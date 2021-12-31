Günlük burç yorumları 31 Aralık 2021 Cuma: Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayınlandı!

BALIK

Küllerinizden Doğacaksınız

Geçen yılın üzerinizde bıraktığı şüphe bulutlarını dağıtarak giriş yapacaksınız 2022 yılına… Sizin yapınızda daima olumlu hayaller kurmak var sakın unutmayın. İşin içerisine hüzün yüklü anlar girdiği anda veriminizin ne kadar düştüğünü en iyi siz biliyorsunuz. Dolayısıyla gök kubbenin sizin için ışıltılı planları olduğunu yılın başından itibaren sezecek adımlarınızı ona göre atacaksınız.

Dönüşümü bir rutin haline getirecek, 2022'nin en sıfırdan başlayan burçları arasında olacaksınız.

Düşüncelerinizi samimi bir şekilde dile getirmek ne kadar sevimli görünse de bazı kötü niyetli kişilerin radarına girebilirsiniz.

Dünkü Siz İle Bugünkü Siz Arasındaki Fark Büyük Olacak

Yönetici gezegenlerinizden Jüpiter ve Neptün'ün kavuşum gerçekleştirmesi hayat yolundaki çatışmalarınızı en az indirecek, daha önceleri kendinizle tutarsızlığa düştüğünüz konularda net bir tavra sahip olacaksınız. 2022'nin her günü sizin için farklı bir tecrübe olacak. Bolluk gezegeni ile hayallerinin gezegeninin mucizevi kavuşumu içinizdeki rönesansı tetikleyecek, değişiminizi göremeyen insanlar sadece ilerleyişinizi izleyecek. Gökyüzündeki frekansların burcunuzda yükselmesi, gözünüzü alan ışığa benzetecek.

Bu yıl çevrenizdeki bazı kişileri bir anda hayatınızdan çıkarabilirsiniz.

2022 yılı sizin için fırsatlara gebe, ne olursa olsun fırsatları göz ardı etmeyin diyor gök kubbe…

12 Nisan – 1 Mayıs tarihleri arasında tüm iyicil gezegenlerin burcunuzda toplanmasıyla daha önce cesaret edemediğiniz süreçlere gözünüz kapalı bir şekilde gireceksiniz.

Güzel Anlara Merhaba

Önceden hayalini kurup neşelendiğiniz anları bu yıl gerçek anlamda yaşayabilmenin hazzı ile motive edeceksiniz kendinizi… Daha fazla kötü ihtimali düşünmek yerine neleri başarabileceğinize odaklanacaksınız. Hayallerinizi gerçekleştirmeyi gaye edinmek sizi olgun bir kişilik yapacak.