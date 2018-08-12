Günlük kiralık evde gizli kamera şoku!

Dünyaca ünlü internet platformu Airbnb, yeni bir sorunla karşı karşıya. Kiralık ev ve oda hizmeti veren Airbnb'yi kullanan kişiler, evlerde gizli kamera bulduklarını söyleyerek internette paylaşımda bulunuyorlar. Son olayda, bir ABD'li 27 Kasım'da tweet atarak gizli kamera şikâyetinde bulundu. Jason Scott, Airbnb'den kiraladığı odada internete bağlı gizli kamerayı bulan arkadaşının, gece 3'te evden çıktığını ifade etti. Scott, arkadaşına para iadesi yapıldığını ve evi kiralayan kişinin Airbnb sisteminden çıkartıldığını da belirtti. Son bir ayda iki farklı kişi, kaldıkları evlerde gizli kamera bulduklarını söyleyerek şikâyetçi oldular. Bu iki olay da, internette büyük yankı oluşturdu. Jason Scott'un tweetini 23 binden fazla kişi paylaştı. Odayı kiralayan kişinin sistemden çıkartıldığını vurgulayan Airbnb'nin sözcülerinden biri, bu tarz olayların 'çok nadir' gerçekleştiğini ifade etti.