizi dizayn etmek için size itici bir güç olacak.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Günlük burç yorumları 28 Aralık 2021 Salı: Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında!

Gerçekliğiniz Sizi Hayatta Tutacak

Görülmemiştir ki hayaller dünyasının eline düşmüş olasınız. İşte tam burada neyi, niçin yaptığınızı anlayacaksınız. Kuvvetiniz mental anlamda yeni bir yapılanmaya girecek. Benliğinizi, inançlarınızı ve tutkularınızı eş zamanlı kontrol altına alacaksınız.

  • Aniden işten ayrılma isteğiniz ne kadar şaşırtıcı karşılansa da sizin daima aklınızda bir plan vardır.

İlişkisi olan bir Yay burcuysanız; Evlilik hazırlığına girişmek sizin için şaşırtıcı olmayacak.

Kalbi boş bir Yay burcuysanız; Yaz aylarında kendinizi aşkın derin sularına bırakmak isteyeceksiniz.

2021'nin İlk Dört Ayında;

  • Romantik yanınız ağır basacak
  • Olması güç hayallerin peşinde koşmayı bırakacaksınız.

2021'nin İkinci Dört Ayında;

  • Yeteneğinizin olduğu alanları keşfedecek, yeni hobiler edineceksiniz.
  • Sosyal ortamınızda ilgi çekmeye başlayacaksınız

2021'in Son Dört Ayında;

  • Sizi sonunda anlayan bir kişi ile yolunuz kesişebilir
  • Dış güzelliğiniz için harcama yapmaktan çekinmeyeceksiniz.
Günlük burç yorumları 28 Aralık 2021 Salı: Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında!

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 28 ARALIK 2021 SALI

Koç: Bağımsızlık duygun bugün etkisini fazlasıyla hissettirecek. Ancak çevrendeki kişiler, sabırla sorumluluklarına sahip çıkman konusunda seni uyarabilir.

Boğa: Başarı merdivenlerini tırmanırken, kendinle daha çok gurur duyacaksın. Uzun süredir ihmal ettiğin spor yeniden gündemine gelecek. Belirsizliklerin olduğu ilişki biçimlerine reform getiriyorsun.

İkizler: Karar alırken daha sıkı düşünüp, ani hareketlerden uzak durmaya karar verebilirsin. Eğer yalnız bir İkizler burcuysan, sosyal medya üzerinden tanıyacağın birinden çok etkilenebilirsin.

Yengeç: Aile içerisindeki gelişmelerin gündeminde ön planda olduğu bir gün. Sorumluluklar hakkında iş bölümü yapacak olmak, yüklerini de hafifletecek.

Günlük burç yorumları 28 Aralık 2021 Salı: Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında!

Aslan: İletişiminde tam olarak ne istediğini ifade etmekte zorlanabilir ve çelişkiler yaşayabilirsin. Evli bir Aslan burcuysan, eşinle maddi konularda önlemler olmak isteyeceksiniz.

Başak: Gün içerisinde karşına çıkacak aksaklıklar, işlerinin yavaşlamasına neden olabilir. Uzun süredir yalnız olan bir Başak burcuysan, unuttuğun duyguları yeniden hissetmeni sağlayacak birisi karşına çıkabilir.

Terazi: Eğer kendi işinin sahibi olan bir Terazi burcuysan, önemli iş birlikleri karşına gelebilir. Proje odaklı konularda yoğun bir trafik oluşabilir.

Akrep: Yakın çevrenden birinin sana bazı konularda gerçekleri gizlediğini veya çarpıttığını öğrenmek, hayal kırıklığı yaşamana neden olabilir. Ticari ilişkilerin varsa, pratiklik ve deneyime özen gösteren kişilerle aynı yolda yürümeye karar verebilirsin.

Yay: Kendini daha çok göstereceğin çözümler üretmen, fark edilmeni ve birçok fırsatın önüne gelmesini sağlayabilir. Aileni son günlerde ihmal ettiğine dair düşünceler, telafi çabalarını doğuracak.

Oğlak: Kendine ait özel detayları herkesle paylaşmamaya özen gösteriyorsun. Çocukluğuna ait göreceğin bir fotoğraf seni geçmişe götürürken, duygusal anlar da yaşatabilir.

Kova: Arzu ettiklerini hayata geçirmeye dair planların artıyor. Ailenin hem maddi hem de manevi olarak desteğini hissetmek, elinin güçlenmesini sağlayabilir.

Balık: İddialı tavrını çevrene yansıtmayı başarıyorsun. Bulunduğun mevkiinde güç kazanacağın gelişmelerle karşılaşabilirsin. İddialısın.

SON DAKİKA