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Günlük de şoku!

Giriş Tarihi: 12.08.2018 11:10 Güncelleme Tarihi: 12.08.2018 11:11
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Günlük de şoku!
Günlük kiralık evde gizli kamera şoku!

Dünyaca ünlü internet platformu Airbnb, yeni bir sorunla karşı karşıya. ve oda hizmeti veren Airbnb'yi kullanan kişiler, evlerde bulduklarını söyleyerek internette paylaşımda bulunuyorlar.

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Günlük de şoku!
Günlük kiralık evde gizli kamera şoku!

Son olayda, bir ABD'li 27 Kasım'da tweet atarak şikâyetinde bulundu. Jason Scott, Airbnb'den kiraladığı odada internete bağlı gizli kamerayı bulan arkadaşının, gece 3'te evden çıktığını ifade etti.

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Günlük de şoku!
Günlük kiralık evde gizli kamera şoku!

Scott, arkadaşına para iadesi yapıldığını ve evi kiralayan kişinin Airbnb sisteminden çıkartıldığını da belirtti.

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Günlük de şoku!
Günlük kiralık evde gizli kamera şoku!

Son bir ayda iki farklı kişi, kaldıkları evlerde bulduklarını söyleyerek şikâyetçi oldular.

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Günlük de şoku!
Günlük kiralık evde gizli kamera şoku!

Bu iki olay da, internette büyük yankı oluşturdu. Jason Scott'un tweetini 23 binden fazla kişi paylaştı.

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Günlük de şoku!
Günlük kiralık evde gizli kamera şoku!

Odayı kiralayan kişinin sistemden çıkartıldığını vurgulayan Airbnb'nin sözcülerinden biri, bu tarz olayların 'çok nadir' gerçekleştiğini ifade etti.

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Günlük de şoku!
Günlük kiralık evde gizli kamera şoku!
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