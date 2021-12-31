Günlük burç yorumları 31 Aralık 2021 Cuma: Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayınlandı!

Aslan: Özellikle yılın son günlerinde artan iş yükünü bugüne bırakmadan halletmiş olmanın verdiği rahatlıkla hareket edeceksin. Evli bir Aslan burcuysan, eşinin hazırladığı sürpriz seni oldukça mutlu edecek.
Başak: Düşünsel anlamında sınırları zorlayabileceğin bir gün. Geçmişe dair anıların gün içerisinde zihninde canlanması seni duygusallaştırabilir.
Terazi: Sorumluluklarını, üstlenmen gereken görevleri esneklikle ve rahat bir şekilde halledebilmen önemli olacak. Kendini en iyi şekilde ifade etmek ve hakkında yanlış bir izlenim vermek istemiyorsun.
Akrep: Son dönemde etrafındaki insanlarla yaşadığın problemler, gün içerisinde sık sık karşına gelebilir. Yılın son günü ile birlikte kırgınlıkları sineye çekmek isteyeceksin.
Yay: Kariyerinle ilgili farklı ve tecrübeli insanlarla tanışırken, onların fikirlerinden faydalanmayı da ihmal etmeyeceksin. Eğer devam eden bir ilişkin varsa, sevgiline ufak jestler yaparak onu mutlu etmek isteyeceksin.
Oğlak: Aklındaki farklı fikirleri değerlendirerek, yeni yıla yeni umutlarla başlangıç yapmak isteyeceksin. Eğer yalnız bir Oğlak burcuysan, hiç beklemediğin bir kişiden gelecek aşk itirafı afallamana sebep olabilir.
Kova: Olmadık konulara aklında yer vermen, seni artık rahatsız edecek. Hayatının kırılma anı belki de bu noktalar olabilir. Söz artık senden başkasında olmayacak.
Balık: Aklını kurcalayan, seni yoran her ne konu varsa bugün itibariyle tozlu raflardaki yerini alacak. Bu sayede kendini resetlerken, özgüvenin de artacak. Çıkmaza giren sorunları çözeceksin.