Günlük burç yorumları 28 Aralık 2021 Salı: Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında!

2022'DE YAY BURCUNU NE BEKLİYOR?

Gökyüzü Hızınıza Hız Katacak

Hızlı akan bir gökyüzü ile 2022'ye merhaba demek de zaten size yakışırdı. Öyle ki yılın ilk günlerinde hem burcunuzda bir tutulma gerçekleşecek hem de mücadele gezegeni Mars'ın desteği ile daha cesur kararlar verdiğinizi fark edeceksiniz. Yeni yılın ilk aylarında aklınızda uzun zamandır yer eden ancak bir türlü adım atamadığınız alanlarda bulacaksınız kendinizi… Performansınıza ve başarma hırsınıza siz bile şaşıracaksınız. Bu yıl benim yılım olacak diyenlerdensiniz.

Yurtdışı planları olan ve bunu uzun zamandır gerçekleştirmek isteyen bir Yay burcuysanız bu hayalinize 2022'de ulaşacaksınız.

Evli ve çocuklu bir Yay burcuysanız yuvanız için elinizi her zamankinden daha sık bir şekilde taşın altına koyacaksınız. Aile boyu planlar yıla yayılacak

Kırgınlıklara Güle Güle!

Kurallarınızla dikkat çektiğiniz bir yıla girmişken sizinle ilk defa tanışan kişilere her gün yeni deneyimler katacaksınız. Sizinle birlikteyken size karşı nasıl davranmaları gerektiği ile alakalı kullanım kılavuzu taşıyacaklar adeta. Planlarınızın büyüklüğü yılın her anında hissedilirken vizyoner tavrınızı evinizden işinize kadar her alanda yansıtacak. Geçmişe takılı kalıp üzgünlüklerle boğuşmaktansa önünüze bakmayı artık huy haline getireceksiniz. Ancak gök kubbe geçmişten bahsetmekten hoşlanan yanınızdan kolay kolay vazgeçmeyeceğinizin altını çiziyor.