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Haberler Yaşam Günlük burç yorumları 31 Aralık 2021 Cuma: Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayınlandı!
Giriş Tarihi: 31.12.2021 08:25 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021 08:25

Günlük burç yorumları 31 Aralık 2021 Cuma: Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayınlandı!

Astroloji konusunda herkesin tek bildiği isim olan 31 Aralık 2021 Cuma günü için günlük burç yorumları yayınlandı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından "Twitburc" olarak da bilinen ve tanınan Zeynep Turan, Aralık ayı ile birlikte koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçları için yorumlarını yayımlandı. Peki; burç yorumlarınızda bugün neler var? Sağlık, aşk, iş, kariyer, aile gibi konularda neler olacak? 31 Aralık 2021 Cuma günü için günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları 31 Aralık 2021 Cuma: Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayınlandı!

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 31 Aralık 2021 Cuma günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 31 Aralık 2021 Cuma burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "2022'DE BALIK BURCUNU NE BEKLİYOR?" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

Günlük burç yorumları 31 Aralık 2021 Cuma: Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayınlandı!

BALIK

Küllerinizden Doğacaksınız

Geçen yılın üzerinizde bıraktığı şüphe bulutlarını dağıtarak giriş yapacaksınız 2022 yılına… Sizin yapınızda daima olumlu hayaller kurmak var sakın unutmayın. İşin içerisine hüzün yüklü anlar girdiği anda veriminizin ne kadar düştüğünü en iyi siz biliyorsunuz. Dolayısıyla gök kubbenin sizin için ışıltılı planları olduğunu yılın başından itibaren sezecek adımlarınızı ona göre atacaksınız.

  • Dönüşümü bir rutin haline getirecek, 2022'nin en sıfırdan başlayan burçları arasında olacaksınız.
  • Düşüncelerinizi samimi bir şekilde dile getirmek ne kadar sevimli görünse de bazı kötü niyetli kişilerin radarına girebilirsiniz.

Dünkü Siz İle Bugünkü Siz Arasındaki Fark Büyük Olacak

Yönetici gezegenlerinizden Jüpiter ve Neptün'ün kavuşum gerçekleştirmesi hayat yolundaki çatışmalarınızı en az indirecek, daha önceleri kendinizle tutarsızlığa düştüğünüz konularda net bir tavra sahip olacaksınız. 2022'nin her günü sizin için farklı bir tecrübe olacak. Bolluk gezegeni ile hayallerinin gezegeninin mucizevi kavuşumu içinizdeki rönesansı tetikleyecek, değişiminizi göremeyen insanlar sadece ilerleyişinizi izleyecek. Gökyüzündeki frekansların burcunuzda yükselmesi, gözünüzü alan ışığa benzetecek.

  • Bu yıl çevrenizdeki bazı kişileri bir anda hayatınızdan çıkarabilirsiniz.
  • 2022 yılı sizin için fırsatlara gebe, ne olursa olsun fırsatları göz ardı etmeyin diyor gök kubbe…
  • 12 Nisan – 1 Mayıs tarihleri arasında tüm iyicil gezegenlerin burcunuzda toplanmasıyla daha önce cesaret edemediğiniz süreçlere gözünüz kapalı bir şekilde gireceksiniz.

Güzel Anlara Merhaba

Önceden hayalini kurup neşelendiğiniz anları bu yıl gerçek anlamda yaşayabilmenin hazzı ile motive edeceksiniz kendinizi… Daha fazla kötü ihtimali düşünmek yerine neleri başarabileceğinize odaklanacaksınız. Hayallerinizi gerçekleştirmeyi gaye edinmek sizi olgun bir kişilik yapacak.

  • 28 Ekim'de tarihinde genişleten gezegen Jüpiter'in burcunuza geçişi bazı olaylara daha farklı pencerelerden bakmanız konusunda size ışık tutacak. Aşka karşı olan bakışınız değişecek, kalbinizle dertleşeceksiniz.
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Günlük burç yorumları 31 Aralık 2021 Cuma: Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayınlandı!

İlişkisi olan bir Balık burcuysanız; Sevdiğiniz kişi ile yaşadığınız bazı tartışmaların sonunu sizin getirmeniz, alttan almanız gerekebilir.

Kalbi boş bir Balık burcuysanız; Daha önce mesafeli olduğunuz bir kişinin aniden sıcak tavırlar göstermesi sizi farklı bir duyguya sevk edebilir

2021'nin İlk Dört Ayında;

  • Dinleyici yönünüzü daha fazla kullanacaksınız
  • 2022'nin Nisan ayında beklentilerinizin karşılığını alacaksınız.

2021'nin İkinci Dört Ayında;

  • İş arkadaşlarınız ile daha sıkı ilişkiler kurmak isteyeceksiniz
  • Duygu çatışmalarınız içinize kapanmanıza neden olabilir.

2021'in Son Dört Ayında;

  • Huzuru kucaklamak için ne gerekiyorsa yapacaksınız
  • Yeni yıla sayılı günler kala iş değişikliği yapabilirsiniz.
Günlük burç yorumları 31 Aralık 2021 Cuma: Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayınlandı!

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 31 ARALIK 2021 CUMA

Koç: Bugün koca bir yılı geride bırakıyor ve yılın son gününe adım atıyorsun. Yalnız kaldığın zaman dilimlerinde bu yılın nasıl geçtiğine dair değerlendirmelerde bulunacaksın.

Boğa: Seni ikilemde bırakan meseleleri masaya yatırabilir ve çözebilirsin. Yıl boyunca süre gelen belirsizliklerden kurtulurken, bir kuş misali hafiflediğini hissedeceksin.

İkizler: İşlerini bugüne bırakmadan, yılın son gününe başlamak kendini rahat hissetmeni sağlayacak. Seni ve hayatını kısıtlayan tüm konuları kafanda elemek üzere olduğunu hissedeceksin.

Yengeç: Koştum, çabaladım ve emek verdim derken, yılın son günü geldi. Geriye dönüp baktığında kendinle gurur duyacağın bir yıl olması, yüzünde tebessümlere yol açacak.

Günlük burç yorumları 31 Aralık 2021 Cuma: Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayınlandı!

Aslan: Özellikle yılın son günlerinde artan iş yükünü bugüne bırakmadan halletmiş olmanın verdiği rahatlıkla hareket edeceksin. Evli bir Aslan burcuysan, eşinin hazırladığı sürpriz seni oldukça mutlu edecek.

Başak: Düşünsel anlamında sınırları zorlayabileceğin bir gün. Geçmişe dair anıların gün içerisinde zihninde canlanması seni duygusallaştırabilir.

Terazi: Sorumluluklarını, üstlenmen gereken görevleri esneklikle ve rahat bir şekilde halledebilmen önemli olacak. Kendini en iyi şekilde ifade etmek ve hakkında yanlış bir izlenim vermek istemiyorsun.

Akrep: Son dönemde etrafındaki insanlarla yaşadığın problemler, gün içerisinde sık sık karşına gelebilir. Yılın son günü ile birlikte kırgınlıkları sineye çekmek isteyeceksin.

Yay: Kariyerinle ilgili farklı ve tecrübeli insanlarla tanışırken, onların fikirlerinden faydalanmayı da ihmal etmeyeceksin. Eğer devam eden bir ilişkin varsa, sevgiline ufak jestler yaparak onu mutlu etmek isteyeceksin.

Oğlak: Aklındaki farklı fikirleri değerlendirerek, yeni yıla yeni umutlarla başlangıç yapmak isteyeceksin. Eğer yalnız bir Oğlak burcuysan, hiç beklemediğin bir kişiden gelecek aşk itirafı afallamana sebep olabilir.

Kova: Olmadık konulara aklında yer vermen, seni artık rahatsız edecek. Hayatının kırılma anı belki de bu noktalar olabilir. Söz artık senden başkasında olmayacak.

Balık: Aklını kurcalayan, seni yoran her ne konu varsa bugün itibariyle tozlu raflardaki yerini alacak. Bu sayede kendini resetlerken, özgüvenin de artacak. Çıkmaza giren sorunları çözeceksin.

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